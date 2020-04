La collection Michael Jordan VHS

Comme tout membre à sang rouge des citoyens affamés de sport, Don Sperling attendait avec impatience l’arrivée de The Last Dance, la série documentaire en 10 parties sur la dernière saison de la dynastie des Chicago Bulls de Michael Jordan, diffusée sur ESPN au cours des prochaines semaines.

Sperling est le Ken Burns des vidéos de basket-ball. Pendant son mandat en tant que producteur exécutif chez NBA Entertainment, de 1983 à 1998, il a participé à la création de quelque 130 titres de vidéos personnelles, de Dazzling Dunks et Basketball Bloopers à NBA Jam Session. Parce que son temps à la production de la ligue a coïncidé avec la montée de Jordan et des Bulls, aucun autre cinéaste n’a consacré autant de temps d’écran à MJ et à sa dynastie.

Pour se préparer à l’expérience Last Dance, Sperling a récemment soufflé la poussière de quelques titres centrés sur la Jordanie de sa vaste filmographie: Come Fly With Me (1989) et Air Time (1993), chacun une entrée classique dans le canon de NBA Entertainment. “Je ne les avais pas vus depuis des lustres! Je pensais que j’allais regarder en arrière et dire: «Meh». Mais, vous savez, ils sont encore assez bons », explique Sperling, qui est maintenant vice-président et producteur exécutif de divertissement pour les Giants de New York.

«À l’époque, la ligue était comme Hollywood. Vous avez eu un grand drame, vous avez eu d’énormes personnalités, vous avez eu les Bulls contre les Pistons, le bien contre le mal. Nous avions tout cela devant nous! » il dit. «Avant Internet et les médias sociaux, les vidéos personnelles de NBA Entertainment, et plus tard NBA Inside Stuff, faisaient partie des seules fenêtres ouvertes aux fans. Nous étions dans les coulisses, nous étions chez Jordan – nous avons fourni l’accès. Alors que maintenant, tous les jours, il y a un accès aux joueurs via Twitter et Instagram. “

L’accès à la NBA et à ses joueurs était exactement ce dont j’avais envie en tant qu’enfant fou des Bulls qui grandissait dans les régions rurales de l’Illinois dans les années 80 et 90. Quand j’avais 8 ans, mon abonnement à Sports Illustrated était accompagné d’un cadeau gratuit: Untouchabulls, l’histoire produite par Sperling du deuxième championnat des Bulls. Bientôt, mes amis et moi portions des magnétoscopes en regardant tous les titres Bulls et Jordan de la NBAE, rembobinant les points saillants du choix pour étudier un dunk Jordan ou un col Scottie Pippen que nous imiterions ensuite dans l’allée. Bien sûr, nous n’étions pas les seuls enfants à forger des relations étrangement intimes avec les cassettes VHS de NBA Entertainment. “Kobe Bryant m’a dit une fois au milieu des années 90 que, alors qu’il vivait en Italie quand il était enfant, il regarderait toutes mes vidéos Jordan et Bulls des centaines et des centaines de fois”, dit Sperling. “C’est ainsi qu’il a commencé à imiter Michael.”

Les premières vidéos de la NBAE empruntent au travail de NFL Films, qui a forgé un style distinctif en utilisant la musique orchestrale, le ralenti et les gros plans (un football en spirale dans les airs, les monteurs de lignes expulsant le souffle dans le froid), ainsi que de manière absurde écriture fleurie remplie de métaphores martiales. NBAE a gardé un style de narration semblable à celui de la voix de Dieu (embauchant parfois le même talent que NFL Films), mais Sperling et ses collaborateurs ont préféré des coupes rapides qui montraient le rythme passionnant du basket-ball. Au lieu de s’épanouir dans le cor français, la NBAE a enregistré des vidéos avec de la musique de bibliothèque chargée de synthétiseurs (musique de stock alias), des airs de compositeurs contemporains adultes (Yanni, John Tesh) et des singles de numéros R&B (Michael Jackson, Full Force). (Un utilisateur YouTube a effectué le travail de Yeoman dans la compilation de listes de lecture de bandes sonores NBAE.)

Les X et O du basket-ball sont peu préoccupants dans les vidéos NBAE. C’est un genre enraciné presque entièrement dans l’émotion, ses récits entraînés par des oscillations dramatiques de la fortune. Par exemple, lorsque les Bulls de Jordan rencontrent les Lakers de Magic Johnson lors de la finale de 1991 pour apprendre à voler, les équipes ne sont rien de moins que des dieux combattant sur le mont Olympe alors que le sort de toute l’humanité est en jeu. La prose est parfois comiquement violette. Un jeu est une «bataille», une série éliminatoire est une «guerre». La défense et l’offense sont des «armes». La prise de vue précise à 3 points est un «barrage dévastateur à longue portée». Les victimes laissent leurs adversaires “piétinés dans leur sillage”.

