La conférence: bilan de la conférence

uand Pep Guardiola a quitté le FC Barcelone en 2012 après avoir tout gagné, personne n’imaginait qu’il y avait un pas de plus, mais il existait: le Bayern Munich. L’entraîneur catalan a toujours eu une grande admiration pour le football allemand, avec un prestige bien mérité, avec une force d’acier et une discipline qui fait preuve de tout. C’est ce que révèle Marti Perarnau dans son livre Herr Pep.

Au milieu de la pandémie, l’Allemagne prend les devants, laissant derrière elle les prétendues meilleures ligues du monde, les plus recherchées: le Premier ministre et les Espagnols. Les Anglais, celui qui facture le plus pour les droits de diffusion télévisuelle, regardent plusieurs de ses équipes courir après que les fonds du gouvernement subsistent, quelles que soient les critiques.

Les Espagnols ont lancé une bataille civile, où des accusations sont lancées par la Fédération royale, les dirigeants de la Ligue et l’union de football. Il est pénible de voir la façon dont elles sont exposées, chacun voulant puiser de l’eau pour son moulin dans la rivière en difficulté. Et Barcelone avec son propre drame … Ils ne sont même pas unis par l’envie de revoir la balle rouler.

Au milieu de l’agitation, le Premier ministre et les Ibères sont d’accord: ils subiront plus d’un milliard de dollars de pertes si leurs tournois respectifs ne se terminent pas, mais il n’y a pas de solution rapide. En anglais, le syndicat des entraîneurs exige qu’avant le retour, des tests médicaux soient appliqués aux joueurs, entraîneurs et autres personnels, car en Allemagne, ils effectuent 50 000 tests par jour à la population générale.

En effet, la Bundesliga a déjà fixé une date provisoire pour le retour, le 9 mai. Les yeux étonnés du monde regardent avec une grande attente. Pour l’instant, il semble qu’ils soient sérieux; Ils ont passé une semaine à s’entraîner avec toutes sortes de précautions, mais rien n’est trop et il est très probable qu’ils joueront à huis clos, car comme l’a dit Gianni Infantino: aucune fête ne mérite de risquer une seule vie.

La Serie A a proposé de reprendre l’entraînement le 4 mai, avec une vidéoconférence des managers mardi prochain pour peaufiner les détails, tandis que le football français a tenu une réunion vendredi pour évoquer les scénarios, et depuis mardi a célébré que le syndicat des footballeurs, pour De sa propre initiative, il a proposé de baisser les salaires en Ligue 1 et Ligue 2.

Dans ce drame de la santé, le continent américain a un mois de retard. Les ligues ont l’avantage de voir, d’analyser et d’imiter des procédures, d’ajuster autant que possible les solutions à leur situation et à leur budget.

L’Argentine, dévastée après le scandale de corruption à la FIFA qui impliquait ses plus hauts dirigeants, considère avec terreur les risques économiques d’une longue grève. Andrés Fassi, de l’équipe de Talleres de Córdoba et l’un des créateurs de Grupo Pachuca, qui refusait à l’époque de diriger l’Association argentine de football, regarde la Bundesliga et souligne avec optimisme: dans 15 jours, nous pourrions reprendre l’entraînement avec une importante barrière sanitaire , en groupes de quatre ou cinq joueurs.

Le Mexique n’est pas encore entré dans la troisième phase de l’urgence sanitaire; la citoyenneté est à des années-lumière de l’Allemand qui, le quatrième jour de l’instruction de rester à la maison, s’est conformé. Encore plus loin de l’application de milliers et de milliers de tests pour agir en toute sécurité, mais l’angoisse de reprendre l’entreprise est telle que la Mx League a engendré (copié) l’e-League, un tournoi virtuel plein de maladies.

La Ligue mexicaine, comme les autres, s’accroche à la conclusion du tournoi pour éviter de nouveaux dommages économiques et, bien que le discours soit politiquement correct, notant que tout sera conforme aux exigences des autorités sanitaires, les possibles des résultats dans lesquels tout peut être dépensé, sauf la ligue lucrative … Il faut sauver de l’argent.

À l’heure actuelle, l’atout le plus important des clubs sont leurs joueurs vedettes, monnaie d’échange imminente pour essayer de nettoyer leurs coffres. Quoi qu’il arrive après la réactivation, le marché MLS devient plus attractif pour les footballeurs des équipes mexicaines, même si plusieurs clubs ont déjà effectué des transferts importants qui les laissent aujourd’hui sous-capitalisés et à la dérive.

