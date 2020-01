La carrière d’Eli Manning est incomparable

De février 2008 à novembre 2015, les Patriots ont remporté un match contre toutes les équipes de la NFL en plus des Giants de New York. Il y a environ cinq ans, un journaliste a interrogé Eli Manning à ce sujet.

“Je les ai pris les bonnes nuits, je suppose”, a déclaré Manning. C’est le résumé parfait pour une carrière imparfaite. Manning annoncera sa retraite vendredi, mettant fin à sa carrière de 16 ans avec les Giants de New York et entamant un débat de cinq ans sur son appartenance ou non au Temple de la renommée du football professionnel. Manning a été payé plus par la NFL que tout autre joueur de l’histoire du jeu et est l’un des cinq joueurs avec plusieurs trophées MVP du Super Bowl malgré son médiocre pendant la plupart de ses 16 saisons. Si la comparaison est le voleur de joie, alors c’est une chance que la carrière de Manning soit incomparable.

La victoire des Giants de New York contre les Patriots 18-0 dans le Super Bowl XLII a été le plus grand bouleversement de l’histoire du football professionnel en quatre décennies. Cette victoire a établi les Giants 2007 comme l’un des usurpateurs les plus célèbres de l’histoire du sport, mais remporter le match revanche du Super Bowl avec les Patriots quatre ans plus tard les a distingués de tous les autres outsiders historiques.

Il est rare qu’un bouleversement massif reçoive une revanche. Buster Douglas n’a plus jamais combattu Mike Tyson. L’Université du Maryland, dans le comté de Baltimore, ne jouera probablement pas aux UVA pendant longtemps. Et les bouleversements qui entraînent des remises en forme n’ont pratiquement jamais les mêmes résultats. L’équipe de football de l’État des Appalaches a perdu son match revanche avec le Michigan de 38 points. Après le Super Bowl III, les Jets ont perdu leurs quatre prochains matchs contre les Colts d’Indianapolis. Après le Miracle sur glace, USA Hockey a perdu son prochain affrontement avec l’URSS. Mais les Giants n’ont pas seulement vaincu la plus grande dynastie de l’histoire du sport américain à son apogée: ils l’ont fait deux fois. L’histoire du football professionnel ne peut pas être racontée sans les Patriots, et l’histoire des Patriots ne peut pas être racontée sans Eli Manning.

Eli Manning n’était pas facile à rooter au début. La plus grande partie du monde a fait sa connaissance lorsque le prince bratty a refusé de jouer pour les Chargers de San Diego avant le repêchage de 2004. D’autres joueurs ont fait ce genre de mouvement de pouvoir. Le quart-arrière de Stanford, John Elway, a déclaré qu’il jouerait pour les Yankees au lieu des Colts lorsque Baltimore l’a recruté en 1983. La différence était qu’Eli n’avait pas d’autre carrière à poursuivre – il a juste dit qu’il n’allait pas jouer pour les Chargers. Ainsi, les Giants ont échangé Philip Rivers et un futur premier tour pour leur quart-arrière de franchise.

Le record de carrière de Manning en saison régulière se situe à 117-117, ce qui est parfaitement Eli. Il a disputé 16 saisons, mais la seule catégorie de passes significative qu’il ait jamais dirigée était celle des interceptions. Il a réalisé quatre Pro Bowls en 16 ans, la moitié du nombre de ses camarades de commerce Philip Rivers et juste un de plus que Andy Dalton de Cincinnati. Ce qui est peut-être plus accablant, c’est que Manning a disputé 236 matchs en saison régulière, mais n’a été nommé Joueur offensif de la semaine NFC que quatre fois, le même montant que Kirk Cousins. Même Kerry Collins, un quart dont le nom fera grogner n’importe quel fan des Giants (je le sais parce que j’en suis un), a remporté le titre de Joueur offensif de la semaine NFC quatre fois en cinq saisons avec New York.

La partie vraiment sous-estimée de la carrière de Manning est sa longévité. Il n’a jamais raté un match en raison d’une blessure, et sa séquence de 210 départs consécutifs est la troisième plus longue pour un quart-arrière de l’histoire de la NFL. Son étirement long et sain dans la ligue l’a placé au sommet de la plupart des classements de carrière. Manning est septième de tous les temps pour les passes et les passes de touché, mais ces sommets ne reflètent pas son impact d’une semaine à l’autre ou d’une année à l’autre. Le nombre de verges par carrière d’Eli par tentative de passe se classe au 87e rang et ses touchés par lancer se classent au 71e rang. Il est le leader actif des interceptions, et ce n’est pas dû à sa longévité. Le pourcentage d’interception de carrière de Manning est supérieur à celui de Blake Bortles.