La perspective tranchante apparente dans le meilleur des séries 30 pour 30 d’ESPN n’est pas le truc des vidéos de NBA Entertainment, qui chevauchent la frontière entre le journalisme et le boosterisme. (NBAE est, après tout, essentiellement le bras de propagande de la ligue.) Des athlètes comme Jordan sont des héros à adorer. «Nous avons protégé Michael, cela ne fait aucun doute», déclare Sperling. «L’appeler l’oie dorée le minimise, mais Michael était important pour la ligue. De plus, c’était personnel: il a pris soin de nous, nous avons pris soin de lui. Nous étions amis. Nous l’avons admiré. J’étais fan. Je veux dire, comment pourrais-je ne pas l’être? Et de toute façon, il y avait plein de gens qui essayaient de trouver le ventre. »

En prévision de The Last Dance, j’ai récemment revu les archives de vidéos de Jordan et Bulls de NBA Entertainment. Le terrain de jeu de Michael Jordan, Apprendre à voler, Three-Peat — la répétition avait marqué le contenu de ces bandes sur mon cerveau. Pourtant, toutes ces années plus tard, ils ont encore le pouvoir de déclencher la chair de poule. Si le goutte à goutte régulier de 10 heures de His Airness sur ESPN ne vous donne pas une solution appropriée, consultez ce guide pour 12 heures supplémentaires de faits saillants, des interviews, des lignes de narration turgescentes, des exemples illimités de l’estime de soi de MJ, des incidents de Bad Boys méchanceté, et quelques camées de célébrités extrêmement étranges.

Higher Ground: Chicago Bulls Saison 1987-88 (1988)

Michael Jordan a souvent dit que, confronté à l’adversité tard dans sa carrière, il avait trouvé la force en pensant non pas aux bannières qu’il avait aidé à hisser mais aux six saisons de défaite qu’il avait endurées avant de remporter son premier championnat NBA. Cette vidéo montre les Bulls, sous l’entraîneur-chef Doug Collins, carrément au milieu de leur ascension d’un one-man show à une unité cohésive capable de rivaliser avec les équipes d’élite de la ligue. Le directeur général Jerry Krause remporte le poste de cadre de l’année cette saison, principalement pour avoir acquis Scottie Pippen et Horace Grant dans le même projet pour compléter le casting de soutien de MJ. La paire de recrues au visage de bébé subit le bizutage de Charles Oakley, qui est bientôt échangé à New York pour Bill Cartwright, la dernière pièce du puzzle du championnat. Pendant ce temps, Jordan, son instinct de tueur qui se développe encore, présente une légèreté rarement vue dans les saisons ultérieures. “C’est un gagnant”, dit le jeune joueur, montrant à la caméra sa main de poker dans un terminal d’aéroport lors d’un road trip. “Je vais devenir riche! J’obtiens 30 millions de dollars! Nous venons de perdre face aux Boston Celtics, mais devinez quoi? Je gagne! ”

Narration surchauffée: “Remuer au sein des Bulls était une nouvelle émotion: une soif de tout consommer dans leur menu des séries éliminatoires.”

Jordan sur Jordan: «Le panier ressemble au lac Michigan. Quoi que vous jetiez là-dedans, ça ira. »

Citation de tueur: L’assistant des Bulls, Johnny Bach, décrit mémorablement Oakley comme “le genre de gars que si vous alliez dans un bar et le voyiez là-bas, vous voudriez lui acheter un verre, juste si quelque chose commençait, il saurait qui vous étiez.”

Meilleur méchant: L’avant puissant Pugilistic Detroit Rick Mahorn, qui déclenche une bagarre de nettoyage de banc lors d’un match Pistons-Bulls de mi-saison, le mêlant à Oakley et à la plupart des entraîneurs des Bulls. Juste après: la moustache de John Paxson.

Camée de célébrité: Jack Nicholson, la mascotte des Lakers oscarisée, a attrapé en train d’inhaler de la nourriture riche en calories au stade lors d’un match des Bulls-Clippers.

Fait amusant: Parce que les Bulls de cette époque volent des publicités lors de voyages en voiture, chaque joueur porte humblement son uniforme avec lui en cas de perte de bagages enregistrés.

