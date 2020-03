La conférence: bilan de la conférence

▲ Enrique Bonilla est le deuxième membre de la Ligue Mx infecté par le coronavirus.Photo Jam Media

L

Une éventualité du Covid-19 examine le professionnalisme des footballeurs qui, en raison de leur inactivité, perdront leur rythme de jeu; Ce qu’ils ne peuvent négliger, c’est le travail physique, leur nourriture et leur repos, qui doivent de nos jours se dérouler chez eux, à l’abri des regards attentifs des entraîneurs physiques et des entraîneurs.

Il n’y a pas de date de réactivation, mais la crainte des techniciens est de recevoir leurs élèves disparates en condition physique. Il y aura ceux qui respectent strictement le plan à la maison et d’autres qui, comme cela s’est produit avec Antonio Mohamed quand il était joueur, ont réussi à trouver des pizzas, des hamburgers et des laits frappés. Ou comme Nidelson da Silva Melo (qui suit Toros Neza coloré), qui s’est échappé pour boire et adorer Bacchus.

Les Red Devils de Toluca ont été la dernière équipe à s’arrêter, encore la semaine dernière, ils ont travaillé en petits groupes à Metepec. Soupçonneux, Chepo de la Torre les envoie maintenant chez eux, mais avec cet accessoire qu’ils utilisent sur leur poitrine avec GPS inclus, pour mesurer l’effort – et en attendant avoir leur emplacement -, avec l’instruction d’envoyer le activité.

Le suivi a échoué dans le cas de Pumas, où un groupe de bleu-aura confus a cru qu’ils étaient en vacances et se sont réunis pour jouer au paddle-tennis. Les footballeurs ont des revenus qui leur permettent d’installer leur propre salle de gym à la maison, un luxe de nos jours. En revanche, les athlètes d’autres disciplines s’entraînent même dans les parcs de rue et vivent avec l’incertitude de ne pas savoir s’il y aura enfin des Jeux Olympiques.

La pandémie, cette ombre invisible mais mortelle qui secoue tout le monde, menace également les poches des footballeurs. Le Real Madrid ne touchera pas aux salaires des joueurs, a précisé la directive Meringue, mais tout le monde n’a pas les coffres pleins. Les clubs d’Espagne elle-même, y compris le puissant Barcelone, ainsi que d’Italie, d’Allemagne et d’Angleterre, c’est-à-dire des meilleures ligues, envisagent la possibilité de réduire les salaires.

Le fléau n’a pas encore disparu et plusieurs fédérations tentent déjà de calculer le désastre financier. Il y a tout sur la scène du football: du Suisse FC Sion, qui a licencié neuf joueurs pour ne pas avoir accepté un bas salaire, au Borussia Mönchengladbach allemand, dont le personnel a proposé de sa propre initiative de baisser ses revenus face à la crise.

La date de mars de la FIFA a été manquée et les entraîneurs norvégiens Lars Lagerback (hommes) et Martin Sjogren (femmes) ont convenu de gagner 20% de moins … C’est une question de sensibilité et d’engagement, mais il n’est pas exclu qu’une clause soit incluse dans les contrats de travail successifs pour des cas similaires, lorsque les clubs cessent brusquement de percevoir des revenus de chaînes de télévision, de publicité, de billetterie, etc.

Le Mexique ne sera pas l’exception. Duilio Davino, président sportif de Monterrey, ainsi que Tigres, le club le plus fort économiquement du pays, ont évoqué une possible réduction des salaires des joueurs de la Liga MX, avec des personnages comme le chat André-Pierre Gignac, avec des salaires qui dépassent les 3 millions de pesos par mois. Mardi, les managers organiseront une visioconférence pour échanger des impressions.

Enrique Bonilla est en quarantaine, il s’agissait du deuxième cas positif de Covid-19 en Liga Mx après celui d’Alberto Marrero, manager de l’Atlético San Luis. Avant d’être attaqué par le virus, le chef de la première division a précisé qu’il n’y aurait pour le moment aucune modification dans la Liga de Ascenso, qui est toujours en ébullition et qu’il ne sera pas facile de la former s’ils éliminent la promotion.

La rébellion du circuit Silver n’était pas envisagée, mais elle s’est quelque peu éteinte en raison de l’arrêt forcé, au moment même où les joueurs exigeaient la solidarité de leurs confrères sur le circuit maximum. Espérons que Bonilla récupère bientôt, à la porte il y a plusieurs problèmes: la rumeur selon laquelle, dans un premier temps, les clubs tentent de supprimer les tournois U-15, 17 et 20, la demande de Fidel Kuri, entre autres.

marlenexantosx@gmail.com

.