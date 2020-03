La Bundesliga est également suspendue et confirme la fermeture du football européen par le Covid-19

Le football européen de plus haut niveau est totalement suspendu. La Bundesliga Il a rejoint ce vendredi le reste des ligues majeures du continent et a reporté son activité en raison de l’avancée de COVID-19. Le coronavirus empêche de garantir la sécurité des joueurs, entraîneurs et autres employés de club en Allemagne, les obligeant à prendre une décision déjà adaptée en Espagne, en Italie ou en Grande-Bretagne les jours précédents.

La ligue allemande a publié une déclaration faisant état de la suspension temporaire des activités en Bundesliga, quelques heures avant le choc entre Fortuna Düsseldorf comme prévu. “En suivant les protocoles actuels concernant le coronavirus, la DFL – German Soccer League – a suspendu la 26e journée de Bundesliga et de Bundesliga 2 ″.

Bien que la Deutsche Fußball Liga ait initialement pris la décision de célébrer la 26e journée à huis clos et de reporter ce qui suit entre le mardi 17 mars et jusqu’au 2 avril, enfin la même mesure a été prise que d’autres ligues comme le Premier ministre, la Ligue de Santander, la Ligue 1 ou la Série A, qui ne joueront pas ce week-end en raison de l’avancement du coronavirus.

La note publiée pour signaler la suspension de la Bundesliga se lit comme suit. «L’une des raisons du report est que, pendant la journée, il y avait des soupçons d’une propagation du coronavirus dans plusieurs clubs et leurs équipes et que de nouvelles infections ne peuvent être exclues. De plus, en Bundesliga 2, en plus du positif de Hanovre, l’ensemble de Nuremberg est en quarantaine.