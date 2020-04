La cible de transfert de Man Utd est le «joueur complet» aimé par Jurgen Klopp et Zinedine Zidane

L’attaquant de Tottenham, Harry Kane, a régulièrement été associé à un transfert hors de la N17 – mais cette fois, les choses se sentent un peu différentes.

Manchester United est, encore une fois, l’équipe principale crédité d’un fort intérêt pour la machine à buts des Spurs et ce n’est pas une surprise non plus.

Mais les récents commentaires du joueur lui-même suggèrent maintenant qu’un accord pourrait être conclu alors que sa poursuite impitoyable de l’excellence se poursuit.

Harry Kane est l’un des meilleurs attaquants du monde

Un passage au plus grand club de football d’Angleterre aurait certainement du sens; malgré le récent déclin de Man United, ils sont désormais l’une des équipes les mieux équipées pour gérer l’impact de la pandémie de coronavirus sur le sport.

Les éperons, avec des dettes de stade à payer totalisant environ 637 millions de livres sterling, pourraient à un certain moment avoir besoin d’équilibrer les livres à mesure que l’impact économique se développerait.

Dans ce cas, Kane serait l’un de leurs actifs les plus vendables, et il avait déjà été annoncé qu’ils pourraient même écouter une offre de 200 millions de livres cet été.

C’est une affirmation qui a été repoussée, mais cela ne change rien au fait que le joueur de 26 ans a plus que jamais parlé de son avenir.

Alors, quelles sont les dernières nouvelles et pourquoi Man United est-il si passionné par le capitaine anglais? talkSPORT.com jetez un oeil.

Harry Kane – les informations clés

Nom complet: Harry Edward Kane MBE

Date de naissance: 28 juillet 1993 (26 ans)

Lieu de naissance: Walthamstow, Angleterre

Équipe actuelle: Tottenham (278 applications / 181 buts)

Équipe internationale: Angleterre (45 apps / 32 buts)

Distinctions: Équipe PFA de l’année x4, Jeune joueur de l’année PFA, Premier League Golden Boot x2, FIFA World Cup 2018 Golden Boot, FIFA World Cup 2018 Dream Team

C’est quoi les potins?

Presque chaque été, Manchester United a été associé à un déménagement pour Kane et cet été ne sera pas différent.

Les Red Devils tiennent à placer les dernières pièces du puzzle d’Ole Gunnar Solskjaer et à avoir débarqué Bruno Fernandes en janvier, elles sont au bord de quelque chose de spécial.

Même l’ajout d’Odion Ighalo a montré qu’un avant-centre extérieur allait vraiment les faire monter d’un cran et dans les quatre premiers, avec la possibilité d’un défi pour le titre.

Kane convient donc plus que jamais au projet de loi. Il aura une équipe concentrée pour amener le ballon dans la surface de réparation au rythme et pourra l’aider à monter haut sur le terrain.

Jamie O’Hara dit que Tottenham DOIT encaisser Harry Kane bientôt s’il veut partir – Vendez-le pendant qu’il est à son apogée!

Les derniers rapports suggéraient qu’un accord de 200 millions de livres sterling pourrait être sanctionné par Tottenham cet été, bien que certains médias pensent que cela ne se produira pas.

Kane a cependant dit qu’il pouvait être ouvert à un interrupteur. En parlant avec Jamie Redknapp, il a expliqué: «C’est une de ces choses, je ne pouvais pas dire oui, je ne pouvais pas dire non [about staying at Tottenham for his whole career].

«J’adore les Spurs, j’aimerai toujours les Spurs. Mais c’est une de ces choses.

«J’ai toujours dit que si je ne pense pas que nous progressions en équipe ou que nous allions dans la bonne direction, alors je ne suis pas quelqu’un pour rester là pour le plaisir.

«Je suis un joueur ambitieux, je veux m’améliorer, je veux m’améliorer, je veux devenir l’un des meilleurs joueurs.

«Tout dépend de ce qui se passe en équipe et de la façon dont nous progressons en équipe. Ce n’est donc pas certain que je vais y rester pour toujours – mais ce n’est pas non plus. “

Record de buts de Harry Kane en Premier League

2013/14 – 19 apparitions et quatre buts

2014/15 – 51 apparitions et 31 buts

2015/16 – 50 apparitions et 28 buts

2016/17 – 38 apparitions et 35 buts

2017/18 – 48 apparitions et 41 buts

2018/19 – 40 apparitions et 24 buts

2019/20 – 25 apparitions et 17 buts

Quel genre de joueur est-il?