Michael Jordan: Venez voler avec moi (1989)

“Bonjour, je m’appelle Michael Jordan”, a déclaré MJ, donnant le coup d’envoi à ce classique de NBA Entertainment comme Alistair Cooke présentant Masterpiece Theatre. “Je veux que vous fassiez un voyage avec moi pour apprendre les secrets que je connais depuis de nombreuses années: cet homme était vraiment destiné à voler.” (Oui, bien sûr, Mike, quoi que vous disiez.) Aucun secret n’est fait du fait qu’il s’agit d’un gros baiser mouillé de la ligue à sa star très commercialisable, que le narrateur appelle «l’athlète le plus époustouflant du monde». S’il y a une thèse dans ce portrait d’une divinité de basket-ball, c’est celle-ci: que le gars souriant de la boîte Wheaties a une dimension réelle. Sur le terrain, il n’est pas seulement un buteur prolifique et un dunker qui se vante, il est aussi un bourreau de travail défensif; hors du terrain, il n’est pas seulement une star célèbre et riche, il est aussi un humanitaire terre-à-terre avec des racines américaines. Toute la compote de pommes sur le vol – exemple d’intertitre: «Pour voler: pour se déplacer dans les airs en utilisant des ailes» – est une excuse pour beaucoup Jordan souligne que, heureusement, parlent d’eux-mêmes.

Narration surchauffée: «Le ballet aéroporté de Michael est très axé sur les rêves, les rêves de grâce surnaturelle. D’une liberté illimitée. D’une puissance majestueuse. Rêves de vol. Pour Michael et ses fans, le basket-ball est un moyen de partager la fantaisie, comme un petit groupe de voyageurs aériens. Michael évoque des images de la stratosphère, des visions dont les rêves sont faits. »

Jordan sur Jordan: «Les gens me demandent, croyez-vous vraiment que vous pouvez voler? J’ai dit: «Ouais, pendant un petit moment. Cela peut être une fraction de seconde, mais ça vole. »»

Citation de tueur: “Le gars, littéralement, embarrasse la ligue”, dit l’entraîneur des Pistons Chuck Daly dans sa râpe de fumeur. “Il est si bon.”

Meilleur méchant: Le pied gauche cassé de Jordan, qui l’a mis à l’écart pendant 64 matchs au cours de la saison 1985-86.

Camée de célébrité: Le pro de la PGA, Peter Jacobsen, qui dit avoir rompu les liens avec Jordan: «C’est probablement la seule fois qu’il garde sa langue dans la bouche, sauf quand il remue en me disant à quel point il est bon. À part ça, j’aime vraiment lui prendre de l’argent. »

Fait amusant: L’une des enseignantes de Jordan éclate de rire au souvenir qu’elle a conseillé à son jeune élève de poursuivre ses études en mathématiques, “car c’est là que l’argent se trouvait”.

Aire de jeu de Michael Jordan (1990)

Formellement plus ambitieux que l’entrée typique de NBA Entertainment, Playground entrelace les faits saillants et les têtes parlantes avec un récit fictif sur un adolescent nommé Walt (Tyrin Turner, qui jouera plus tard dans Menace II Society) essayant de faire son équipe de basket-ball de lycée. Cette histoire se fonde sur une fausse prémisse qui fait depuis longtemps partie du mythe d’origine jordanienne: qu’il a été «coupé» de son équipe de lycée. La vérité est que bien que Jordan n’ait pas fait partie de la formation universitaire de Laney High en deuxième année, il a joué cette saison dans l’équipe JV. Walt tire des cerceaux et jure de sortir pour l’équipe l’année suivante. Soudain, à la Shoeless Joe dans Field of Dreams, Jordan apparaît sur le terrain de jeu pour dispenser des encouragements («la compétition n’est pas seulement un test pour savoir qui est le plus grand ou le plus fort» et yadda, yadda, yadda). Bien sûr, tout n’est que de la vitrine pour des images MJ et des interviews de Magic Johnson, Clyde Drexler, Danny Ainge, Kevin Johnson et Karl Malone, qui disent tous des choses élogieuses sur Jordan. Il continuerait à rendre la pareille de la manière la plus sauvage possible – en refusant chacun d’eux dans une série de finales.

Narration surchauffée: [Mystical pan flute music] “C’est là que tout commence. Le seul enfant sur le terrain de jeu. C’est là que vous tombez amoureux du jeu. C’est là que le fantasme commence. ”

Jordan sur Jordan: “Je ne sais pas si je vole ou non, mais je sais que quand je suis dans les airs, parfois je sens que je n’ai jamais besoin de descendre.”

Citation de tueur: “Si vous pouvez défendre [sic] La Jordanie », explique Dennis Rodman,« vous pouvez défendre n’importe quoi dans la ligue, n’importe quoi dans le monde! »

Meilleur méchant: Si nous sommes honnêtes, notre héros Walt est sous-dimensionné, n’a pas de poignées, démontre ce que Bobby Knight pourrait appeler une attitude pauvre en pisse et se fait carrément droit lors de l’essai. Il mérite d’être coupé.

Camée de célébrité: Le groupe de R&B Full Force avec Lisa Lisa, dont le clip pour une chanson joyeuse intitulée “Anything Is Possible” présente Jordan lip-synchroning et shambling à travers la chorégraphie.

