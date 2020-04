La boxe à huis clos est impossible au Mexique, estime le promoteur Kuchle

Juan Manuel Vázquez

Journal La Jornada

Lundi 20 avril 2020, p. 4

La pandémie de coronavirus laissera une trace qui affectera toutes les activités, y compris les spectacles sportifs. Si sous d’autres latitudes, l’option de réunions à huis clos est envisagée, au Mexique la réalité impose la prudence, estime le promoteur Oswaldo Kuchle.

Si j’y pense aujourd’hui, vous ne pouvez certainement pas faire de la boxe à huis clos, dit Kuchle, président de People’s Promotions; Nous l’avons analysé et discuté avec différents acteurs de ce métier, mais pour le moment, cette solution ne peut être envisagée car elle implique de nombreuses variables qui ne sont pas rencontrées pour le moment, et l’essentiel: elles posent plus de risques pour le boxeur.

L’une des propositions était de réaliser une fonction sans public à Cancun, avec des équipes isolées et soumises à un contrôle médical. L’idée, considère Kuchle, n’aborde pas les nuances importantes pour une fonction.

Les besoins qui ne peuvent être satisfaits et que le promoteur souligne mettent le boxeur au centre du risque de contagion.

Les boxeurs doivent interagir avec diverses personnes pendant au moins un mois et demi, explique le promoteur; “Vous devez vous battre, aller à Cancun, même isolé et sous surveillance médicale, vous ne pouvez pas garantir un environnement sûr.”

Kuchle prévient que les régimes amaigrissants des boxeurs et les charges d’exercice très lourdes peuvent affecter leur système immunitaire, de sorte qu’ils ne veulent pas qu’ils prennent des risques inutiles.

La boxe en soi est déjà dangereuse, prévient-il; nous n’avons pas besoin d’y ajouter des éléments pour le rendre encore plus et mettre les combattants en danger.

Aux États-Unis, le conseiller de la Maison Blanche, Anthony Fauci, prévient qu’en raison de la crise sanitaire aiguë, les sports prendront du temps pour revenir et lorsqu’ils le feront, ils seront soumis à des contrôles stricts. Pour cette raison, peut-être, les promoteurs de ce pays pensent qu’au Mexique, il y aurait des conditions pour exercer une fonction d’élite et à huis clos.

Mais pour la boxe mexicaine, ce sera plus difficile, dit Kuchle; Ici, les chaînes de télévision sont en crise, sans sponsors, elles ne seraient pour l’instant guère impliquées dans un événement; sans diffusion, à quoi bon organiser une fonction boxe.

Kuchle ne fait aucune prédiction, le considère irresponsable. Chaque semaine est consciente de l’évolution de la pandémie. Mais cela n’évite pas que lors du retour à l’activité, peut-être que le sport sans public soit la seule possibilité.

