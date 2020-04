La conférence: bilan de la conférence

▲ L’Association mexicaine des joueurs de football, dirigée par Álvaro Ortiz, n’a pas assez d’armes pour défendre ses membres.Photo Jam Media

La Fédération mexicaine de football (FMF) trahit les principes sportifs les plus élémentaires, ceux de la compétition, de la gloire à la victoire et de la punition pour mauvaise performance; récompense la médiocrité, privilégie les affaires et oublie les jeunes en annulant la règle du 20/11, les enferme dans une région floue, dans une ligue moqueuse, abstraite, inexistante. Pendant des années, la FMF est devenue une entité sans crédibilité. C’est un cirque, une énorme larme.

À Alejandro Irarragorri, il a son bouffon principal, car il a une surdose de cynisme et d’hypocrisie. Monter sur un piédestal et invoquer Dieu et le club anglais de Sunderland proclament quelque chose comme ça, des mots plus des mots moins: «Comprenez-le, la plupart des équipes d’Ascension sont en faillite technique! (…) Venez la tempête et ne vous agenouillez pas! ” En chœur il faudrait répondre: vous comprenez, l’Atlas est à la dernière place des quotients, il faudrait qu’il soit dans la descente!

Ce personnage envoie tous les footballeurs volant qui émettent des gémissements pitoyables des flammes du chômage; Il leur dit qu’il les comprend, mais qu’ils feraient mieux de chercher de la chamba dans d’autres ligues s’ils se sentent si capables. L’illégal demande de la légalité, car si ses adversaires ont perdu lors d’un vote qui était un gros albazo, maintenant il exige qu’ils se joignent … Rire fou! Et en plus de cela, il veut être pris au sérieux.

L’ancien entraîneur Juan Carlos Osorio a été qualifié de séducteur car cela a donné le vertige à la fédération, elle est en deçà! Celui qui les éblouit vraiment est Irarragorri. Un gars qui est apparu dans le football mexicain après avoir échoué en tant qu’homme d’affaires conventionnel au Brésil, l’un de ceux qui risquent le capital d’amorçage et travaillent dur pour progresser. Avec cette formule, il ne pouvait tout simplement pas.

Ses arts étaient différents. Irarragorri a fait irruption dans Querétaro, où il s’est heurté à un mur, tout le monde ne tombe pas à ses pieds. Plus tard, il a eu la chance de rencontrer Carlos Fernández, responsable de Grupo Modelo et propriétaire de Santos Laguna, et a fait de son mieux, jonglant toujours, avec peu ou pas d’argent (prêts ici et là), jusqu’à ce qu’il atteigne le contrôle de l’équipe. albiverde après que le groupe Anheuser Busch a acheté la brasserie mexicaine. Bien qu’il soit également mentionné comme un nom de Fernández.

Sa langue moelleuse a enveloppé le fédéral Decio de María, qui lui a transmis sans scrupule des informations confidentielles, qui ont servi à faire de multiples transactions avec l’Amérique et à payer une facture pour que son Tampico ne descende pas. Et qui oublie l’épisode où il a trahi et a voté pour que Televisa conserve les droits de Tri. Aujourd’hui, cela le dérange que les données soient divulguées après les réunions des propriétaires, et comme si cela avait réussi, il dicte une chaise creuse sur la façon de faire des affaires.

Irarragorri vend le rêve de chevaucher la Mx League sous MLS (Major League Soccer), d’être couvert de billets verts par simple osmose. Avec cette chimère, elle adoucit les oreilles des propriétaires. La source de l’abondance est les migrants vivant aux États-Unis, la population la plus touchée et non protégée de la pandémie, mais qui y pense? Les clubs mexicains ne souhaitent que la crise pour passer leur quota de transferts.

Tv Azteca, de Ricardo Salinas, est le propriétaire partiel de Grupo Orlegi avec 30 pour cent. Le malheureux Atlas est tombé entre les mains de la chaîne de télévision d’Ajusco, qui lui a injecté des millions de dollars et n’a fait preuve que d’ineptie. En désespoir de cause, il a négocié avec Irarragorri, qui n’investit pas, et encore moins réalise quoi que ce soit … Alejandro a besoin de parler à Jesús Martínez, il pourrait apprendre quelque chose sur les affaires tangibles.

Dans l’Ascension, il y a des équipes de prosapia encore plus élevées que celles des collègues du circuit maximal, comme l’UdeG, qu’ils dédaignent d’être une université publique, bien qu’elle soit gérée de manière similaire à Pumas, mais cela les gêne car elle partage le stade de Jalisco avec l’Atlas de l’intouchable. Venados est un autre candidat sérieux et, tout indique, il a négocié dans le noir avec Oaxaca, car en tant que champion il a voté pour faire disparaître son circuit. Combien a coûté le vote pour Alebrijes, ou en échange de quoi?

Maintenant, ceux représentés par Álvaro Ortiz se lamentent, mais au bon moment, ils étaient naïfs, ils se sont laissés humblement conduits dans une association d’ornement et ont renoncé au droit légitime de se rassembler dans une fédération de football. C’est pourquoi, dans sa longue lettre, le chef d’Orlegi les considère comme des nourrissons à guider.

