La Condomina ouvre ses portes pour le nettoyage et l’approvisionnement des transporteurs

En l’absence de stations-service ouvertes sur les routes, le stade de la Real Murcia Il sera disponible pour tous les transporteurs qui souhaitent nettoyer, se reposer ou manger. Cela a été décidé par l’équipe de Murcian et le conseil municipal, qui ont convenu que le Nouvelle Condomina Il est ouvert de midi à 16h00 et de 18h00 à 22h00 pendant la durée de l’état d’alarme.

Afin que les transporteurs puissent accéder au stade, un accès direct a été créé depuis l’autoroute. Un parking a également été aménagé. Des entreprises telles que Vrio, Vialta, Versia et Grupo Floridablanca seront chargées de l’hygiène et de la désinfection de la Nueva Condomina. Estrella de Levante, qui a collaboré avec plus de 2000 litres d’eau et de bière sans alcool. ElPozo, Pan Moreno et Más Trigo, quant à eux, ont été chargés de l’approvisionnement en vivres pour l’approvisionnement. Rien de tout cela ne serait possible sans les bénévoles de la Fédération des clubs de supporters du Real Murcia, qui prévoient assister à une centaine de camionneurs.

Cependant, le premier jour, seuls cinq camionneurs se sont approchés du Nouvelle Condomina. Le premier qui s’est rendu au stade a déclaré: “Rien n’indique que la zone est autorisée à se reposer” Le transporteur a découvert qu’il avait à sa disposition cette zone de nettoyage et d’approvisionnement, située à la sortie 563 de l’A-7, grâce aux médias.

Dans des déclarations recueillies par La Opinión del Murcia, le camionneur, après avoir reçu le sac contenant de l’eau et de la nourriture, a déclaré: “D’autres initiatives comme celle-ci sont nécessaires. Nous passons un très mauvais moment. Nourriture, propreté … Tout ce qu’ils font est très important. J’espère que les gens continueront de se joindre à des initiatives comme celle-ci, car ils nous aident beaucoup. C’est très bien car Maintenant que toutes les stations sont fermées, elles peuvent parcourir 200 ou 300 kilomètres sans personnea. Je suis super reconnaissant. “