La capture de gar préhistorique à nez long établit un record

Un pêcheur du Maryland qui pêchait le poisson-chat lundi a fini par débarquer un gar à long nez record de l’État.

“Je ne savais même pas ce que c’était au début”, a déclaré Samson Matthews, 22 ans, à propos de sa prise d’aspect bizarre sur Marshyhope Creek dans le comté de Dorchester.

Le poisson pesait 18,3 livres, battant de peu un record établi l’année dernière. Il a été annoncé mercredi par le ministère des Ressources naturelles du Maryland comme le nouveau record de la division de Chesapeake.

Après que le poisson a été pesé sur une balance certifiée, Matthews l’a relâché dans le ruisseau.

Le MDNR décrit le gar à nez long comme «un poisson préhistorique qui se distingue par son nez long et ses écailles dures».

Les poissons sont présents en Amérique du Nord depuis environ 100 millions d’années. Leurs peaux dures étaient utilisées par les colons et les Amérindiens comme couvertures de bouclier.

Ils se trouvent dans les eaux côtières et les estuaires, et se nourrissent principalement de petits poissons, crustacés et insectes. Selon le MDNR, la méthode de pêche la plus courante pour le gar à nez long est avec un arc ou une lance.

Matthews pêchait dans un ruisseau près de la rivière Nanticoke, utilisant des morceaux d’alose de gésier comme appât pour le poisson-chat bleu, quand il a senti un remorqueur lourd.

“Honnêtement, il n’a pas beaucoup combattu jusqu’à ce qu’il brise la surface, et c’est à ce moment-là que j’ai réalisé ce que c’était”, a déclaré Matthews pour For The Win Outdoors. “Une fois qu’il a cassé la surface, il a commencé à se débattre et à sauter jusqu’à ce que nous le mettions dans le filet.”

Matthews a ajouté: “Je savais que c’était grand, mais je n’avais aucune idée qu’il était assez grand pour être un record.”

À des fins de comparaison, l’International Game Fish Assn. figure sur la liste des records du monde de tous les engins de pêche au long nez de 50 livres capturés sur la rivière Trinity au Texas en 1954

–Les images de gar à long nez proviennent du ministère des Ressources naturelles du Maryland (en haut) et de Wikimedia Commons

.