Mais personne ne prétend que Manning mérite de faire le Temple de la renommée en raison de ses chiffres de saison régulière. Débattre des chiffres d’Eli Manning en saison régulière, c’est comme Jeff Bezos se fâcher à propos de son visage dans ses photos de bite qui ont fui. En ce qui concerne la candidature au Temple de la renommée de Manning, nous nous concentrons sur une petite mais cruciale partie de l’image.

Les Patriots de 18-0 ont ouvert le match en tant que favoris à 14 points dans le Super Bowl XLII, et une victoire leur aurait assuré leur place de meilleure équipe de l’histoire du football, et peut-être aussi des sports américains. Mais les Giants ont gagné 17-14, et Manning a été nommé joueur le plus utile. (Si le prix aurait pu être attribué aux joueurs les plus précieux, il aurait été attribué à la ligne défensive des Giants qui dominait la ligne offensive des Patriots. New York a limogé Brady cinq fois après avoir été limogé seulement 24 fois au cours des 18 autres matchs. ) Le meilleur travail de Manning est venu avec beaucoup de chance. Son jet de sauvetage de jeu à David Tyree est le jeu le plus emblématique de l’histoire de la NFL (excuses pour «la capture»). Mais le jeu est souvent oublié avant, lorsque Manning et Tyree ont mal communiqué sur un itinéraire et Manning a jeté le ballon directement sur le cornerback des Patriots Asante Samuel, qui a laissé tomber la passe.

Finalement, Samuel n’a pas attrapé sa balle et Tyree a attrapé la sienne. Et un jeu après la prise du casque, Manning a lancé le touché gagnant. Ce fut toute la carrière de Manning en un mot – non, non, OUI, OUI !!!!!

“Manning, lobs it, Burress, seul, TOUCHDOWN NEW YORK!”

Lors des éliminatoires de 2011-2012, les Giants ont une fois de plus battu les Packers, battant une équipe de 15-1 à Green Bay dirigée par Aaron Rodgers, qui venait de terminer peut-être la meilleure saison qu’un quart-arrière ait jamais connue. Rodgers est le Hail Mary GOAT, mais dans ce jeu, Manning est celui qui a terminé un Hail Mary.

La victoire a envoyé les Giants au match de championnat NFC, qui était peut-être le jeu le plus chanceux de la carrière très chanceuse de Manning. Le retourneur de bottés de San Francisco Kyle Williams a perdu un échappé au quatrième quart et un autre en prolongation pour donner aux Giants une victoire de 20-17 et une place au Super Bowl. Affronter à nouveau les Patriots dans le Super Bowl était presque trop beau pour être vrai, et le match revanche était encore plus étrange que l’original. Le premier jeu du jeu était une sécurité. Ahmad Bradshaw a marqué le touché gagnant par accident en atterrissant sur ses fesses tout en essayant de s’arrêter à la ligne des 1 yards après que la défense des Patriots l’ait laissé marquer. Mais l’essentiel était le même que le Super Bowl XLII. Contre les Patriots avec moins de quatre minutes à faire, Manning a déchiré ce qui aurait été la passe de la vie de quelqu’un d’autre sur une corde de 38 mètres sur la ligne de touche au récepteur Mario Manningham. Compte tenu des enjeux, il est à peu près aussi proche d’une passe parfaite qu’il y en a eu.

Manning a de nouveau remporté le titre de MVP du Super Bowl. Il est l’un des cinq joueurs à avoir remporté au moins deux MVP du Super Bowl, aux côtés de Tom Brady, Joe Montana, Terry Bradshaw et Bart Starr. Manning a eu beaucoup d’aide et beaucoup de chance en route vers ses deux anneaux, mais quel quart-arrière vainqueur du Super Bowl n’a pas? Malgré les défauts de Manning, il a livré quand l’équipe avait le plus besoin de lui.

Manning est composé de nombreuses contradictions: maladroit mais embrayage, choyé mais confiant, calme mais chaotique. Il a remporté un slugfest avec la plus grande dynastie de l’histoire du sport américain à son apogée à deux reprises. Le reste de sa carrière s’est bien passé. Parfois, c’est à propos des bonnes nuits.

