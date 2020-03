La brillante histoire de Cesc Fabregas sur la perte d’un pari contre Willy Caballero lors de l’entraînement à Chelsea et sur l’achat d’un Range Rover

Cesc Fabregas a appris une leçon coûteuse de Willy Caballero quand il a perdu un pari qui lui a coûté un Range Rover.

Le milieu de terrain a publié plusieurs tweets détaillant l’occasion qui s’est produite il y a deux ans lorsque la paire a joué pour Chelsea ensemble.

Fabregas a réussi à s’en tirer en n’achetant pas à son coéquipier un Range Rover haut de gamme, au grand amusement des joueurs de Chelsea

L’ancien milieu de terrain de Chelsea a révélé qu’il avait payé un peu moins de 1000 £ pour la voiture, qu’il a trouvée dans un parc à ferrailles

Marcos Alonso a été l’un de ceux qui ont filmé la réaction du gardien de but, avec Pedro un autre

L’histoire avait récemment été publiée dans la presse, mais le joueur de 32 ans voulait rétablir les faits sur ce qui s’était exactement passé au terrain d’entraînement de Chelsea.

Fabregas a écrit: «Donc, après qu’un joueur a déjà raconté à la presse l’histoire de ce qui s’est passé le jour de 2018 et que beaucoup de gens m’ont demandé si c’était vrai, c’est parti. Plusieurs fois pendant de nombreuses années après l’entraînement, je reste un peu plus longtemps pour prendre des sanctions.

«J’ai toujours fait de petits paris avec les gardiens de but pour mettre un peu de piquant dans le défi. Pour une raison quelconque, je n’en ai jamais vraiment manqué un. Alors un jour, je suis devenu trop confiant et ça a dérapé.

«C’était au tour de Willy Caballero et je lui ai dit que s’il le sauvait, je lui ferais un Range Rover. Malheureusement pour moi, il l’a sauvé devant toute l’équipe afin que vous puissiez imaginer comment ça s’est passé… Je suis passé de me sentir plus confiant à me sentir le gars le plus stupide sur terre.

«Tout le monde criait et riait évidemment que je devais payer ma dette. Je suis allé dans un parc à ferrailles et j’ai trouvé un Range Rover détruit qui ne pouvait pas du tout être utilisé pour 950 £ alors j’ai dit, vous savez quoi? Je vais comprendre.

“Le lendemain, ils ont amené sur le terrain d’entraînement et bien … je vais vous montrer le reste sur une vidéo. La leçon de l’histoire est la suivante: ne pariez pas du tout à tout prix. “

Fabregas a ensuite posté une vidéo de lui-même présentant la voiture à Caballero, au grand amusement de ses coéquipiers.

Le milieu de terrain a quitté Stamford Bridge en janvier 2019 pour rejoindre Monaco après cinq saisons au club.

Pendant ce temps, il a remporté quatre trophées, dont deux titres de Premier League.

