La BCE reporte la saison de cricket au 28 mai dans un contexte de pandémie de coronavirus

La BCE a annoncé qu’il n’y aurait pas de cricket professionnel joué en Angleterre et au Pays de Galles jusqu’au 28 mai à la suite de la pandémie de coronavirus.

La maladie mortelle continue d’affecter le sport, les saisons de rugby et de football étant également en suspens au Royaume-Uni.

La BCE est intervenue

Un communiqué de la BCE se lit comme suit: «Le conseil de la BCE a convenu aujourd’hui qu’aucun cricket professionnel ne sera joué en Angleterre et au Pays de Galles avant le 28 mai au moins en raison de la pandémie de COVID-19.

«Le conseil d’administration a approuvé la recommandation de retarder le début de la saison à la suite de discussions avec les comtés de première classe, le MCC et l’APC.

«Il a été convenu que, compte tenu des informations disponibles actuellement, un délai de sept semaines avant le début de la saison est l’approche la plus appropriée.

“La BCE a commencé à modéliser une gamme d’options pour commencer la saison en juin, juillet ou août – avec un accent immédiat sur les options pour le cricket en juin, y compris la série de trois tests contre les Antilles, le programme Vitality Blast et l’Angleterre contre Inde.

«Une liaison étroite avec le gouvernement se poursuivra, avec des discussions sur la possibilité de commencer la saison à huis clos et de donner aux amateurs de sport la possibilité de retransmettre l’action en direct.

«Le potentiel de versions réduites des compétitions, si la saison devait se raccourcir, sera également discuté.

«Le conseil d’administration se réunira au besoin pour examiner la position et prendre de nouvelles décisions au fur et à mesure que la situation au Royaume-Uni se déroule.»

Le directeur général de la BCE, Tom Harrison, a ajouté: «Avec les informations dont nous disposons pour le moment, un retard dans le début de la saison de cricket professionnel jusqu’au 28 mai était inévitable.

«Cela nous donne également le temps de suivre le rythme d’une situation en évolution rapide et de continuer à planifier à quoi pourrait ressembler une saison révisée. Surtout, nous pouvons également rester aussi flexibles et adaptables que possible, dans les limites évidentes auxquelles nous sommes confrontés.

“Assurer l’avenir du jeu sera un objectif principal alors que nous élaborons un calendrier révisé en mettant l’accent sur les formes les plus importantes du jeu pour les comtés du cricket international et national.”

