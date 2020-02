La blague consciente de Michael Jordan aux funérailles de Kobe Bryant a été un moment de légèreté

Le sillage public de Kobe et Gigi Bryant au Staples Center de Los Angeles lundi après-midi a stoppé la NBA. L’événement, organisé près d’un mois après la mort tragique des Bryants et de sept autres personnes dans un accident d’hélicoptère, a présenté une litanie des grands et anciens de la NBA pour se souvenir de la vie de l’une des légendes des Lakers et de sa jeune fille.

L’événement a été riche en moments mémorables et émotionnels. L’un d’eux s’est produit lorsque Michael Jordan est monté sur scène pour faire l’éloge d’un homme qu’il a appelé à plusieurs reprises son «petit frère».

Jordan a rendu un hommage sincère à Bryant et a expliqué comment sa mort lui avait appris à ne jamais tenir un seul jour pour acquis. Ensuite, Jordan a apporté un moment de légèreté nécessaire à la procédure en se moquant de l’ancien mème «Crying Jordan» qui était partout il y a quelques années.

Alors que les larmes coulaient sur le visage de Jordan, il a dit: “Maintenant, je vais devoir regarder un autre mème qui pleure pour le prochain …..”

“J’ai dit à ma femme que je n’allais pas le faire parce que je ne voulais pas le voir pendant les trois ou quatre prochaines années”, a poursuivi Jordan. “C’est ce que Kobe Bryant me fait.”

L’hommage entier de MJ à Bryant était émouvant. Vous pouvez regarder le tout ici:

“Quand Kobe Bryant est mort, un morceau de moi est mort”, a déclaré Jordan. «Ce sont les souvenirs avec lesquels nous devons vivre et dont nous apprenons. Je vous promets qu’à partir de ce jour, je vivrai avec le souvenir de savoir que j’ai essayé d’aider mon petit frère de toutes les manières possibles.

“S’il vous plaît, reposez en paix, petit frère.”