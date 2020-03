La conférence: bilan de la conférence

▲ En raison de l’arrêt dû à la pandémie, l’entraîneur Ignacio Trelles n’a pas pu être rendu hommage sur le terrain.Photo Jam Media

M

Alors que la Ligue Mx de la Fédération mexicaine de football (FMF) a passé des années entre rêveries et soupirs en regardant vers les États-Unis, la MLS et ses dollars appétissants, la Ligue de football mexicaine naissante (LBM) est sur le point de faire la course à la maison , où il est plus facile pour les fans de voir la NFL au stade Azteca que le Tricolor. Pendant ce temps, les talents émergents sont ignorés olympiquement.

Gonflées de fierté, les fédérations ont mis des verrous insurmontables sur ce qu’elles considèrent comme des petits propriétaires, des hommes d’affaires qui ne méritent pas de se côtoyer. Ils sont devenus un club d’élite aux coups de pinceau de la mafia qui ne s’occupe pas du sport, mais pour ses propres intérêts et devant lequel la FIFA, occupée à garder son propre dépotoir sous le tapis, ferme les yeux.

Puis le coronavirus est arrivé et a mis tout le monde à leur place. Ce qui a été laissé à nu est une mosaïque hétéroclite qui était déjà bien évidente: ni si riche, ni si uniforme, ni si uni. Ceux qui ont une économie dynamique attendent sans grand bruit le passage du fléau, ce sont les plus puissants, menés par le royal Monterrey et les Tigres, ainsi que par l’Amérique.

Chivas et Atlas ont longtemps survécu de manière artificielle, jonglant, corrigeant et supprimant des correctifs fous et fous, sans rien leur donner l’élévation attendue. Ils atteignirent l’extrême ridicule, mais vital, de retirer la descente. D’autres également troublés se sont joints à eux, tandis que l’écurie le tolère, car ils savent que – au moins le troupeau – est une pièce essentielle du puzzle.

Cruz Azul est l’élément morbide. Il a dépensé des millions pour faire exactement ce que des entreprises comme Grupo Ángeles ou Carso ont refusé: mettre de l’argent dans le mauvais, retirer la cimenterie avec une façade coopérative pour la jeter dans ce baril sans fond qu’est l’équipe, où le hiérarchie s’accroche à la barre, bien que vous recevez des coups de pied et des chapeaux de votre propre famille.

La FMF était implacable avec le controversé Fidel Kuri, ancien propriétaire de Veracruz, qui n’avait pas de matelas économique pour garantir le paiement des salaires, il a été décapité; maintenant il y a une autre norme. Les amis, apparemment aussi sans réserve, courent pour réduire les salaires des footballeurs profitant de la conjoncture de la pandémie et imitant les Européens. La boîte coupée pour connaître l’ampleur de la catastrophe est en attente.

Au milieu des loisirs forcés et de l’incertitude, les managers se sont donné pour tâche de définir des scénarios pour l’issue de la Clôture 2020. En réalité, ils sont à la merci du chemin emprunté par la pandémie. Ceux qui travaillent vraiment à plein régime et perfectionnent leurs esprits sont les entraîneurs physiques, faisant appel au professionnalisme et à la discipline des joueurs.

Un plan d’extinction a été annoncé à la Silver League, dans ce qui semble être le malheureux épilogue d’un roman désastreux, une invitation à la fuite. Un tel panorama n’a pas laissé les autres amateurs de football indifférents. À Guadalajara, ils se sont mis au travail avec la création de la LBM, organisée par l’Association nationale de football mexicain (ANBM) présidée par l’ancien footballeur Víctor Montiel Comparán.

Ils ont trouvé un champ fertile, presque vierge sur certains carrés. Sur le pont du LBM, des équipes comme Villahermosa, Vallarta Riviera Nayarit, Real San José, Hidalgo FC, Club Deportivo Obregón ou Córdoba FC soumissionnent pour une place dans l’organisation naissante. Certains accumulent de l’expérience: Chapulineros de Oaxaca, de José Antonio Ramos, a embauché l’entraîneur Ricardo Rayas et dispose d’un circuit semi-professionnel dans tout l’État.

Don Nacho Trelles, entraîneur du Tri en trois Coupes du monde, est décédé, qui a dû recevoir des buts historiques dans les premiers pas vers l’internationalisation (8-0 contre l’Angleterre en 1966), et a inspiré au journaliste Manuel Seyde le surnom de souris vertes. Son caractère et son esprit acide en ont fait un personnage unique qui a mis du sel et du poivre dans ses déclarations, mais surtout il a fait double champion de Cruz Azul. Repose en paix.

Rien de joyeux ne produit l’idée que Raúl Jiménez passe au Real Madrid, il peint comme une autre histoire d’un Mexicain qui arrive à réchauffer le banc; J’espère que la rumeur, ou l’intention, reste dans un simple compliment pour sa bonne performance en terre anglaise. Celui qui cherche d’autres cours est Diego Lainez, fatigué de l’inactivité au Real Betis.

marlenexantosx@gmail.com

.