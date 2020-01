La Colombie sur le point d’obtenir le billet pour Tokyo 2020 en volleyball (M)

12 janvier 2020, 7h51 Santiago du Chili, 12 janvier (Prensa Latina) L’équipe colombienne de volleyball masculin semble être à un pas de se rendre à Tokyo 2020, car c’est aujourd’hui la seule équipe invaincue de la phase pré-olympique tenue dans ce capitale.

L’équipe de café les verra à 18h30 devant le Chili la Gran Arena Monticello, et bien que l’équipe locale soit toujours inspirée par l’idée de participer pour la première fois de son histoire aux Jeux Olympiques, elle ne semble pas avoir le tempérament qui a caractérisé à l’équipe colombienne lors de leurs deux matchs précédents.

La Colombie a déjà battu le Pérou et le Venezuela, tandis que le Chili a été battu vendredi par les Vénézuéliens dans un match ardu qui a été décidé en cinq sets.

La veille, en revanche, il a battu les Péruviens 3-1, lors d’une rencontre au cours de laquelle il a montré à nouveau qu’il est capable de se battre de temps en temps, mais aussi que la jeunesse de ses membres peut lui jouer des tours.

Les Chiliens ont suffisamment d’élan et de désir de gagner, mais ils ont besoin d’un peu plus d’équanimité pour ne pas désespérer, en particulier face à un rival plus expérimenté comme la Colombie, bien qu’ils aient en leur faveur le soutien inconditionnel d’un public qui a envahi la Grande Arène Monticello

Le Venezuela, qui a été battu samedi par la Colombie dans un excellent match, affrontera aujourd’hui à 16h00 heure locale lors du match initial de la finale contre le Pérou, qui avec déjà deux revers n’a aucune chance de se rendre à Tokyo.

