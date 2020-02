La compilation vidéo montre Fury disant à Wilder exactement ce qui se passerait dans leur combat

Tyson Fury a tenu ses promesses d’avant-combat en éliminant Deontay Wilder samedi soir à Las Vegas.

Le «Gypsy King» a envoyé le «Bronze Bomber» sur la toile deux fois, le frappant jusqu’à ce que son coin jette l’éponge au septième tour.

. – .

Fury a paré Wilder comme il a dit qu’il le ferait

taper sur

La prédiction de John Fury pour Fury vs AJ après qu’il était sur le point de se battre Wilder

où?

Tottenham, Vegas, Morecambe … huit sites potentiels pour un combat Fury vs Joshua

sur le ventilateur

Ce que Tyson Fury a dit à son père lors d’un appel téléphonique immédiatement après Wilder KO

ALLONS-Y

Le parti de la victoire de Tyson Fury s’est écrasé par le frère de Dillian Whyte qui appelle au combat

GLADIATEURS

Anthony Joshua réagit à Tyson Fury éliminant Deontay Wilder avec le poste Insta

SUPERSTAR

Prochain combat d’Anthony Joshua: Défense du titre à confirmer – Qui et quand?

PRUDENT

Tyson Fury rejette la bouteille d’eau par crainte qu’elle ne soit dopée avant le dépistage des drogues

fait maintenant

“ Je veux qu’il l’emballe ” – Le père de Fury exhorte Gypsy King à prendre sa retraite après Wilder KO

VENTILATEUR

Regardez comme le président Donald Trump réagit à Fury vs Wilder, invite les deux à la Maison Blanche

LASH VEGAS

Les Britanniques boivent à sec à Las Vegas lors de célébrations arrosées après le KO of Wilder de Fury

Fury a combattu sur le pied avant et a pris le combat contre Wilder.

Ce style était totalement inattendu par la plupart, malgré le fait que Tyson a dit à tout le monde qu’il le ferait lors des conférences de presse d’avant-combat.

La réponse de Wilder à ces commentaires a été de marquer son adversaire «oreiller poings».

Fury a prouvé le contraire en le plaquant aux tours trois et cinq.

. – .

Fury a pris la ceinture de Wilder et est devenu deux fois champion du monde des poids lourds

Le Britannique a déclaré: “Je n’ai jamais perdu un combat de chiens, jamais.

“Même quand je suis descendu du sol, même au 12e tour [of the first fight] quand je suis allé vers lui, agressif, il était partout dans le show, il ne pouvait pas me contenir.

“Donc, si je fais ça dès le premier tour, il va gazer au cinquième tour et s’accrocher pour la vie chère.”

La seule prédiction que Fury s’est trompée était la manche, alors qu’il appelait une arrivée au deuxième.

.