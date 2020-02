La blessure de Hazard et l’optimisme de Barcelone couvrent les couvertures des journaux sportifs

5. Marque: “La semaine de la vérité”

Marca souligne la semaine difficile face au Real Madrid par Zinedine Zidane. Les Vikings joueront un match vital contre Manchester City puis la Classique contre Barcelone, qui décidera de l’avenir de la Liga.

4. AS: “Au revoir à la ville”

La blessure de Hazard a été confirmée et le Belge sera exclu du terrain pendant plusieurs mois. Le Real Madrid était en plein essor, mais ce dernier développement a été un coup dur pour Zidane et sa société.

3. Sports World: “En mode Champions”

Barcelone est partie. Le club traverse des moments très difficiles mais les résultats commencent à se produire et les joueurs sont motivés. Cette semaine, il y a deux finales: la première contre Napoli, qui clarifiera l’image de l’équipe à l’international. L’autre est le Classic, où la direction de la Liga sera disputée avec l’éternel rival.

2. Sport: “Optimisme au Barça. Pessimisme à Madrid”

Le sport met en évidence les contrastes entre les protagonistes de la Classique. Les bons résultats et le poker de Leo Messi gardent Setién et l’entreprise plein d’espoir, tandis que les blessures et la défaite de Hazard contre Levante donnent à Zidane une très mauvaise impression.

1. Super Sport: “L’expérience a échoué”

Valence est de plus en plus convaincue que le projet «Peter Lim» a échoué et que quelque chose doit changer d’urgence dans le club. Après avoir perdu 4-1 avec Atlanta, ils ont perdu 3-0 avec la Real Sociedad et ne montrent pas que les choses vont s’améliorer. Les temps du changement arrivent dans l’équipe ché.