Pour des raisons inconnues, Kane a sa part de haineux. Nous ne savons pas pourquoi, étant donné le talent ridicule qu’il a et le succès qu’il a obtenu depuis son entrée dans la première équipe en N17.

Son record de buts parle de lui-même et il serait beaucoup trop facile de le qualifier d’avant-centre simple et simple. Fort, bon pour tenir le ballon et prolifique devant le but, il correspond au label mais il est tellement plus.

Pour comprendre le joueur que Kane est vraiment, il est important de savoir qu’il a passé du temps en tant que milieu de terrain dans sa jeunesse; cela a aidé son jeu complet et c’est extrêmement évident lorsque vous le regardez de près.

Harry Kane est le talisman des Spurs et de l’Angleterre

Non seulement l’attaquant est un excellent technicien devant le but et à l’intérieur de la surface de réparation, il est capable de marquer presque tous les types de buts imaginables.

Des en-têtes, des tap-ins, des fusées à longue portée avec les pieds gauche et droit, des frappes finies dans le coin supérieur et des efforts foudroyants, et contre Leicester cette saison, il a même réussi à marquer en tombant.

Mais ce n’est pas la seule chose que Kane fait; il appuie bien et a une plage de passage fine pour un attaquant, capable d’échanges nets et rapides, mais possédant également la capacité de pulvériser le ballon large avec précision ou d’aider les coéquipiers avec les balles traversantes filetées les plus délicates.

Il est l’avant-centre parfait et ne vous fiez pas seulement à nous…

Harry Kane a atteint 20 buts en Ligue des champions plus rapidement que quiconque dans l’histoire

Ce que disent les experts

La légende de Manchester United Gary Neville est quelqu’un qui tient beaucoup à ce que Kane se rende à Old Trafford.

“Tout club de Premier League voudrait Harry Kane”, a-t-il déclaré à Sky Sports The Football Show. «Il y a des signatures qui sont comme de l’or, où vous savez juste qu’elles vont fonctionner. Harry Kane est incassable dans le sens de sa mentalité. Il marquera toujours des buts, donnera toujours à 100% à l’entraînement et est tout à fait fiable comme le voudrait un manager.

«Pour Manchester United, ce serait une signature parfaite en termes de ce dont ils ont besoin. Ils ont fait venir Bruno Fernandes et il a fait un excellent travail, Harry Maguire à l’arrière. S’ils peuvent obtenir quelqu’un comme Kane à l’avant, vous regardez une colonne vertébrale fantastique. “

Harry Kane est indispensable pour l’Angleterre

Un autre La légende de Manchester United, Rio Ferdinand, est également amoureux de Kane

«C’est quelqu’un qui se targue des objectifs. Il connaît tous les détails.

«Ce mec, il a toujours marqué des buts. Ce qui est génial chez lui, c’est qu’il marque chaque type de but.

“Il a marqué un en-tête et dans la surface de réparation de six mètres aujourd’hui [against Olympiakos], il peut marquer à partir de 30 mètres et il amène également d’autres personnes dans le jeu. C’est un grand n ° 9. »

Harry Kane a marqué son premier but sous Jose Mourinho contre West Ham au London Stadium

Et même Le patron de Liverpool Jurgen Klopp ne peut s’empêcher d’être impressionné par son ascension au sommet

“Harry Kane, quel attaquant”, avait-il déclaré avant la rencontre précédente. “Il est juste un joueur fantastique mais j’espère que nous ne voyons pas pourquoi je l’aime!

«Je respecte la façon dont il est venu, en prêtant, sa carrière est fantastique. Je me souviens d’une photo où lui et Jamie Vardy sont assis ensemble sur le banc de Leicester. Je ne voudrais pas être l’entraîneur à ce moment-là!

«Harry l’a fait à la dure. Ce n’est pas comme s’il avait 18 ans en tant que talent. Il devait le faire à la dure et il devait s’améliorer de jour en jour. »

. – Contributeur

Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, embrasse Harry Kane

Le patron du Real Madrid, Zinedine Zidane est un autre qui a salué les progrès exceptionnels de Kane

“Il est bon dans tout et il pense toujours au but dans tout ce qu’il fait”, a déclaré le légendaire Français.

“Je ne sais pas ce qui se passera à l’avenir. Mais dans le présent, ce qu’il fait a fait de lui un joueur très important, un joueur clé.

