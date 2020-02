La chose la plus Jay Cutler sur «Very Cavallari»: semaine 8

Pendant tout ce temps, nous avons essayé de forcer Jay Cutler à être un excellent quart-arrière de la NFL alors que nous aurions dû le laisser accomplir son destin de parfait personnage de télé-réalité. Dans l’émission de téléréalité de sa femme Kristin Cavallari, Very Cavallari, nous avons rencontré le vrai Jay: amoureux des animaux, mari parfois solidaire, homme dont le but ultime dans la vie est de faire le moins possible. Ce fut une révélation glorieuse – et maintenant il est de retour. Bienvenue dans la saison 3 – et bienvenue sur ce blog, où nous reviendrons sur Jay Journey pour discuter de ses points forts et de ses points faibles et de ses meilleures citations, et décerner un prix pour le moment le plus jay de la semaine de Jay Cutler.

Jay Cutler, épéiste

Cet épisode s’ouvre sur un spectacle effrayant: Jay Cutler avec un couteau. Mais ne vous inquiétez pas, il fait des trucs super utiles avec:

Pourquoi oui, c’est Jay Cutler, ancien quart-arrière de la NFL, coupant un morceau de papier avec un couteau extrêmement tranchant. Apparemment, il teste la lame tout en affûtant les couteaux à la demande de sa femme. “J’ai regardé un gars sur YouTube faire cela pendant 20 minutes de chaque côté”, explique Jay.

“Qui a le temps pour tout ça?” Kristin demande, à laquelle Jay – un peu trop rapidement – répond: “Je veux dire, je le fais.” Kristin le remercie pour son «travail» «dur» et aussi pour avoir fait le tour avec elle lors de tous les voyages qu’elle a faits tout au long de cette saison. Jay Cutler résume ensuite son existence actuelle:

Et puis – parce qu’il est toujours aussi rapide sur ses orteils – il se rend compte que c’est peut-être le moment de demander un peu de sexe, alors il dit: «Tu peux me rembourser plus tard», puis fait ce visage très sexy:

Le gilet camo le rend encore plus chaud.

Big Fit Jay

Pas de blagues ici. Je n’en ai pas besoin.

…

….

Qu’est-ce que c’est?

Vous voulez une photo complète du corps?

OK bien:

Camping avec Jay Cutler

Mais OK, il y a une raison pour laquelle Jay Cutler a passé les 20 premières minutes de cet épisode habillé comme le rack On Sale dans un Bass Pro Shops — ILS VONT FAIRE DU CAMPING !!!

Après des épisodes sur des épisodes de voyages à Los Angeles, de bons dîners et des événements qui ont obligé Jay Cutler à porter des cols roulés, le couple fait enfin quelque chose pour lui. C’est le Super Bowl de Jay Cutler (car encore une fois, il n’a jamais pu aller à un véritable Super Bowl; amener sa femme bien entretenue et ses amis bien entretenus dans le désert du Tennessee est la prochaine meilleure chose). Et comme il se passe tellement de choses pendant cette excursion qui est purement Peak Cutler, cela n’a de sens que de faire un mini classement.

Les meilleures choses qui se sont produites sur le camping de Jay Cutler

8. Chapeau de camping de Jay Cutler:

7. Règles de base de Jay Cutler pour le camping: La seule règle qu’il a mentionnée était «Gardons tout organisé». Il n’a respecté aucune des autres règles de base car Kristin et al. a déclenché la cacophonie après la première règle. Donc, Jay avait définitivement une idée de l’organisation.

6. L’opinion réitérée de Jay Cutler sur les films d’horreur: Il y a six épisodes, Jay Cutler résumait sa philosophie: “Les tendres poulets et les films effrayants, ce sont des choses que je ne fais tout simplement pas.” Il a également admis que le dernier film effrayant qu’il avait regardé était Scream, sorti en 1996. La dernière nuit de camping, il était de retour, admettant timidement à tout le monde qu’il ne voulait pas raconter d’histoires de fantômes autour du feu de camp. . Cela peut sembler surprenant, mais seulement si vous avez manqué le film de tendresse de poulet / film d’horreur avant. (Ma connaissance historique du canon de Jay Cutler est à la fois profonde et extrêmement préoccupante.)

5. Le discours d’encouragement de Jay Cutler pour le camping:

Je sais enfin ce que c’était que d’être dans le groupe avec Jay Cutler. “Venons-en aux choses importantes: Matt Forte, je vais te remettre le ballon et ensuite on partira de là. Brandon Marshall, euh, je ne sais pas, peut-être me faire un verre ou quelque chose. “

4. Jay Cutler dans un hamac:

3. Jay Cutler en canoë, faisant tout le travail pendant que Kristin Cavallari prend des selfies:

2. Klaxon de voiture de Jay Cutler, qui ressemble à un train pour une raison quelconque: J’ai dû en faire une vidéo, car le son doit être entendu.

Ce qui oblige un homme à dire: «Tu sais, j’aime mon camion, mais j’aimerais que le klaxon sonne plus comme un train.» Et qu’est-ce qui oblige un homme à transformer cette pensée en réalité? L’esprit de Jay Cutler, laissez-moi vous le dire – c’est autre chose.

1. Jay Cutler laissant tomber son iPhone dans une rivière:

Ce que vous voyez là, c’est un homme qui essaie de mettre son téléphone dans la poche avant de sa salopette, complètement disparu, et le laisse tomber dans les eaux troubles de la rivière Duck au Tennessee. (Rappel: Jay Cutler a réussi 62% de ses passes dans la NFL.)

«Je viens de laisser tomber mon téléphone dans l’eau», dit-il sans aucune émotion. “Mon téléphone est parti. J’ai raté ma poche. ” (J’aime la façon dont il dit «Mon téléphone est parti», comme s’il faisait partie d’un gang qui cambriole une banque et que son téléphone est le pirate informatique qui vient d’être enlevé par la police.)

“Tu ne vas pas aller le chercher?” Demande Kristin, complètement abasourdie par l’idée qu’un humain puisse continuer à vivre sans téléphone portable.

“Je ne vais pas plonger dans l’eau”, répond Jay.

Je dois prendre parti avec Jay Cutler ici. Une fois que le téléphone est tombé dans la rivière, la partie est terminée. Dans cette eau boueuse, vous ne la trouverez jamais, et même si vous le faites, elle est définitivement irréparable. Plonger dans l’eau après cela aurait été un mouvement extrême. En outre, Jay Cutler a de l’argent pour transformer mon klaxon de voiture en sons de train – il peut se permettre d’en acheter un nouveau.

Le moment le plus Jay Cutler de la semaine

Je veux dire vraiment? Vous n’avez pas lu la section ci-dessus? Toutes les choses qui se sont passées cette semaine ont été les choses les plus Jay Cutler que j’ai jamais vues faire. Nous devrions tous nous sentir bénis.

La semaine prochaine, nous allons en Italie (le budget de voyage pour la saison 3 de Very Cavallari est putain de LIT). Jay Cutler conduira une Ferrari qui n’a probablement pas de klaxon personnalisé.