Fait amusant: Zack Snyder (300, Watchmen) a réalisé Playground, son deuxième crédit.

Apprendre à voler: Le champion du monde Chicago Bulls ‘Rise to Glory (1991)

La vidéo la plus réinscriptible des championnats de la dynastie s’ouvre sur un lever de soleil sur la ligne d’horizon étincelante de Chicago – l’aube d’une nouvelle ère du basket-ball. Le thème de la saison 1990-91 des Bulls, au cours de laquelle ils ont remporté un record alors en franchise de 61 matchs, dissipe l’idée qu’ils ne sont que le Michael Jordan Show. Après avoir été dominés par les Pistons pendant deux années consécutives en finale de la conférence, Michael, Scottie et Horace ont finalement franchi la bosse, balayant les Bad Boys, ce qui a incité Detroit à se rendre au vestiaire aigre-douce alors que les dernières secondes marquaient l’heure. Le baryton sonore du narrateur de longue date de NFL Films, Jeff Kaye, prête la gravité de la procédure, en particulier la finale Magic-contre-Michael, qui maintient la sensation d’un choc épique des titans alors que les Bulls abattent les Lakers en cinq. Pour une génération sevrée de NBA Entertainment, le titre Tom Petty et la chanson Heartbreakers (sortie cinq jours après la victoire du championnat des Bulls) susciteront à jamais des pensées de célébrations imbibées de vestiaires au champagne.

Narration surchauffée: «Alors que Michael Jordan montait en flèche, les espoirs déçus des fans de Chicago le faisaient aussi. Chicago avait trouvé un héros pour les délivrer des profondeurs de la NBA. Mais pour monter un assaut contre l’élite du basket-ball, il aurait besoin de renforts. »

Jordan sur Jordan: «Les gens me demandent, puis-je voler ou est-ce que j’aime voler. Eh bien, je pense qu’en tant qu’équipe, nous avons montré aux gens que nous pouvons voler. »

Citation de tueur: «Ils devraient accepter le passage à tabac que nous leur infligions», explique Pippen au sujet du plaisir de battre les Pistons.

Meilleur méchant: Le Bill Laimbeer des Pistons, dont le masque facial ne fait qu’améliorer son diabolisme.

Camée de célébrité: Le fan des Lakers, Don Johnson — Crockett! —Apparaît inquiet sur le court au Great Western Forum.

Fait amusant: Jordan porte une casquette Malcolm X dans son interview; il a contribué au financement du biopic de Spike Lee en 1992 sur le leader nationaliste noir.

Untouchabulls: la deuxième saison de championnat des Chicago Bulls (1992)

Comment les champions en titre réagiront-ils aux adversaires essayant de faire tomber leur couronne? D’une part, en remportant 67 matchs en saison régulière. Jordan étant Jordan, il devient obsédé par la défense de la position de son équipe en tant que roi de la colline, en prouvant au monde que le premier titre n’était pas un coup de chance. Après avoir vaincu les Pistons la saison précédente, les Bulls font maintenant face à ce qui deviendra l’un de leurs grands rivaux des années 90: les Knicks de New York, dont la malveillance est soulignée par la narration puissante de l’omniprésent acteur de voix off de bande-annonce de film Hal Douglas (Die Hard, Le silence des agneaux, Goodfellas). En demi-finale de la conférence, Patrick Ewing et ses camarades meurtriers poussent les Bulls au bord du gouffre, l’un des trois seuls matchs du septième match que Jordan ait affrontés. Cette série semble plus monumentale ici que même les éventuelles finales des Bulls-Blazers. Lors de l’ouverture du stade de Chicago, le célèbre «jeu de haussement d’épaules», Jordan frappe six 3 points en première mi-temps, un exploit qui semble étrange par rapport aux normes de la NBA 3-centrique d’aujourd’hui. La vidéo est rythmée par le clip de Michael Jackson pour “Jam”, mettant en vedette Jordan enseignant à Jackson à jouer au basket-ball et Jackson, à son tour, la formation de Jordan sur le moonwalk.

Narration surchauffée: «Fortifiés par leur unité, les Bulls ont définitivement pris le contrôle du concours. Clôturant la série, Chicago a mis avec gratitude ce test éreintant et inattendu de leur courage au championnat derrière eux. »

Jordan sur Jordan: “J’ai commencé à courir pour cette ligne de 3 points”, explique Jordan à propos de sa performance dans le jeu de haussement d’épaules. «J’ai ressenti un bon rythme. C’était vraiment un coup franc à partir de cette distance. »

Citation de tueur: «L’année dernière, c’était une lune de miel. C’était presque le baiser d’une bien-aimée », raconte Phil Jackson. “Cette année a été une odyssée, un voyage rempli de travail et d’embûches …”

Meilleur méchant: Xavier McDaniel, qui parle de détritus à Pippen dans le match 7 des demi-finales de la conférence, incitant Jordan à se mettre dans la peau du X-Man – et, bien, vous n’avez pas besoin d’être un lecteur de lèvres pour comprendre MJ. Le message est clair: “Va te faire foutre.”

