La chose la plus Jay Cutler sur «Very Cavallari»: semaine 5

Pendant tout ce temps, nous avons essayé de forcer Jay Cutler à être un excellent quart-arrière de la NFL alors que nous aurions dû le laisser accomplir son destin de parfait personnage de télé-réalité. Dans l’émission de téléréalité de sa femme Kristin Cavallari, Very Cavallari, nous avons rencontré le vrai Jay: un amoureux des animaux, un mari parfois solidaire, un homme dont le but ultime dans la vie est de faire le moins possible. Ce fut une révélation glorieuse – et maintenant il est de retour. Bienvenue dans la saison 3 – et bienvenue sur ce blog, où nous reviendrons sur Jay Journey pour discuter de ses points forts et de ses points faibles et de ses meilleures citations, et décerner un prix pour le moment le plus jay de la semaine de Jay Cutler.

Regardez-vous, Tony Romo

Pour commencer, avec des nouvelles de Jay Cutler non très Very Cavallari: The Big Lead a rapporté mercredi que Jay rencontrait des réseaux sur la possibilité de se lancer dans la radiodiffusion. Ce n’est pas une grande surprise: les anciens joueurs de football – en particulier les quarts-arrière – sont souvent mis à la retraite pour rejoindre un stand de diffusion, et avant que Jay ne se retire pour jouer pour les Dolphins de Miami en 2017, il se préparait à faire partie de l’équipe de Fox. Apparemment, il est maintenant prêt – peut-être parce que le magasin de viande de Jay Cutler n’a pas marché? – à reprendre cette route.

En ce qui me concerne, rien ne pourrait améliorer le football. Pensez à quel point c’était génial d’avoir Tony Romo aux côtés de Jim Nantz sur CBS. Ce sera comme ça, sauf qu’au lieu de prédire toutes les pièces avant qu’elles ne se produisent, Jay Cutler ne fera absolument rien. Kevin Burkhardt dira: “Comment Odell est-il devenu si ouvert sur ce jeu?” Et après une quantité incroyable d’air mort, Cutler dira: “Pour être honnête, je ne regardais pas vraiment.”

Fox, CBS, ESPN, celui qui diffuse la XFL — paie Jay Cutler autant qu’il le faut pour que cela se produise.

X Gon ‘Give It to Ya

Au début de l’épisode, Kristin et Jay emmènent leurs amis dans un lieu de lancer de hache; Kristin dit qu’elle veut leur montrer «un morceau de Nashville», comme si les barres de lancer de hache ne faisaient pas sensation à l’échelle nationale. Pour une raison quelconque, cet établissement particulier de lancer de hache avait Kristin et al. porter des étiquettes de nom. Je peux vous assurer que ce n’est pas une pratique courante; Je ne sais pas pourquoi une barre, un lancer de hache ou autre, nécessiterait des étiquettes de nom, mais ce n’est vraiment pas important. Ce qui est important, c’est ce que Jay a écrit sur son:

E!





































E!

Mouvement extrêmement cool, OMI.

Jay Cutler ne peut pas lancer de hache

Le vrai point de l’aventure de lancer de hache de Very Cavallari était de tremper partout Jay Cutler pour être mauvais à lancer des haches. Le segment démarre avec tout le monde étant super réussi, clouant souvent l’oeil de boeuf. Enfin, Jay s’approche de l’assiette, et cela se produit:

À un moment donné, il atteint même une nouvelle hache, ce qui est juste un comportement de mec de pointe: Nah bro, ce n’est pas moi, c’est la hache. Mais voilà, c’est bien lui:

À la fin de tout cela – d’être embarrassé devant sa femme et deux hommes expressément peu athlétiques – Jay Cutler devient assez fou:

Écoutez, je ne vais pas dire que Jay Cutler n’a jamais été aussi émotif en 12 saisons en tant que quart-arrière de la NFL, mais je ne vais pas le dire.

