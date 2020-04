La collecte de fonds Ringer pour World Central Kitchen

Rejoignez The Ringer pour collecter des fonds pour World Central Kitchen.

L’équipe de secours de la WCK travaille à travers l’Amérique pour distribuer en toute sécurité des repas frais emballés individuellement dans les communautés qui ont besoin de soutien, y compris les plats à emporter pour les enfants et les familles et les livraisons pour les seniors qui ne peuvent pas s’aventurer à l’extérieur. Ils servent maintenant des dizaines de milliers de repas par jour à New York, Washington, D.C., Little Rock, Los Angeles, Miami, San Francisco et dans d’autres villes.

La WCK a également formé # ChefsForAmerica, une coalition de restaurants et d’entreprises technologiques travaillant ensemble pour fournir des repas aux Américains qui ont besoin d’aide.

Ils soutiennent les employés des hôpitaux qui font leur travail dans des conditions de guerre, ainsi que les restaurants locaux qui ont été touchés par la crise du COVID-19. Comment font-ils cela? En lançant des initiatives à travers l’Amérique pour livrer des repas frais et chauds aux hôpitaux et aux cliniques qui combattent en première ligne.

Visitez le site Web de la WCK pour en savoir plus sur des initiatives telles que Frontline Foods, Off Their Plate, Feed the Frontline à Los Angeles et East Bay FeedER.

Vous pouvez aider directement les héros des hôpitaux et des cliniques qui se battent pour nous, et vous pouvez aider à garder vos restaurants locaux en vie.

Faire un don maintenant!

Plus d’informations sur World Central Kitchen, Inc: World Central Kitchen (WCK) est une organisation à but non lucratif qui lutte contre l’insécurité alimentaire pendant et après les catastrophes naturelles et les crises humanitaires, tout en mettant en œuvre des programmes à long terme visant à améliorer les moyens de subsistance en renforçant les écosystèmes alimentaires locaux. Fondée en 2010 par le chef Jose Andres après le tremblement de terre dévastateur en Haïti, la WCK a depuis servi plus de 8 millions de repas aux personnes touchées par des catastrophes.