Camée de célébrité: Le critique de cinéma Gene Siskel présente avec tristesse la caméra côté court avec son célèbre pouce.

Michael Jordan: Air Time (1993)

Parmi les titres centrés sur la Jordanie de NBA Entertainment, Air Time ressemble à un véritable travail de journalisme sportif, plutôt qu’à un pur gonflement. Dans une interview relativement franche, Jordan répond à des questions sur des sujets difficiles: le diagnostic du VIH et la retraite de Magic Johnson, le livre révélateur de l’écrivain Sam Smith The Jordan Rules, l’enquête de la NBA sur les jeux de hasard de MJ sur le golf avec un revendeur de cocaïne réputé, son amitié naissante pendant les Jeux Olympiques de 1992 avec «le laid américain» Charles Barkley. Il s’irrite ouvertement contre sa propre célébrité, et les médias qui l’accompagnent brillent: «Tout, chaque mouvement, chaque tir est à l’honneur», dit-il. “Je suis une cible maintenant.” Il exprime sa lassitude face à sa position dans la culture en tant que modèle et sourire de pitchman d’entreprise: «J’ai essayé de vivre comme tout le monde voulait que je vive – le plus pur de tous», dit-il. “Il n’y a rien comme ça.” Il perd son sang-froid: «J’étais en colère», se souvient-il d’avoir commis une faute lors d’une triple défaite en 1992 contre le Jazz. “Vous auriez dû me voir dans les vestiaires. J’ai mis des chaises dedans. J’ai cassé le tableau noir. » En d’autres termes, la Jordanie est humaine. Et pour la première fois, il veut que nous le sachions.

Jordan sur Jordan: «Si j’ai des problèmes loin du terrain de basket, si je joue dehors, j’ai une solution pour ça. C’est comme mon psychologue ou autre. Et si jamais vous m’enlevez ça, je ne saurais pas quoi faire. “

Citation de tueur: Doug Collins, l’entraîneur des Bulls de 1986 à 1989, dit que l’appel au jeu qui a mené au “Tir” contre les Cavaliers en 1989 était simplement: “Apportez le ballon à Michael, tout le monde se débarrasse de la route.”

Fait amusant: Jordan peut lancer un ballon de football à 65 mètres, un exploit qu’il prouve à Ahmad Rashad lors d’une interview dans l’arrière-cour de MJ.

Trois temps: la troisième saison historique des Chicago Bulls (1993)

Dans les années précédant la saison 1992-1993, les Lakers et les Pistons avaient chacun été en position de remporter un troisième championnat consécutif – et ont échoué. Jordan a maintenant la possibilité d’accomplir un exploit que Magic Johnson et Isiah Thomas n’auraient jamais pu faire. Ou, comme le scénariste de Larry Weitzman de NBA Entertainment l’a exprimé avec enthousiasme: «La saison 1993 a été l’aboutissement d’une odyssée de trois ans et d’un voyage personnel vers leur place dans l’histoire.» Les Bulls balayent les deux premiers tours des séries éliminatoires. En demi-finale de conférence, MJ achève d’incendier les Cavaliers Gerald “the Jordan Stopper” Wilkins avec un vibreur pour terminer la série. Mais en finale de la conférence, les Bulls se heurtent tête baissée aux Knicks, qui obligent Jordan et Pippen à sortir d’un trou 2-0. Les cinéastes évitent assidûment le grand drame hors du terrain: Jordan jouant à Atlantic City à la veille du deuxième match. La série de six matchs compte au moins un grand jeu de tous les temps: s’accrocher à une avance d’un point dans les secondes décroissantes de Match 5, les Bulls prennent une position défensive critique dans la peinture contre Charles Smith, un moment immortalisé dans l’appel classique de Marv Albert: “Smith dépouillé … Smith arrêté … Smith arrêté à nouveau!” L’autre classique de cette saison des Bulls: John Paxson enterrant sa version de “The Shot” dans le sixième match de la finale pour vaincre les formidables Suns de Barkley. En regardant le clip aujourd’hui, vous pouvez presque oublier le gâchis que Pax finirait par faire du front office pendant son mandat de directeur d’équipe.

Narration surchauffée: “Mais alors que les Suns occupaient le devant de la scène, les Bulls se sont glissés dans la série comme un requin – silencieux et prêts à attaquer.”

