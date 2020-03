La comparaison des valeurs des joueurs du Real Madrid et de Barcelone, position par position

Aujourd’hui, nous verrons plusieurs des meilleurs joueurs du monde dans leur position, ce qui fait que Transfermarkt leur accorde une grande valeur. Nous voyons comment cela se passe, position par position, avec les onces suivantes, en plus de celles convoquées qui, selon nous, seront sur le banc et celles qui ont été exclues de l’appel pour différentes raisons:

REAL MADRID Courtois, Mendy, Varane, Ramos, Carvajal, Casemiro, Valverde, Kroos, Vinícius, Isco et Benzema

FC BARCELONA Ter Stegen, Alba, Lenglet, Piqué, Semedo, Busquets, Frenkie, Rakitic, Griezmann, Messi et Ansu Fati

Nous avons respecté la liste des footballeurs qui figurent sur le site Internet mentionné pour les deux équipes, nous voyons donc Riqui Puig ou Reinier Jesus, par exemple, bien qu’ils soient surtout des habitués de la filiale.

1. Objectif

Dans l’objectif, Marc-André Ter Stegen ajoute 90 millions d’euros en valeur de marché, pour le 55 de Thibaut Courtois. De cette façon, la valeur cumulée est de 90 à 55, plus élevée pour le FC Barcelone à ce stade du décompte.

2. Côté gauche

Dans la file de gauche, un joueur du Barça prend également la paume, avec 50 millions par Jordi Alba et 35 par Ferland Mendy. Le nombre dans cette deuxième section va de 140 à 90 pour ceux de Barcelone.

3. Défense centrale

Dans l’axe de l’arrière les meringues prennent la palme, avec les 98 millions qui s’ajoutent Raphaël Varane (80M) et Sergio Ramos (18M). Au Barca club, vous grimpez jusqu’à 85 avec Clément Lenglet (60M) et Gerard Piqué (25M). Les Blancs ont réduit les distances en restant avec 188 et 225 de ceux de Barcelone.

4. Côté droit

La voie de droite est également empruntée par le Paseo de la Castellana, avec 50 millions de Daniel Carvajal et 40 de Nélson Semedo. L’écart est ramené à 265 à 238 décanté en faveur des Catalans.

5. Pivot

Au Real Madrid, c’est celui qui est probablement le meilleur destroyer de la salle des machines du moment. Avec 70 millions, il coupe sensiblement par rapport à un Sergio Busquets qui, avec 35 millions, est loin de sa meilleure version. Dans ce cas, les meringues passent de 308 à 300.

6. Intérieurs

Les intérieurs correspondent encore plus au décompte. Par le club du Barça, Frenkie De Jong (90M) et Ivan Rakitic (25M) totalisent 115 millions, pour les 110 qui cumulent Toni Kroos (60M) et Federico Valverde (50M). En passant par ces positions, les meringues sont toujours en avance de 418 à 415 millions.

7. Aile gauche

Sur le côté gauche, l’écart avec la proéminence pour deux jeunes perles est légèrement augmenté. Les 50 millions de Vinícius Júnior et les 40 d’Ansu Fati laissent un solde total de 468 à 455 pour ceux de la capitale espagnole.

8. Aile droite

Dans ce cas, il est très probable que nous ne les verrons pas coincés dans les groupes, mais Lionel Messi étend beaucoup de distance avec sa valeur de 140 millions par rapport aux 50 de Francisco “Isco” Alarcón. Le solde est fixé avec 595 à 518 pour ceux de Barcelone.

9. Avant-centre

Pour mettre fin à ce que nous pensons être l’alignement des deux équipes, la différence est encore plus ouverte avec les 120 millions d’Antoine Griezmann et les 40 Karim Benzema. Les onze initiaux se terminent avec un avantage de 715 à 558 pour le FC Barcelone.

10. Suppléants

REAL MADRID (172M) = 730 millions au total

Alphonse Areola (16M)

Toni Fuidias (sans valeur)

Éder Militao (45M)

Marcelo Vieira (20M)

Luka Modric (15M)

Gareth Bale (40M)

Lucas Vázquez (20M)

Mariano Díaz (16 millions)

FC BARCELONA (182M) = 897 millions au total

Arthur Melo (70M)

Norberto Neto (18 millions)

Arturo Vidal (14M)

Samuel Umtiti (40M)

Firpo Junior (25M)

Álex Collado (5M)

Martin Braitwhaite (10M)

11. Absent

REAL MADRID (295 M) = 1 025 millions au total avec eux

Nacho Fernández (15M)

James Rodríguez (40M)

Reinier Jesus (25M)

Brahim Diaz (15M)

Eden Hazard (120M)

Marco Asensio (40M)

Luka Jovic (40M)

FC BARCELONA (175’8M) = total de 1.072’8 millions avec eux

Sergi Roberto (50M)

Riqui Puig (10M)

Arda Turan (0’8M)

Ousmane Dembélé (75M)

Luis Suarez (40M)