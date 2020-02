La cinquième édition du concours «Traversée en eau libre Huatulco 2020» s’est terminée avec succès – .

–

Par: Lucio Gopar.

Photos: Courtoisie Renouveler.



Dans les magnifiques baies de Huatulco, la cinquième édition du concours “Croisière en eau libre vers la mer de Huatulco 2000” s’est déroulée avec grand succès.



Pendant plusieurs mois, des réunions convoquées par le président de l’Association nationale de natation à Oaxaca, M. Guillermo Velasco Aragón, ont eu lieu afin de garantir que cette cinquième traversée en eau libre de Huatulco 2020 soit développée avec une organisation et un professionnalisme extrêmes. Cela a été réalisé parce que, heureusement, il y avait une balance des blancs et qu’il y avait l’assistance de différents cas de sécurité à la fois du gouvernement municipal et du gouvernement de l’État, ainsi que d’une clinique privée.

Huatulco possède une grande beauté qui l’a placé au niveau national et international, comme une grande destination de plage était le siège de la sélection pour le championnat national en eau libre organisé par la Fédération mexicaine de natation.

Une grande émotion est venue des 900 participants qui se sont inscrits et qui ont participé dans différentes catégories, par âge et distance.

C’est une longue liste de résultats, nous partageons ici certains des noms des finalistes, mentionnant certaines catégories.

GAMME D’ÂGE NOM DU VAINQUEUR LIEU DU FINALISTE

7 ET 8 ANS ANGEL SUÁREZ GARCÍA 3e. LIEU

ERNESTO MATÍAS ROBLES 2e. LIEU

ADALBERTO GARCÍA ALFONSO 1er. LIEU

9 ET 10 ANS SANTIAGO KALEB SOLANO 3ER. LIEU

OLIVER MARK ESCOBAR 2e. LIEU

JOSÉ DAVÍD CONTRERAS ADAME 1er. LIEU

11 ET 12 ANS LUIS ROBERTO MARTÍNEZ ROBLES 3e. LIEU

VARONES DARÓN MARTÍNEZ CRUZ 2e. LIEU

SAMUEL CHÁVEZ MOLINA 1er. LIEU

13 ANS ET PLUS JORGE EMILIO SÁNHEZ SANABRIA 3ER. LIEU

HOMMES DIEGO RAÚL FLORES 2DO. LIEU

YAMIL PASTRANA 1er. LIEU

11 ET 12 ANS

FEMELLE ANET CUELLAR SANTIAGO 3ER. LIEU

KARLA PAOLA TOLEDO CRISANTO 2e. LIEU

GABRIELA PACHECO SÁNCHEZ 1er. LIEU

13 ET 14 ANS FEMELLE SARAHÍ HERNÁNDEZ ZAMORA 3e. LIEU

MARÍA ISABEL SÁNCHEZ CARRANZA 2DO. LIEU

NAHOMI BERNAL VÁSQUEZ 1er. LIEU

DISTANCE 1,25 KMS. LÍA GALINDO JOUR 3. LIEU

DANIKA SANTIAGO SÁNCHEZ 2e. LIEU

CAMILA DEHESA GARCÍA 1ER. LIEU

16 À 17 ANS JORGE RAFAEL TRUJILLO OLIVA 1er. LIEU

Le président de Renew “Reconquête de nos valeurs”, A.C. Il a indiqué à ces médias qu’il était très satisfait de tous ceux qui se sont joints pour que ce projet soit mené à bien avec succès et a déclaré qu’il poursuivait divers projets de natation et souhaitait bonne chance à tous les gagnants sélectionnés pour participer au niveau national.