Jordan sur Jordan: «Je voulais prouver [the Cavaliers] que peu importe ce que vous faites, quels changements vous apportez, je vais surmonter ce défi. “

Citation de tueur: “Pour nous, gagner un troisième championnat ne vaut même pas la peine d’être évoqué pour le moment”, a déclaré le maître zen, Phil Jackson, avant le premier match de la saison. «C’est un voyage qui commence par une seule étape, ce voyage de mille kilomètres. Nous devons nous rappeler que chaque jeu est cette étape que vous faites en cours de route. “

Meilleur méchant: Knicks ruffian John Starks, qui dit qu’il considère les matchs éliminatoires contre Chicago comme une «guerre totale», remplaçant Laimbeer comme le visage du mal pur dans l’esprit des fans de Bulls.

Fait amusant: Les Bulls de 1990-91 à 1992-93 ne sont que la troisième équipe de l’histoire de la NBA à remporter trois championnats consécutifs. Les deux autres: les Lakers de Minneapolis (1951-1952 à 1953-1954) et les Celtics de Boston (qui ont remporté huit titres consécutifs de 1958-1959 à 1965-1966).

Unstop-A-Bulls: The Chicago Bulls 1995-96 Championship Season (1996)

Le meurtre de James Jordan. La première retraite. Le caprice du baseball de 18 mois. Le fax “Je suis de retour”. Le non. Maillot 45. La défaite contre Orlando. Tout cela mène à cette saison miraculeuse, dans laquelle Jordan et les Bulls de nouveau look non seulement escaladent à nouveau la montagne, mais trouvent en quelque sorte un sommet plus élevé, remportant un record de 72 matchs. De manière flagrante, les cinéastes ne plongent pas dans la tension autour de l’ajout potentiellement volatil de Rodman. Au lieu de cela, le téléspectateur obtient GM Krause expliquant que Jordan et Pippen lui ont dit: “Si vous et Phil pensez que c’est la bonne chose à faire …” Le ver, nous dit-on, “incarne le sens du joueur d’équipe”, mais cette saison, il devient également une sensation à Chicago rivalisant avec MJ. Sa couleur de cheveux en constante évolution, sa cascade de robe de mariée, sa tête frappant un arbitre – rien de tout cela n’est couvert ici. «72 et 10 ne signifient rien sans bague», explique Bill Wennington des Bulls. Cela reste la raison d’être de ceux qui insistent sur le fait que cette équipe des Bulls est supérieure aux Warriors 2015-16, qui ont battu 73-9 avant de s’incliner face aux Cavs de LeBron en finale.

Narration surchauffée: “Seattle a désespérément tenté de monter un retour, mais les Bulls ont riposté avec une explosion d’un seul homme qui a suffi à ralentir le boom des Sonics.”

Jordan sur Jordan: “J’ai toujours été connu comme un joueur qui pouvait finir une équipe”, dit Jordan à propos de sa défaite contre le Magic en demi-finale de conférence de 1995. «J’étais là dans un de ces moments, mais j’ai laissé tomber l’équipe.»

Citation de tueur: “Allez, je vais vous donner un coup de saut ici. Je vais vous donner un coup de saut. Tirez dessus », dit Jordan, taquinant un joueur des Washington Bullets, qui passe sur l’occasion. “Oh, tu n’en veux pas?”

Meilleur méchant: Le futur arbitre disgracié Tim Donaghy, qui se voit serrer la main de Jordan avant un match en début de saison.

Camée de célébrité: Oprah Winfrey applaudissant les Bulls pendant les séries éliminatoires depuis son perchoir; Jordan salue Spike Lee au cours de la série de demi-finales de la conférence contre les Knicks.

Michael Jordan: Au-dessus et au-delà (1996)

Bien que le contenu d’Above and Beyond (raconté par Eriq La Salle d’ER) couvre la vie et la carrière de Jordan, le centre dramatique de la vidéo est sa star discutant de l’impact du meurtre de son père. “Ce fut un moment très difficile pour moi”, raconte Jordan, les yeux larmoyants. “D’une certaine manière, j’ai gardé la tête haute et j’ai pensé à toutes les choses qu’il avait l’habitude de me dire:” Transformez un négatif en positif. “Et ici, je m’occupais de lui de cette façon.” Pourquoi Jordan s’est-il éloigné du basket après un troisième championnat pour poursuivre le baseball? Les longs trajets en bus et le rythme relativement lent du jeu lui ont permis de pleurer son père. «Là où le baseball était différent», dit-il, «cela m’a donné l’occasion de revisiter tous ces moments que j’ai vécus avec mon père et avec certaines de ces situations qui ne m’ont jamais traversé et auxquelles je n’ai jamais pensé [while playing] le jeu de basket-ball. ”

Narration surchauffée: “Effaçant tout doute qu’il réaffirmerait sa domination, Michael a torturé ses adversaires avec un barrage de points.”

