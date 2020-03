La communauté MMA, y compris Adesanya, Covington, Askren et Reyes, réagit à l’aggravation des CFA et à l’utilisation négligente d’une arme à feu

La communauté MMA a mal réagi au dernier chapitre des indiscrétions du champion des poids légers et lourds de l’UFC, Jon Jones.

Tôt dans la matinée de jeudi matin, Jones a été arrêté pour aggravation de sa conduite avec facultés affaiblies, utilisation négligente d’une arme à feu et possession d’un conteneur ouvert par la police d’Albuquerque.

Considéré comme le meilleur au monde par beaucoup, Jones aura toujours un astérisque à côté de son nom

Malgré la crise mondiale provoquée par COVID-19, des officiers auraient trouvé l’homme de 32 ans avec une arme de poing et une demi-bouteille de tequila dans sa voiture après des rapports de coups de feu.

Jones a également été trouvé en train de conduire sans assurance et a été retrouvé dans le siège du conducteur de sa Jeep garée avec le moteur en marche juste avant 1 heure du matin jeudi matin, selon la police.

Les autorités affirment que Jones a montré des signes d’intoxication et aurait les yeux rouges, l’odeur d’alcool était perceptible, et il a admis qu’il prévoyait de reprendre la route plus tard, malgré l’échec des tests de sobriété et l’enregistrement d’un chiffre exorbitant sur l’alcootest.

“Dans le cadre de l’enquête sur cet incident, notre unité de réduction de la violence armée testera l’arme à feu et le boîtier de balle pour déterminer si l’arme a été utilisée dans des délits”, a déclaré un porte-parole de la police d’Albuquerque. «La réduction de la violence armée à Albuquerque est notre priorité absolue.»

Jones et Dominick Reyes avec une démonstration de respect après leur combat à l’UFC 247 où Jones a conservé son titre

Étant donné que ce n’est pas la première rencontre de Jones avec la loi, les critiques et les rivaux ont rapidement châtié le combattant, que beaucoup considèrent comme le plus grand de tous les temps.

Découvrez ce que certains des plus grands noms du sport ont à dire sur la dernière indiscrétion de Jones.

Évidemment, en tant que défenseur du rétablissement / de la toxicomanie, je sympathise avec Jon ici, mais en même temps à un moment ou à un autre, c’est noir et blanc … soit apprenez de vos erreurs et donnez un bon exemple, en particulier avec la taille de la plate-forme dont il dispose, ou tout foutre en l’air… https://t.co/nP9tHg5yCS

– Jared Gordon (@JFlashGordonMMA) 26 mars 2020

Si triste, le monde moderne est une question de battage médiatique!

Maintenant, beaucoup de gens commencent à insulter Jon Jones sans connaître sa situation réelle!

Combattant sur la même carte, j’ai pu voir qu’il est un homme gentil et noble!

Lui étant dans toutes ces périodes difficiles – il sera de retour Stronger! 💪🏻

– Valentina Shevchenko (@BulletValentina) 26 mars 2020

