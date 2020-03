La chance s’allie enfin avec Vinicius et récompense sa persévérance

Vinicius a retrouvé le sourire au meilleur moment possible. Le Brésilien a brillé dans la Classique contre le FC Barcelone et a réussi à faire sourire à nouveau tous les joueurs madrilènes après une semaine compliquée. Vinicius est synonyme de danger. Il a notamment gagné sa main contre Semedo et Madrid a annulé toute l’attaque de cette aile gauche dans laquelle Vini a imposé sa loi.

La fin n’a pas cessé d’essayer encore et encore. Chaque fois qu’il prenait le ballon, il avait le but opposé entre les sourcils et les sourcils. Il a dribblé, concentré et frappé au but, pas toujours avec fortune, jusqu’à l’arrivée de la 72e minute. Vinicius a tous deux cherché le but qui a finalement ouvert le score, oui, avec ce peu de chance qui lui manquait jusqu’à présent. Son tir a touché Piqué avant de se faufiler dans le but de Ter Stegen, mais avec le nombre de fois qu’il a cherché le but avant ou après son arrivée. Et c’est que malgré ce que cela puisse paraître, les chiffres montrent que la contribution de Vinicius en attaque est plus décisive que beaucoup ne le pensent. Sur les 11 derniers matches au cours desquels le Brésilien a commencé, il a participé à sept buts des blancs, a marqué 4 et a donné 3 passes décisives, parmi toutes les compétitions qu’il a disputées. Vinicius est définitivement mieux à domicile qu’à l’extérieur en seconde période.

Le Brésilien fait partie de ces joueurs qui ne se conforment pas, qui ne baissent pas les bras et essaient toujours, et c’est quelque chose que les fans de Madrid savent reconnaître. Vinicius a quitté le Bernabéu au milieu d’une ovation pour son travail et sa foi inébranlable. Peu importe les occasions où il échoue, il réessayera toujours, et une fois qu’il réussit, il ne se détend pas, mais va plus loin. Sa saison est des montagnes russes mais il ne s’est pas effondré et est revenu tirer la voiture du Real Madrid et c’est quelque chose que Zidane et les fans savent récompenser.

Vinicius donne à l’entraîneur français de nombreuses raisons de continuer à parier sur lui en partant et avec cette persévérance dont il fait preuve à chaque match finira par être encore plus décisive et surtout plus régulière.