Jordan sur Jordan: “Je suppose que cela m’a mis en paix avec moi-même”, dit Jordan à propos de sa courte carrière de baseball. «C’était donc une expérience thérapeutique pour moi. Et j’en avais besoin. Je pense que si je ne l’avais pas fait, je n’aurais pas pu revenir au basket-ball. J’aurais probablement du mal à gérer mentalement beaucoup de choses. »

Citation de tueur: «C’était comme si quelqu’un fermait un cercueil», explique Jordan à propos de sa célébration de la retraite au nouveau United Center, alors qu’il ne pense qu’à retourner au basket-ball.

Meilleur méchant: Horace Grant, triomphalement hissé sur les épaules de ses coéquipiers après que le Magic ait vaincu son ancienne équipe en demi-finale de conférence.

Camée de célébrité: Bill Clinton, qui plaisante lors d’une conférence de presse, «L’économie a créé 6,1 millions d’emplois depuis que je suis devenu président. Et si Michael Jordan retourne chez les Bulls, ce seront 6 100 001 nouveaux emplois. »

Fait amusant: Pendant le tournage de Space Jam en 1995, Warner Bros. construit sur le terrain du studio “le Jordan Dome”, un terrain de basket qui permet à MJ de continuer à travailler. Il joue à des jeux de ramassage avec un groupe tournant qui comprend Ewing, Alonzo Mourning, Reggie Miller et Shaquille O’Neal.

Chicago Bulls 1996-97 NBA Championship Season (1997)

Pris en sandwich entre le brillant retour à la gloire et la dernière danse douce-amère, 1996-1997 a tendance à être l’enfant du milieu oublié des courses de championnat Bulls. Il est facile de perdre de vue qu’après un record de 72 victoires l’année précédente, Chicago a connu un meilleur départ en franchise avec 12 victoires consécutives. Ils gagneraient finalement 69 matchs, dépeints ici comme une sorte de déception, les Bulls perdant trois de leurs quatre derniers matchs. La NBAE blanchit une fois de plus les pièces de théâtre liées à Rodman cette saison, notamment en frappant un caméraman à l’aine lors d’un match. La tension ne monte pas vraiment jusqu’à ce que la série Bulls-Jazz soit à égalité 2-2, menant au célèbre «jeu de la grippe» de Jordan. Frappé par un virus à l’estomac, MJ a perdu l’une des performances les plus inoubliables de l’histoire de la NBA, marquant 38 points et menant les Bulls à une victoire critique. Le banc, de Toni Kukoc à Jud Buechler, a surpassé cette saison, et ce n’est pas à juste titre Jordan mais Steve Kerr a frappé le coup de feu dans les dernières secondes pour sceller le cinquième championnat.

Narration surchauffée: “Avec leur mélange unique de talent et de travail d’équipe, les Bulls se frayaient un chemin à travers la saison et s’amusaient à le faire.”

Jordan sur Jordan: “Je suis entré dans cette zone”, a déclaré Jordan après avoir marqué 55 contre les Bullets de Washington lors du deuxième match de la ronde d’ouverture des éliminatoires. “Et je ne pouvais pas sortir. Je me suis excusé [Bulls assistant] Texas [Winter] après le match: «Désolé pour le triangle [offense], Tex. J’ai en quelque sorte oublié le triangle. “Une fois dans ce mode, je ne pouvais plus le désactiver.”

Citation de tueur: “Phil a dit à Michael:” Je veux que tu prennes le dernier coup. “Et Michael a dit:” Je ne me sens pas vraiment à l’aise dans ces situations, alors peut-être que nous devrions aller dans une autre direction “, a plaisanté Kerr. célébration du championnat dans le Grant Park de Chicago, rappelant le regroupement qui a conduit à son tir vainqueur en finale. “Et puis Scottie est entré et a dit:” Michael a dit dans sa publicité qu’il avait été invité à le faire 26 fois et a échoué … alors pourquoi ne pas aller voir Steve? “Alors je me suis dit:” Eh bien, je Je suppose que je dois à nouveau libérer Michael. Mais je l’ai porté toute l’année, alors qu’est-ce qu’une fois de plus? “”

Meilleur méchant: The Heat’s Alonzo Mourning, pour avoir donné un coup de coude à Pippen dans le match 1 de la finale de la conférence, laissant Scottie avec un nœud laid sur le front.

Camée de célébrité: Bill Clinton, qui téléphone aux Bulls dans les vestiaires pour les féliciter pour le championnat. Jordan peut être entendu dire au président: «Dites félicitations à Chelsea et j’espère qu’elle aime le collège.»

Fait amusant: Jordan a marqué l’histoire de la NBA lors du All-Star Weekend cette saison, devenant le premier joueur à enregistrer un triple double dans le match.

