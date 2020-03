La conférence: bilan de la conférence

À

La Fédération mexicaine de football ne semblait pas préoccupée par l’urgence sanitaire causée par Covid-19, la date 10 a commencé normalement, mais la lumière s’est allumée et a décidé de terminer la journée à huis clos et, enfin, correctement, à partir de ce Lundi a tout arrêté. Il arrive que les fédérations vivent leur propre drame: définissent le format de la Liga Mx et du tournoi de promotion jusqu’alors appelé. En quelques jours, vous devez clarifier l’itinéraire pour le prochain événement.

Après le week-end aux stades désolés, où seul l’écho des balles et des cris résonnaient, de nombreux clubs attendent nerveusement le passage de la pandémie pour mesurer l’ampleur du coup porté à leurs coffres. Le fléau met à l’épreuve la solidité des ligues mondiales, le Mexicain – avec sa dépendance excessive aux États-Unis – sera privé de revenus économiques importants. En Espagne, la fédération estime que les pertes seront d’environ 25%.

Soucieuse de rattraper économiquement la MLS comme un joyeux cerf-volant, la MX League a découvert qu’elle ne pouvait pas se débarrasser de sa cauda: la Promotion League, un obstacle qui exige aujourd’hui des droits forgés depuis des années et menace de porter plainte auprès de la FIFA et la TAS (Court of Arbitration for Sport), car d’un coup les fédérations entendent le priver de l’aspiration légitime à grimper sur le circuit maximum, même lorsqu’elles gagnent ce droit dans le sport, comme ce fut le cas avec Tapachula il y a deux ans.

Les anciens vices sont ancrés dans la soi-disant Silver League, les accords avec les gouvernements locaux se démarquent, désireux d’avoir le football sur leurs places et de se conformer à l’adage romain: pain et cirque à la population; En même temps, ils caressent le rêve de monter pour avoir des matchs de première division, avec une boîte d’honneur spéciale pour le dirigeant et sa clique, car ils ont détourné des ressources vers l’entretien des stades, et parfois pour le paiement de la masse salariale de certains clubs.

Ce modus operandi a été presque généralisé dans le football mexicain, mais maintenant, ceux sur le circuit le plus élevé considèrent qu’ils ont été éradiqués et sont en mesure d’exiger la pureté et la transparence absolues de chacun. Ils demandent une solvabilité financière confortable et une infrastructure de premier ordre pour ne plus se ridiculiser, comme cela s’est produit lors des derniers tournois avec des équipes comme Veracruz, Lobos et d’autres qui les affichent de manière agaçante et honteuse.

▲ Chepo de la Torre ne se démarque toujours pas des Red Devils.Photo Jam Media

Depuis la réunion de jeudi, les 12 équipes d’Ascent se sont tordues de colère à la menace de transformer leur circuit en Ligue de développement, mais surtout avant la mesure disproportionnée de retirer la descente pendant six ans et, de ce fait, de les exclure de la fête, car plusieurs propriétaires se sentaient en mesure d’accéder au circuit maximum en acquérant une franchise à un prix raisonnable. Au lieu de cela, ils les ont disqualifiés, les ont qualifiés d’insolvables et les ont accusés de dépendre de l’argent public.

Enrique Bonilla, chef de la première division, a échoué. En février, il a travaillé parmi les douze, a promis ça et là et a proclamé avec jubilation que les seigneurs de la Ligue d’argent acceptaient tout. Son patron, Yon de Luisa, est allé plus loin et a assuré que la proposition d’arrêter la descente était une initiative émanant des équipes d’Ascenso Mx. Aujourd’hui, des propriétaires comme la famille Achar, de Celaya, le nient et les protestations ont commencé à affluer dans les champs avec une minute d’immobilité.

Lorsque l’Atlas semble accélérer, il s’avère que la pause forcée arrive qui va refroidir ses jambes … Ceux qui sont encore coincés sont les écarlates de la Toluca. L’équipe Chepo de la Torre ne joue rien, c’est une équipe sénile, sans pieds ni tête, dirigée par un stratège qui a depuis longtemps perdu le nord. Les Xolos de Tijuana et Rayados del Monterrey tentent de sauver leur tournoi de la ligue dans une course pour la Coupe Mx, qui ressemble à un sauveteur pour eux deux.

Pumas revient à son niveau réel, ce qui est décevant mais pas surprenant. Ce qui provoque l’étonnement, c’est de toujours voir Pollo Saldívar comme le démarreur; L’entraîneur Míchel devrait voir comment sa paire de Xolos a assis Gibrán Lajud, ou au moins se tourner vers la carrière, il y trouvera très probablement une bonne perspective. Querétaro est un autre qui se dégonfle et a déjà quitté la zone de classement.