«C’est un joueur complet. Il ne semblait pas en être un [at first], mais à la fin, il l’est. “

Ayant appelé Spurs l’équipe «Harry Kane», nous savons tous combien Le patron de Man City, Pep Guardiola le note

«Il est le n ° 9 de l’équipe internationale, c’est un attaquant incroyable et il a tout, droite, gauche, mouvements, il garde le ballon et remet le ballon en place.

«Il est intelligent et quand il est dans la boîte, il fait tout. C’est un attaquant moderne. »

Harry Kane est leader sur et hors du terrain pour Tottenham et cela était évident lorsqu’ils se sont qualifiés pour la finale de la Ligue des champions la saison dernière

La légende de Liverpool Steven Gerrard a même déjà admis qu’il souhaitait que Kane joue pour Liverpool

«J’adore le joueur, j’aime le personnage. Je regarde beaucoup ses interviews et je l’ai également rencontré à quelques reprises, je pense qu’il est un parfait modèle et ambassadeur du jeu.

«J’adore la façon dont il gère son travail. J’ai également parlé à des gens qui le connaissent mieux que moi et j’ai entendu dire qu’il était obsédé et implacable sur le terrain d’entraînement. Je suis sûr qu’il reçoit maintenant des récompenses pour tout ce travail acharné. Je suis content qu’il soit anglais, je souhaite qu’il soit rouge. Achetez ouais, [I’m] vraiment heureux pour lui, la forme dans laquelle il est et [I’m] appréciant vraiment de le regarder en ce moment. “

Harry Kane célèbre le score en Ligue des champions pour Tottenham

Entraîneur de l’Angleterre Gareth Southgate est, évidemment, un fan, et il met en évidence les nombreuses qualités de l’attaquant

“C’est un buteur incroyable, c’est la partie évidente de son jeu, mais c’est un n ° 9 qui peut jouer et enchaîner en tant que numéro 10 exceptionnel également.

“Donc, non seulement il mène la ligne pour nous, fournissant la menace de but, il offre également des opportunités aux autres et j’ai déjà dit, quel joueur désintéressé il est. Mais bien sûr, lorsque ces opportunités sont là, il est absolument impitoyable. »

Le manager de l’Angleterre, Gareth Southgate, remet le Soulier d’Or de la Coupe du Monde 2018 à Harry Kane

C’est un cauchemar de gardien de but et Gianluigi Buffon était certainement plein d’éloges pour lui

“Il existe de nombreuses similitudes entre Kane et Batistuta”, a-t-il déclaré.

«Je pense que la comparaison est très appropriée en termes de force physique, d’athlétisme et de finition.

«Kane a été en excellente forme. Il ne fait aucun doute pour le moment qu’il figure parmi les deux ou trois meilleurs attaquants du monde. »

La légende de la Juventus Gianluigi Buffon est un autre collègue qui a embrassé Kane au coup de sifflet final d’un concours

Et cela aurait pu être de retour en 2017 mais La légende brésilienne Ronaldinho est aussi un admirateur

“Harry Kane est un grand joueur depuis un certain temps maintenant – mais il ne fait aucun doute que cette saison, il a atteint un nouveau niveau”, a déclaré le Brésilien.

«Il est maintenant au niveau où n’importe quelle équipe dans le monde le voudrait. Il pouvait entrer dans n’importe quelle équipe en Europe. Barcelone, le Real Madrid, Manchester City, peu importe la force de l’équipe.

“Il est maintenant l’un des rares joueurs au monde que toute équipe devrait faire de la place si elle avait la chance de le signer.”

Comment s’intégrerait-il à Manchester United?

Évidemment, Kane deviendra le point focal de l’attaque des Red Devils.

Sa présence et sa capacité à jouer dans le style du n ° 10 s’accorderont parfaitement avec Anthony Martial et Marcus Rashford, qui pourraient avancer devant lui et recevoir ses excellentes passes, ou faire de la place pour son beau tir à longue distance.

Derrière lui, Bruno Fernandes et Paul Pogba lui donneront les milieux de terrain créatifs qui lui manquaient ces derniers temps avec Christian Eriksen et Dele Alli tous deux hors de forme au cours de l’année dernière.

C’est un onze offensif, mais la défense unie a été superbe ce mandat, n’obtenant pas souvent le crédit qu’elle mérite, et ils devraient être en mesure de faire face tant que Kane et Cie obtiennent les buts.

