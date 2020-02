La composition de l’Atlético de Madrid contre Valence dans le match de la Ligue de Santander aujourd’hui

L’Atlético de Madrid se rendra à Valence pour affronter l’équipe de Mestalla dans le match correspondant au jour 24 de la Ligue de Santander. Cholo Simeone a reconnu qu’Álvaro Morata est maintenant prêt à réapparaître après avoir surmonté sa blessure.

Jan Oblak Il sera chargé de défendre le but de l’Atlético de Madrid quelques jours avant de recevoir Liverpool en métropole lors du match aller des huitièmes de finale de Ligue des champions. Devant le gardien slovène, Simeone mettra une ligne de quatre défenses dans lesquelles ils seront Arias sur le côté droit et Renan Lodi dans la voie opposée. Savic et Felipe Ils formeront un couple central.

Dans la moelle épinière, Marcos Llorente il reprendra la propriété après que Cholo Simeone lui fasse aveuglément confiance lors des derniers matchs. Thomas Partey il équilibrera également le pivot tout en Koke et Saul Ils seront jetés dans des groupes.

Bien que Simeone récupère Álvaro Morata, l’attaquant de l’Atlético pointe pour remplacer pour avoir des minutes en seconde période et récupérer des minutes. Compte tenu de cela, Vitolo et Correa ils suivront la ligne des dernières réunions et feront les gros titres à Mestalla.