Unforgettabulls: The 6th NBA Championship Season of the Chicago Bulls (1998)

Centré en grande partie sur la quête finale du championnat des Bulls des années 90, c’est le document vidéo le plus proche que nous ayons eu de The Last Dance. La saison commence de manière peu encourageante, alors que Pippen décide tardivement de se faire opérer du pied gauche malade, le mettant à l’écart pour les 35 premiers matchs. Cela laisse à Jordan le soin de garder Rodman – une source de tension importante qui reste inexplorée ici. Les Bulls tiennent à 24-11 au retour de Pippen, poursuivant avec 62 victoires. En finale de la conférence, les Pacers de Miller emmènent les Bulls à un match 7 pour la troisième fois seulement en carrière en Jordanie. Depuis le match retour de la finale contre le Jazz, tout le monde se souvient du dernier tir de Jordan en série dans un uniforme des Bulls, mais la caméra capture un moment plus calme qui suit, alors que la star et son entraîneur adoré s’embrassent. «MJ! Oh, mon Dieu, c’était magnifique. Quelle finition », déclare Jackson. «J’avais foi», répond Jordan. “J’avais foi.”

Jordan sur Jordan: «Je ne fais jamais de promesses. Je ne promets même pas à ma femme », insiste Jordan après avoir perdu le sixième match de la finale de la conférence face aux Pacers. “Mais nous gagnerons le match 7.”

Citation de tueur: “Michael Jordan, après le match, je lui ai dit que j’étais fier de lui”, a déclaré Jayson Williams des Nets à la presse après que les Bulls aient éliminé son équipe des éliminatoires. “Sur et en dehors du terrain, je pense que c’est l’un des hommes les plus incroyables que j’ai jamais rencontrés de ma vie, à part mon père, Bill Cosby, [and] Danny Aiello. ”

Meilleur méchant: L’ancien gardien des Bulls, B.J.Armstrong, jette un regard noir sur le banc de Chicago après que ses Charlotte Hornets aient accordé à Jordan and Co. leur première défaite en séries éliminatoires cette saison dans le deuxième match de la demi-finale de conférence. Cela incite MJ à remarquer plus tard, une fois que les Bulls ont complètement battu les Hornets: «Je pense que B.J. nous a en quelque sorte oubliés, ce qui nous motive. Nous avons utilisé l’énergie qu’il a utilisée à la fin du deuxième match à notre avantage. Nous sommes bons dans ce domaine. Il nous a réveillés. ”

Camée de célébrité: Harold Ramis – Egon! – sur le banc de touche semble inquiet alors que les Nets emmènent les Bulls en prolongation dans le premier match de la ronde d’ouverture des séries éliminatoires.

Fait amusant: Les Bulls ont établi un record pour la plus grande marge de victoire de l’histoire de la finale de la NBA, battant le Jazz 96-54 dans le match 3. L’entraîneur de jazz Jerry Sloan, en regardant le score de la boîte lors de la conférence de presse d’après-match, s’exclame: «C’est en fait le score ? … Il semblait qu’ils avaient marqué 196! »

Michael Jordan au Max (2000)

Alors que les équipes de NBA Entertainment tournent presque toujours sur vidéo, des caméras IMAX haute résolution sont plutôt utilisées pour capturer les Bulls avec une clarté frappante pendant les séries éliminatoires et les finales de leur dernière saison de danse. Rapportée par Laurence Fishburne, cette rétrospective de carrière en Jordanie entrelace ce métrage HD d’après-saison avec des clips d’archives, des photos et de nouvelles interviews. Jordan essaie d’offrir un peu plus de détails sur son talent et son tempérament exceptionnels: «J’ai tendance à être calme, les choses ont tendance à ralentir», dit-il à propos des moments de haute pression. “Alors que j’entre dans des situations dont les gens ne connaissent pas le résultat, je les ai déjà expérimentés, je ne fais que jouer des tours avec moi-même. … Once I began to understand that, I became a master of the game of basketball.”

Overheated narration: “For fans who had watched him since his days as a Carolina schoolboy, what emerged now was not just the skill but the willpower.”

Jordan on Jordan: “Ten years from now, 20 years from now, what I would want people to say—and it’s simple—that if Michael Jordan was still playing the game of basketball, he would dominate.”

Killer quote: Jordan says Jackson’s lessons in meditation “gave me an understanding about life in a whole different frame. His teaching, the understanding of Zen Buddhism is how you view yourself to deal with the realities of life surrounding you and somehow be able to correlate that to a simple game of basketball.”

Celebrity cameo: Bill Murray, sizing up Jordan in geologic time, says, “Out of the 50,000 top athletes since prehistoric times—brontosauruses and pterodactyls included—he’s right there.”

Jake Malooley is a writer and editor based in Chicago.