Quelle est la température à l’intérieur de la maison de Jay Cutler?

Ce n’est pas une tenue d’intérieur. C’est ce que quelqu’un porte un jour d’hiver moyen. Que se passe-t-il? La maison de Jay Cutler ne dispose-t-elle pas de thermostats? Jay Cutler est-il de sang-froid? Est-il chauve et utilise-t-il des chapeaux de neige comme couverture, comme la façon dont Bret Michaels utilise des bandanas et comment LeBron James portait des bandeaux? Pourquoi est-il si froid là-dedans?!

La chose la plus Jay Cutler qui soit arrivée cette semaine

Au début de cet épisode, Jay Cutler révèle qu’il travaille sur un grand projet: il a planté une tonne d’arbres. Il plante tellement d’arbres qu’il commence à obtenir des offres au niveau du club de Sam sur les arbres. «Je viens de bénéficier d’une remise de 50% sur les arbres», dit-il à un moment donné, comme si c’était une chose normale à dire.

«Je construis un mur à feuilles persistantes», explique-t-il finalement à Kristin. Bien que je pense qu’il y a une deuxième partie de cette phrase que Jay a laissée non dite, qui est: “un mur à feuilles persistantes … pour me protéger du reste du monde.” Cela seul serait la chose la plus Jay Cutler de la semaine, mais puis il a continué à parler des clôtures et de ses diverses utilisations.

“Je pense que je vais clôturer un autre endroit là-bas, pour …”, dit-il à Kristin, faisant une pause dramatique. “Attendez …” dit-il alors, pour encore plus de drame. (À ce stade, Kristin donne à Jay le regard que ma fiancée me donne quand elle remet en question ses choix de vie.) Et puis finalement: “Mini … ânes.” Il est tellement flippé de plaisir à la fin de cela:

Si vous suivez ce blog depuis deux ans (oh mon dieu, ça fait si longtemps?), Vous savez ce qu’est un énorme développement pour Jay Cutler. L’homme aime les animaux: il possède des poulets, des chèvres, des chiens, des vaches, du poisson. Tous ces animaux n’ont pas survécu à sa propriété, en soi, mais je n’ai jamais dit qu’il prenait bien soin des animaux – juste qu’il les aimait. Alors des ânes miniatures? Assez gros problème.

L’acquisition d’un mini âne devient en fait le scénario principal de cet épisode (l’âge d’or de la télévision, les gens). Kristin continue d’essayer d’avoir de sérieuses conversations sur la vie avec Jay et il est juste comme, “Totalement … alors, certains ânes vont passer.” Il dit ça comme ça!

Finalement, le couple se rend dans une ferme appelée Half Ass Acres – le nom génial d’une mini-ferme à ânes, soit dit en passant – pour découvrir quelques ânes. Jay tombe immédiatement amoureux:

“Tout est énergie”, déclare Jay Cutler le Mini Donkey Whisperer. “Ouvrez l’énergie ici.” Et quand Kristin commence à jouer avec l’un des ânes, Jay sort son téléphone portable comme un fier papa qui regarde sa fille jouer au football.

Je n’ai jamais vu le gars si joyeux.

Donc, même si je suis entré dans cet épisode en sachant que Jay Cutler pourrait se diriger vers la cabine de diffusion, je n’en reviens toujours pas. Être un commentateur de couleur est un travail difficile, nécessitant des tonnes de voyages, des heures et des heures de préparation – je ne vois tout simplement pas Jay Cutler abandonner toutes ses activités liées à l’âne pour se consacrer à cette vie. C’est un homme qui a dit un jour qu’il voulait «ne rien faire». Traîner avec quelques ânes est beaucoup plus rapide que de briser les défenses de la couverture 3 avec Curt Menefee.

Rejoignez-nous à nouveau la semaine prochaine, quand Heidi Montag viendra à Nashville?! (Mes mondes entrent en collision.)

Inscrivez-vous au





La newsletter Ringer