La brillante réaction de Mike Tyson à Tyson Fury arrêtant Deontay Wilder pris en photo

Tyson Fury a remporté la 30e victoire de sa carrière samedi soir à Las Vegas, mais c’était peut-être sa plus importante.

Le Gypsy King a détruit Deontay Wilder, forçant l’équipe américaine à jeter l’éponge au septième round.

Fury est un double champion du monde des poids lourds

Fury avait totalement dominé Wilder depuis le début et le champion WBC qui régnait depuis longtemps ne pouvait trouver aucune réponse aux vagues d’attaques de Fury.

Avant le combat, Mike Tyson, Evander Holyfield et Lennox Lewis ont été honorés sur le ring par la WBC.

Le MGM Grand a regardé Tyson et Holyfield avoir une étreinte plus chaude que ce à quoi on pourrait s’attendre compte tenu du premier mors de l’oreille du second.

Pourtant, il était normal que Tyson soit présent pour regarder un homme qui porte son nom viser le titre des poids lourds WBC.

Lorsque Fury a finalement conclu l’accord lors de ce septième round, les caméras BT Sport ont capté la réaction fantastique de Tyson au résultat:

Fury n’a pas caché quelle inspiration Tyson est pour lui et il est apparu sur le podcast de la légende de la boxe à la fin de l’année dernière.

Avant le combat, Tyson a admis qu’il était fan de Fury et pour des raisons évidentes.

“Je suis toujours attaché à lui parce qu’il a été nommé d’après moi”, a déclaré le plus jeune champion poids lourd de l’histoire.

“C’est la chose naturelle à faire, non? Je suis partisan de lui.

“Peu m’importe combien vous frappez fort, c’est difficile de battre quelqu’un qui ne veut pas arrêter.

Les anciens champions des poids lourds Mike Tyson, Lennox Lewis et Evander Holyfield sont honorés avant le combat des poids lourds pour le WBC de Wilder et le titre de poids lourd linéaire de Fury entre Tyson Fury et Deontay Wilder le 22 février 2020 au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada. (Photo par Al Bello / .)

«Ce sera un combat vraiment, vraiment intéressant et les deux gars ont quelque chose à prouver.

“Je souhaite juste le meilleur pour Tyson Fury, je suis toujours un fan de Tyson.”

L’avenir est tout ce que Fury veut qu’il soit en ce moment. Il a déclaré après le combat qu’il s’attend à ce que Wilder invoque la clause de revanche dans leur contrat pour mettre en place leur trilogie.

Cependant, Eddie Hearn a déjà déclaré qu’il voulait faire un combat incontesté avec son compatriote champion du monde Anthony Joshua cette année.

