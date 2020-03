La classe d’agents libres 2020 de la NFL oppose la ruée vers les passes contre la couverture des passes

À la fin du mois dernier, Chris Jones a rejoint l’émission The Herd de Colin Cowherd pour discuter de l’intersaison de la NFL. L’attaquant défensif des Chiefs a discuté de Patrick Mahomes, du potentiel de Kansas City en tant que dynastie et du CBA proposé. À un moment donné, la conversation s’est tournée vers l’avenir de Jones avec la franchise. La veille, la nouvelle avait annoncé que les Chiefs devaient utiliser l’étiquette de franchise sur leur défenseur vedette de 25 ans. “C’est un peu difficile”, a déclaré Jones à propos de son étiquette. “C’est comme,” Que voulez-vous que je fasse d’autre? Je dois aller de l’avant et obtenir 30 sacs, 35 sacs, pour vous montrer comment je peux. “”

C’est une bonne question, compte tenu de la façon dont Jones a joué au cours des deux dernières saisons. Il a décroché 15,5 sacs en 2018, la troisième marque la plus élevée de la ligue et un nombre absolument ridicule pour un joueur de ligne défensive intérieure. En 2019, Jones a terminé avec neuf sacs malgré trois matchs manqués avec une blessure à l’aine. Pour la deuxième saison consécutive, les données de Pro Football Focus ont montré que sur une base par clic, Jones était le deuxième brusqueur de passes intérieures le plus perturbateur de la ligue, derrière seulement Aaron Donald. Sa performance dans le Super Bowl sera probablement perdue dans l’histoire, grâce à la légende grandissante de Mahomes, au récit autour du premier championnat d’Andy Reid et à la guêpe jet chips. Mais Jones était sans doute le joueur le plus percutant des Chiefs cette nuit-là à Miami. Sa pression a directement conduit à l’interception de Jimmy Garoppolo en première mi-temps, et si ce n’est pour sa paire de passes de passes au quatrième quart, les Niners pourraient être champions du Super Bowl. Avec tout ce qu’il a contribué au cours des deux dernières années, il est difficile de blâmer Jones de regarder autour de lui et de se demander quoi d’autre il a à prouver.

Il en va de même pour plusieurs autres pass rushers des deux dernières classes d’agent libre. L’ancien coéquipier de Jones, Dee Ford, a dirigé la NFL avec 77 pressions en 2018. Ford a été récompensé par l’étiquette de franchise en mars dernier avant que les Chiefs ne l’échangent finalement à San Francisco pour un choix de deuxième ronde. Les Niners ont remis à Ford une prolongation de 85 millions de dollars sur cinq ans, mais moins de 20 millions de dollars ont été garantis à la signature. Alors que la star de l’évasion 2019, Arik Armstead, devrait sortir en agence libre ce printemps, certains se sont demandé si Ford pouvait vraiment être l’homme étrange le long de la ligne défensive des Niners. Ensuite, il y a Frank Clark, qui a été franchisé par Seattle la saison dernière et a ensuite pris la place de Ford lorsque les Seahawks l’ont échangé aux Chiefs pour un choix de première ronde en 2019 et un choix de deuxième tour en 2020. Clark a également obtenu une énorme prolongation – cinq ans, 104 millions de dollars avec 62,3 millions de dollars garantis – mais l’accord était encore un autre exemple d’une équipe choisissant de ne pas remettre un contrat massif à un jeune pousseur de passes local.

Au cours de la dernière année, certaines des équipes les plus productives et éventuellement les plus chères de la ligue ont été franchisées et échangées ou ignorées en libre agence par les équipes qui les ont rédigées. Et cette classe d’agent libre ne fait pas exception. Après avoir été tagué par les Texans et échangé à Seattle pour la dernière année de son contrat, l’ancien non. 1 choix global Jadeveon Clowney sera un joueur autonome ce printemps. Les Jaguars auraient étiqueté l’artiste de sacs de 24 ans Yannick Ngakoue, et étant donné que Ngakoue a déclaré publiquement qu’il ne jouerait plus pour Jacksonville, un échange semble imminent. Armstead et Shaquil Barrett devant également arriver sur le marché, bon nombre des meilleurs agents libres défensifs de cette année sont des coureurs de passes – et cela ne semble pas être un accident. La classe 2020 semble être la prochaine étape du référendum sur la valeur comparative de la ruée vers les passes et de la couverture des passes dans la NFL, et la façon dont le marché se déclenche pourrait illustrer la façon dont les équipes pensent à ce débat.

La saison dernière, les Ravens et les Patriots ont émergé comme deux valeurs aberrantes dans ce spectre. Baltimore et la Nouvelle-Angleterre ont respectivement terminé quatrième et premier en défense de passe DVOA. Ils se sont également classés aux 31e et 32e rangs en termes d’espace de cap alloué aux défenseurs de bord. Les deux équipes ont choisi de laisser leurs coureurs de haut niveau marcher en libre agence plutôt que de payer une prime pour les conserver. Za’Darius Smith a quitté les Ravens et a signé un contrat monstre à Green Bay. À la fin de la saison, Smith était devenu sans doute le défenseur des passes le plus perturbateur de la ligue. La Nouvelle-Angleterre a autorisé Trey Flowers à signer un accord de 90 millions de dollars sur cinq ans (avec une garantie de 56 millions de dollars) avec Detroit au printemps dernier.

