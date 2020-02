La classe 2020 du Temple de la renommée du basket-ball peut être la meilleure de tous les temps

Les finalistes de la classe 2020 du Temple de la renommée du basket-ball Naismith ont été nommés vendredi, et le Hall pourrait consacrer le groupe de joueurs le plus fort de l’histoire plus tard cette année. La légende des Lakers Kobe Bryant, le grand Tim Spurs Tim Duncan, et l’icône des Timberwolves et Celtics Kevin Garnett sont à la tête de la classe des joueurs de la NBA, avec la quadruple médaillée d’or Tamika Catchings.

Un comité des distinctions nord-américaines composé de 24 personnes votera sur les finalistes de la NBA, et chaque finaliste aura besoin d’au moins 18 voix pour être inscrit. Une commission des distinctions féminine de 24 personnes distincte votera sur les finalistes du match féminin.

La Classe officielle de 2020 sera annoncée le 4 avril lors du Final Four.

Quatre joueurs ont été nommés finalistes pour rejoindre la classe de 2020 – tous les verrous doivent être inscrits:

Kobe Bryant

Tim Duncan

Kevin Garnett

Tamika Catchings

Au total, quatre entraîneurs ont également été nommés finalistes.

Entraîneur Kim Mulkey

Entraîneur Barbara Stevens

Entraîneur Eddie Sutton

Entraîneur Rudy Tomjanovich

.