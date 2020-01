La Colombie s’incline face au Chili et le Venezuela à Tokyo 2020 en volleyball (M)

12 janvier 2020, 19:13 Santiago du Chili, 12 janvier (Prensa Latina) Lors d’un match dramatique entre les équipes nationales du Chili et de la Colombie, l’équipe du café a joué – et perdu – aujourd’hui la possibilité d’assister aux Jeux Olympiques pour la première fois en volleyball masculin.

La surprenante défaite de la Colombie 1-3 contre le Chili a évaporé son rêve de se rendre à Tokyo 2020, même si beaucoup l’ont vue comme une favorite et, à la place, lui ont ouvert les portes du Venezuela pour les jeux olympiques de la capitale japonaise.

Au Gran Arena Monticello Coliseum, dans cette capitale, l’équipe locale avait sans aucun doute sa meilleure performance du tournoi même si elle avait déjà manqué de chance de gagner le billet pour Tokyo, qui l’a arraché des heures avant le Venezuela en accumulant sept points après avoir battu Pérou 3-0.

Le Chili, remportant même le match contre la Colombie, n’a pu accumuler que six unités.

Sous l’impulsion, plus quelques erreurs des caféiculteurs au service et à la réception du ballon, les Chiliens ont pris le premier set 25-22.

Dans le second, les rôles ont été inversés et avec de meilleures performances, les producteurs de café ont remporté le set avec un score similaire contre une équipe locale qui semblait avoir perdu la coordination et la poussée montrées la fois précédente.

Mais la troisième fois s’est passée avec un duel entre égaux dans lequel les Chiliens ont pris le meilleur parti avec une attaque très efficace qui lui a valu le set 25-21, tandis que dans la quatrième, décisive pour la Colombie, les caféiculteurs se sont effondrés au final, ce qui a décidé de la victoire des locaux 25-19.

