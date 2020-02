La compétition de natation «Fifth Open Water Crossing» aura lieu ce week-end à Bahías de Huatulco. – .

Lucio Gopar.

Oaxaca.- Ce sera le début de la plus importante compétition de natation à Oaxaca appelée «Cinquième traversée en eau libre», ce samedi 15 février et se poursuivra le dimanche 16 février, nous avons donc discuté avec M. Guillermo Velasco Aragón, président de l’Association Civile «Reconquista de Nos Valeurs», en tant qu’organisateur de l’événement et a fait connaître en détail les activités, que nous faisons connaître à tous ceux qui sont intéressés, en les informant également que les inscriptions sont toujours ouvertes et peuvent appeler Téléphone 9513509975 pour plus d’informations.

PROGRAMME D’ACTIVITÉS:

Dates de l’événement: samedi 15 et dimanche 16 février 2020.

Zone de démarrage: baie de Santa Cruz, Huatulco, Oaxaca.

Distances du cinquième croisement:

Catégories d’âge:

500 mètres / 1,25 km / 2,5 km / 5 km.

Sélective pour le championnat national:

5 km / 7,5 km / 10 km.

Programme événementiel

Vendredi 14 février // Lieu: Théâtre en plein air de Santa Cruz

• 15 h 00 à 20 h 00 – Livraison des colis.

• 18h00, 19h00 et 20h00 – Réunions précédentes pour TOUTES les catégories.

Samedi 15 février // Lieu: BAHÍA DE SANTA CRUZ

• 6h30 à 7h00 – Marquage de 500 mètres, 1,25 et 2,5 km.

• 7 h 15 – Commencez à 500 mètres.

• 7 h 25 – Départ de 1,25 et 2,5 km.

• 8 h 45 à 9 h 15 – Marquage des catégories sélectives.

• 9h30 – Début des catégories SÉLECTIVES.

Dimanche 16 février // Lieu: PLAYA MAGUEY

• 6 h 45 à 7 h 15 – Traversée Margue Maguey – Santa Cruz (5 km).

• 7h30. – Commencer à traverser Maguey – Santa Cruz (5 km).

Événement organisé par RENEW.

M. Guillermo Velasco Aragón a ajouté que «dans notre cas, la sécurité est primordiale, c’est pourquoi nous avons des ambulanciers paramédicaux, des bateaux, des kayaks, des plongeurs, ainsi que le soutien des instances gouvernementales municipales et étatiques, telles que: Protection Civil and Firefighters », il devrait donc avoir un événement très bien organisé et sûr, a-t-il conclu.