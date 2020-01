La cible de transfert de Manchester United a battu le record de la légende de Chelsea Frank Lampard la saison dernière

Sir Alex Ferguson a un jour reconnu son regret de ne pas avoir signé Frank Lampard, le gardien de but du milieu de terrain de Chelsea.

Écrivant dans son autobiographie, le légendaire patron de Manchester United a déclaré: «Lampard a été incroyable. Je ne pense pas qu’un joueur de milieu de terrain pourra faire ce chiffre [27 goals in a season] encore. C’est assez phénoménal.

. – .

Lampard a marqué plus de 200 buts pour Chelsea

Il a ajouté: «Je dois dire que nous l’avons regardé quand il était à West Ham en tant que jeune joueur et je regrette peut-être de ne pas l’avoir fait.

“Où d’autre pourrais-je obtenir 200 buts?”

Une génération entière plus tard, Manchester United a peut-être enfin trouvé la réponse à la question de Sir Alex.

Les Red Devils sont fortement liés à un swoop en janvier pour un autre homme qui aime marquer des tas de buts du milieu de terrain.

En fait, le milieu de terrain du Sporting Lisbonne Bruno Fernandes, la cible de transfert en question, a en fait battu le record de buts de Lampard la saison dernière.

. OU CONCÉDANTS DE LICENCE

Bruno Fernandes pourrait être un joueur de Manchester United d’ici la fin du mois

La légende de Chelsea détenait auparavant le record du plus grand nombre de buts du milieu de terrain en une saison après avoir marqué 27 fois au cours de la campagne 2009/10.

C’était jusqu’à ce que Fernandes devienne folle la saison dernière, marquant 31 buts pour le Sporting dans toutes les compétitions.

Sans surprise, sa forme a suscité l’intérêt de nombreux grands clubs à travers l’Europe, avec Manchester United parmi eux.

Mais contre toute attente, Fernandes est resté au Sporting et a repris là où il s’était arrêté la saison dernière.

Le joueur de 25 ans a déjà inscrit huit buts et sept passes cette saison, ce qui est plus que tout autre milieu de terrain actuel à Old Trafford.

Il n’est pas étonnant que les Red Devils aient renouvelé leur intérêt – et les rapports affirment qu’ils pourraient conclure un accord de 65 millions de livres sterling ce mois-ci.

Selon le Mirror, le Sporting a déjà rejeté une offre de joueur plus cash des Red Devils pour Fernandes, donc United reviendra avec une offre en espèces de 100% correspondant à la valorisation de 65 millions de livres sterling du Sporting.

Et les statistiques du milieu de terrain suggèrent qu’il pourrait totalement transformer le milieu de terrain à Old Trafford…

Fernandes en 2018/19 Primeira Liga

Apparitions: 33

Buts: 20

Aides: 13

Tirs par match: 3,6

Nombre de passes par match: 3,2

Dribbles par match: 0,9

Note Whoscored.com: 7,83

Fernandes en Primeira Liga 2019/20

Apparitions: 15

Buts: 8

Aides: 7

Tirs par match: 3,6

Nombre de passes par match: 3,7

Dribbles par match: 1,7

Note Whoscored.com: 7,89

Un fan d’Aston Villa en colère déchaîne après une défaite de 6-1 contre Man City

Premier League done deals: chaque signature terminée dans la fenêtre de transfert de janvier 2020

.