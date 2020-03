La blessure de Josef Martinez dans le LCA est un coup dur pour la MLS

La MLS a perdu une de ses plus grandes stars pour une durée indéterminée samedi soir. L’attaquant d’Atlanta United Josef Martinez a déchiré son ACL lors du premier match de la saison contre le Nashville SC, et il serait surprenant qu’il revienne cette saison.

Comme un fou, Martinez a tenté de jouer après avoir été blessé. Il a également joué lors des éliminatoires de l’année dernière. Cette attitude, autant que sa vitesse et son habileté et ses prouesses de marquer des buts, est ce qui le rend si amusant à regarder.

Martinez joue avec un protège-dents, et ça convient. Il ferait probablement tomber quelques dents s’il ne le faisait pas. Il est 5’7, mais se lance dans des défis physiques avec des défenseurs centraux qui le dépassent de 50 livres. Même s’il est l’un des joueurs les plus habiles de la MLS, il met son corps en jeu comme un joueur de hockey.

Dans ma tête, Martinez est la chose la plus proche de MLS à un protagoniste. Peut-être qu’il est le méchant pour vous, et cela aurait du sens. Il est le meilleur joueur de l’équipe la plus riche, l’un avec des fans qui sont entrés dans une ligue établie et ont agi comme s’ils avaient inventé le fandom du football. Atlanta a régulièrement battu des équipes avec un cinquième de leur budget. Mais l’homme à la tête de leur succès est un petit mec qui n’était pas censé être une superstar et qui joue chaque match comme si c’était le dernier.

À ce stade – la quatrième année de son parcours en MLS – il est facile d’oublier que les analystes du football américain étaient pour la plupart sceptiques. Il est arrivé de Serie A après avoir marqué sept buts en 58 apparitions, obtenant beaucoup de tirs, mais ayant régulièrement l’air de ne pas pouvoir toucher le large côté d’une grange. La direction d’Atlanta ressentait la même chose; ils ont prêté Martinez avec une option d’achat, incertains s’ils étaient prêts à payer des frais de transfert à sept chiffres pour lui.

Il a fallu trois matchs à Atlanta pour payer après que Martinez ait marqué cinq fois. Il siège actuellement avec un incroyable 77 buts en 84 matches. On dirait qu’il chasse le record de tous les temps de Chris Wondolowski alors que Wondo joue toujours. Martinez, avant cette blessure, était bien parti pour se consolider en tant que meilleur joueur de la MLS, peut-être par une large marge.

Il y a d’autres joueurs amusants à regarder cette saison. Carlos Vela, par exemple, a marqué ce but dimanche.

Chicharito va attirer beaucoup d’attention nationale. Quelques nouveaux arrivants de Liga MX, Lucas Zelarayán et Alan Pulido, ont marqué d’excellents buts lors de la semaine 1. Jordan Morris et Paxton Pomykal sont en train de devenir de grands joueurs. Des buts et des bons moments seront atteints.

Mais pour moi, la MLS ne ressentira pas la même chose sans Josef Martinez. Il est le nom en haut du chapiteau, au-dessus des joueurs qui sont devenus célèbres auprès des fans américains pour ce qu’ils ont fait en dehors de l’Amérique. Une saison sans lui donnera toujours l’impression qu’il manque quelque chose.