Ce n’est pas une coïncidence si, en lésinant sur leurs lignes défensives, les Pats et les Ravens se classaient respectivement premier et deuxième en termes d’espace de cap dédié à leurs secondaires. Les membres des deux front-office vous diront que l’évaluation de la couverture par rapport à la ruée vers les passes n’est pas une règle stricte et rapide. Si Khalil Mack arrivait sur le marché, la Nouvelle-Angleterre le regarderait probablement longuement. Et la concentration de Baltimore sur l’arrière de sa défense a été motivée, au moins en partie, par des gars comme Earl Thomas et Marcus Peters devenant disponibles au bon moment. Mais il est clair que les deux organisations inclinées sur le plan analytique ont fait un effort conscient pour prioriser le back-end de leur défense, car elles pensent qu’il est plus facile de fabriquer une passe utile que de créer une couverture solide. Pour la deuxième année consécutive, Baltimore pourrait perdre son accélérateur de passes le plus productif. Vendredi, les Ravens ont marqué Matthew Judon, âgé de 28 ans, mais comme nous l’avons vu au cours de la dernière année, ce n’est peut-être qu’un moyen de le garder temporairement avant de le retourner pour un choix de repêchage.

Les équipes intelligentes semblent adopter cette ligne de pensée, mais cela n’a pas encore eu d’impact sur la façon dont les ressources sont allouées dans toute la ligue. Les équipes ne signent peut-être pas leurs propres choix de repêchage, mais ces gars-là sont toujours payés par quelqu’un. Depuis que Von Miller a réinitialisé le marché des passes avec une valeur annuelle moyenne de 19 millions de dollars en 2016, trois joueurs – Mack, Clark et DeMarcus Lawrence des Cowboys – ont dépassé 20 millions de dollars par an. Alors que la récolte de rushers de cette année arrive en libre agence, ces chiffres ne devraient que continuer de grimper. Le prix demandé par Ngakoue pour un nouvel accord commencera au montant de 21 millions de dollars par an donné à Lawrence et Clark. Et il ne serait pas surprenant de voir que les gens de Jones demandent également un numéro au nord de 20 millions de dollars – le plaçant à juste titre derrière Aaron Donald parmi les monteurs de lignes défensifs intérieurs. Sur la base de l’évolution du marché ces dernières années, ce sont les chiffres que ces gars devraient demander. Que ce soit intelligent pour les équipes de les distribuer est une autre histoire.

Personne ne prétend que Lawrence n’est pas un excellent joueur qui méritait les 65 millions de dollars garantis qu’il a obtenus lors de sa prolongation en avril dernier. Mais alors que les Cowboys effectuent une vérification judiciaire de leur situation en matière de plafonnement, le plafond de 22 millions de dollars atteint par Lawrence au cours de chacune des deux prochaines saisons semble assez flagrant. Même si l’accord de Lawrence avait du sens à l’époque, Dallas doit maintenant trouver comment signer de nouveau Dak Prescott, Amari Cooper et d’autres, tout en payant à Lawrence le 13e plus haut cap atteint à n’importe quelle position dans la NFL.

Une autre conséquence de l’accord avec Lawrence (avec les extensions Ezekiel Elliott et Jaylon Smith) est que les Cowboys devront laisser le demi de coin Byron Jones marcher en libre arbitre. En tant qu’ancien choix de première ronde de 27 ans, Jones ne correspond pas au profil d’un joueur qui frappe généralement le marché. Il n’a eu aucune interception au cours des deux dernières saisons, mais depuis qu’il a déménagé dans le coin extérieur il y a deux ans, Jones est devenu l’un des joueurs de couverture les plus réguliers de la ligue. Son marché sera une étude de cas fascinante sur la façon dont la ligue valorise actuellement la couverture de réussite.

Comme le prix des pass rushers a lentement augmenté, le marché des cornerbacks est resté pour la plupart stagnant. Depuis que Patrick Peterson a signé son contrat de cinq ans avec un AAV de 14 millions de dollars en 2016, un seul coin – Xavien Howard de Miami – a signé un accord d’une valeur de plus de 15 millions de dollars par an. Entre ces signatures, le plafond avait augmenté de plus de 33 millions de dollars. Sur les 20 coups sûrs les plus élevés en 2020, sept d’entre eux appartiennent à des défenseurs de pointe ou à des tacles défensifs. Aucun coin arrière. Avec 18,7 millions de dollars, le joueur défensif en titre de l’année, Stephon Gilmore, remportera le 27e record de cap de la ligue – deux places derrière le plaqueur défensif des Panthers Kawann Short.

Alors que les gens intelligents approfondissent le débat sur la couverture de la ruée vers la passe, il y a un argument à faire selon lequel la construction d’un secondaire bien arrondi est meilleure que la construction d’une défense contre la passe autour d’une seule étoile. Mais comme les Patriots et les Ravens l’ont montré, il est possible de payer plusieurs étoiles à l’arrière si vous lésinez dans d’autres domaines. La semaine prochaine, Byron Jones cherchera à lancer la prochaine étape de cette réflexion alors qu’il tente de réinitialiser le marché des cornerbacks pour la première fois depuis des années. La mentalité et la masse salariale de la ligue peuvent encore indiquer que les précipitateurs de passes sont l’élément le plus précieux de toute défense, mais la période d’agence libre de 2020 pourrait finalement être le moment où la valeur de la précipitation et de la couverture des passes commencent à converger.

