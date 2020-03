La blague d’Eduardo Vargas de Tigres sur sa mère

Avec le passage des tournois, le chilien Eduardo Vargas a perdu un certain impact dans le schéma titulaire de Tigres. Malgré cela, il reste calme et, chacun qui participe au terrain, essayez de faire la différence pour votre club.

Cependant, et avec la suspension du football aztèque par le COVID-19, l’attaquant est devenu une tendance après avoir effectué une plaisanterie lourde dans lequel il a impliqué son mère.

La vidéo montre le sud-américain jouant avec des balles quand, après la participation de sa mère, les échanger contre un œuf. Ensuite, vous pouvez le voir enveloppé dans cette nourriture devant le rire de l’attaquant.

La petite blague d’Edu avec son patron … pic.twitter.com/oT7MVOygOC

– San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) 22 mars 2020

Ce qui précède a apporté à la fois des commentaires positifs et négatifs. Eh bien, bien que certains aient prétendu que c’était «plaisir simple et sain“, Beaucoup d’autres barrés le chilien agressif.

Depuis son arrivée à la tenue féline, Eduardo Vargas enregistre un total de 39 annotations et 16 passes décisives en 139 matchs joués

Eduardo Vargas sur Tigres: «Je suis très calme, heureux même si je ne joue pas les minutes que je veux, mais j’essaie de le faire de la meilleure façon.

Il me reste 1 an sur mon contrat et j’espère en profiter »pic.twitter.com/8i3l5J3wxh

– Rafael Rivera (@ RafaDato2) 17 mars 2020