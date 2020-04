La conférence: bilan de la conférence

E

Il est très facile de faire des affaires lorsque vous avez la table, lorsque vous vous associez à des dirigeants corrompus, flatteurs et libres d’esprit, qui sans remords font don de terrains et prêtent des stades à des prix défiant toute concurrence. Cependant, les entrepreneurs qui n’ont pas le packaging pour faire face aux grands défis, se mettent à genoux au premier tour de vis que la vie leur applique.

Il y a quelques jours, Jesús Martínez Patiño, propriétaire de Grupo Pachuca, a fait d’énormes déclarations et averti d’un ton dramatique: «Nous ne pouvons garantir – si cela continue – que l’entreprise durera. Personne ne peut le prendre! ” Une entreprise, si elle l’est vraiment, paie suffisamment pour construire un matelas et faire face à ces impondérables qui ne manquent jamais.

Le Covid-19 provoque des catastrophes partout et le football était l’une des industries les plus vulnérables, mais immédiatement les propriétaires de l’équipe ont transmis la facture aux joueurs de football qui, avec les organes techniques, absorbent la majeure partie des revenus de chaque club. La position presque unanime des propriétaires était de dire: il n’y a pas de revenus, il n’y a pas d’argent pour payer les salaires.

Les fédérations mexicaines se vantent de finances depuis des décennies, elles sont coincées comme des sangsues au football américain pour sucer des dollars. Ils l’ont fait à un point tel que les supporters mexicains ont été privés de leur équipe nationale, dirigée par la société Soccer United Marketing (SUM), chargée d’organiser un calendrier annuel avec des matchs uniquement aux États-Unis.

De plus, les équipes profitent de chaque date de la FIFA pour se disputer des matches amicaux dans le pays voisin du nord. Non conformes, ils ont conçu la Ligue des nations, avec des matchs entre certaines équipes de la Major League Soccer (MLS) et de la Liga Mx. De plus, ils rêvent d’avoir un seul tournoi entre les deux ligues pour gérer définitivement les billets verts purs … Et il s’avère qu’aujourd’hui, ils n’ont pas de fonds pour résoudre l’urgence.

▲ Jesús Martínez, propriétaire de Grupo Pachuca, a indiqué qu’il ne pouvait garantir qu’il endurerait l’entreprise si la paralysie économique persistait.Photo Jam Media

Querétaro, Tijuana, Santos, Atlas, Pumas, Pachuca, León, San Luis, Morelia, Chivas, Necaxa et même le puissant Monterrey ont rapidement imité plusieurs clubs européens qui ont touché le salaire de leurs joueurs, soit avec des remises, soit en différant les paiements. Se pourrait-il que les véritables solvants soient Tigres, América et Bravos?, Tandis que Cruz Azul, Puebla et Toluca hésitent.

La position Rayados se démarque car elle était considérée par Forbes comme la franchise la plus riche du Mexique avec une valeur de 319 millions de dollars; C’est celui qui recueille le plus d’argent pour les droits de diffusion de ses partis, mais il est avare comme lui seul. C’est aussi celle qui, avec tant d’argent, traite son équipe féminine avec des transferts qui sont une épreuve. Dommage son attitude, ainsi que le tournoi qu’il donnait à ce jour 10.

Lorsque le navire coule, les premiers à être jetés par-dessus bord sont les nourrissons. Parmi les premières mesures face à la crise, les fédérations ont conclu à l’avance les tournois Sub-13, 15, 17 et 20; Ils ont oublié que la sélection des cadets a été la seule à donner au Mexique deux titres mondiaux … Au milieu de ce scénario, l’Association mexicaine des joueurs de football dirigée par Álvaro Ortiz n’a pas dit un mot.

Si les finances du football mexicain sont si mauvaises, cela signifie qu’avant l’apparition du Covid-19 avec sa cape sinistre, les hommes d’affaires du ballon, propriétaires de papier, avaient déjà installé un respirateur artificiel.

