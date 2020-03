La BCE annonce un programme de financement d’urgence de 61 millions de livres sterling pour aider les comtés et les clubs dans une crise de coronavirus

L’Angleterre et le Pays de Galles Cricket Board a annoncé un programme de financement d’urgence d’une valeur de 61 millions de livres sterling pour maintenir les comtés et les clubs à flot pendant ce qui a été décrit comme «le plus grand défi de l’histoire du jeu».

La campagne nationale a été reportée au 28 mai au moins en raison de la crise des coronavirus, cependant, la propre modélisation de la BCE prend en compte la possibilité de suspendre toute la campagne 2020.

La BCE a annoncé ce plan pour aider autant de pays et de clubs à faire face aux implications financières du coronavirus

La perte de revenus qui en résulte pose un grave problème pendant ce qui devrait être les mois de pointe du sport et la réponse de la BCE a été rapide – avec 40 millions de livres sterling versées dans les comptes des comtés de première classe et des commissions de cricket des comtés mercredi matin.

Cet argent implique d’avancer certains paiements promis et de supprimer les restrictions concernant d’autres, plus de 20 millions de livres étant également disponibles sous forme de prêts et de subventions sans intérêt. À l’heure actuelle, aucun nouvel argent n’est emprunté par la BCE, mais de nouvelles mesures de relance n’ont pas été exclues.

Annonçant les mesures, le directeur général de la BCE, Tom Harrison, a déclaré: «Il n’est pas exagéré de dire que c’est le plus grand défi auquel la BCE ait été confrontée dans l’histoire du jeu, l’ère moderne de toute façon et certainement dans l’histoire de la BCE.

“L’impact sur l’environnement sportif est énorme à partir de COVID-19 et nous ne connaîtrons pas l’impact complet pendant quelques mois. Nous sommes conscients que les effets dureront longtemps et seront très importants pour nous. Nous faisons tout notre possible pour essayer de faire en sorte que le réseau de cricket reste en activité.

«L’objectif est de donner de la certitude en ces temps extrêmement difficiles et de garder les lumières allumées. Ce n’est que le début de la résolution de cet énorme défi et nous devons travailler ensemble, car chaque domaine du jeu sera impacté en cas de perte de la majeure partie ou de la totalité de la saison de cricket. »

Les paiements mensuels qui seraient normalement répercutés par la BCE en mai, juin et juillet seront immédiatement émis, ainsi que deux ans d’argent pour la maintenance des installations. Ce dernier est généralement cantonné pour le travail sur le terrain et sur les sites, mais il est désormais sans restriction.

Les frais de mise en scène – dont les motifs sont remboursés à la BCE pour le droit d’accueillir des matches internationaux et des événements nationaux majeurs – seront suspendus pendant quatre mois et annulés pour tous les jeux qui tombent en chemin. Dans l’organisation elle-même, Harrison, qui gagne près de 720 000 £, ouvrira la voie avec une réduction de salaire encore indéfinie – «bien sûr que je le ferai», a-t-il dit – tandis que la perspective de mettre en disponibilité du personnel non joueur est à l’étude.

Comme précédemment confirmé par l’agence de presse PA, les joueurs sous contrat avec l’Angleterre ne seront pas sollicités pour bénéficier d’une réduction de salaire mais pourront discuter de l’option sur une base volontaire.

Harrison a ajouté: «Il y a plus de douleur à venir si nous perdons une partie substantielle de la saison. Nous construisons des scénarios où nous pouvons prendre des mesures supplémentaires selon les besoins. Nous ne pensons pas que ce sera la fin. “

Alors qu’une saison complètement stérile est une possibilité réelle, des considérations importantes se sont également penchées sur ce qui se passerait si le cricket était de retour à l’ordre du jour avant la fin de l’été.

Les matchs les plus lucratifs seront privilégiés, à savoir les internationaux masculins, le Vitality Blast et la saison inaugurale de The Hundred. Harrison a admis que cette dernière compétition, un nouveau format conçu et promu par la BCE dans le but d’attirer un nouveau public dans le sport, pourrait être repoussée à 2021 s’il y avait des restrictions sur l’entrée des supporters sur le terrain.

“Tous les scénarios sont sur la table, nous devrons voir ce qui est possible”, a-t-il déclaré.

«Il ne s’agit pas seulement d’être à huis clos pour The Hundred, (mais) c’est l’un des problèmes avec lesquels nous nous débattons.

«Nous devrons avoir des discussions dans quelques semaines pour faire entrer la foule dans les stades. Si cela ne va pas être possible et que nous pouvons servir les fans de cricket dans ce pays d’une manière ou d’une autre, nous examinerons cela. Nous mettrons la sécurité des joueurs et de ceux qui travaillent dans le jeu au cœur.

“Le gouvernement contrôlera tous les grands événements, nous aurions donc besoin de l’approbation DCMS pour tout cricket que nous voulons jouer.”

L’espoir demeure que le cricket peut survivre aux pressions actuelles et Harrison pense qu’il peut jouer son rôle dans une célébration nationale plus large lorsque les perspectives s’amélioreront.

“Nous réfléchissons de manière créative à ce que pourrait être ce moment lorsque la nation reviendra et que le cricket en fasse partie”, a-t-il déclaré.

“Le cricket peut faire partie de ce processus de guérison.”

