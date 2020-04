La conférence: bilan de la conférence

▲ Enrique Bonilla a déclaré que les footballeurs de qualité auront un travail ici ou qu’ils peuvent aller au Panama ou partout où leur talent les emmène.Photo Jam Media

À

soutenus par leurs manœuvres sans scrupules, les propriétaires des équipes de Liga Mx ont toujours eu la casserole par la poignée. De plus en plus grossièrement, malicieusement et mal, mais ils s’en tirent; alors pourquoi ajouter autant de mépris? Pourquoi ce dédain envers les joueurs qui ont déjà la botte au cou …? Quel besoin?

Enrique Bonilla est le visage visible, le porte-parole de ce clan qui a pris possession du ballon sans qu’aucune autorité civile ou sportive n’ose les déranger, et au cours de la dernière semaine, enhardi, a déclaré à quelques reprises que les joueurs qui montrent le niveau auront du travail Ou – a-t-il ajouté d’un ton moqueur – ils peuvent aller au Panama et même plus loin, en fonction de leur talent.

La naïve AMFpro, une association de joueurs, pensait qu’elle pourrait apporter des idées pour sauver la Liga de Ascenso Mx, mais ni Bonilla, ni encore moins Yon de Luisa, ne se sont donné la peine de lire son document. Ils n’ont pas non plus été émus par la vidéo des femmes et des enfants des chômeurs. Tout était déjà décidé. Non seulement ils écrasent le footballeur, mais ils le rabaissent.

Ils n’écoutent pas non plus les voix d’alerte, les appels à la prudence et au bon sens des techniciens et anciens managers qui triplent leurs connaissances, pas seulement du football. Les propriétaires sont tombés dans un état d’aliénation qui les rend fébriles, au point de délirer qu’ils rêvent d’un football T-MEC, où d’un jour à l’autre les galets deviennent des liasses de dollars.

Ils ont assumé la position du scélérat qui est hautain et grossier avec ceux qu’il considère comme inférieurs, et flatteur et subalterne avec ceux qui voient un échelon au-dessus, dans ce cas, la Ligue américaine (MLS). Il convient de noter qu’ils sont également opportunistes et avantageux pour profiter du moment de la pandémie. Et Bonilla se vante toujours: l’image que nous avons à l’étranger est bonne.

Cette cécité ne leur permet pas de garder un œil sur les réseaux sociaux pour percevoir la colère populaire. Les avertissements abondent, tels que: “Nous allons dans les stades pour crier” putain “pour les sanctions et pour emporter leur (ici une chaîne de léperas) et leur coupe du monde. Dans le même temps, les attentes et les mots de bienvenue envers la Ligue mexicaine de football naissante augmentent, demandant qu’ils ne fassent pas la même chose (une autre explosion fleurie) que la FMF.

Les fédérations ont gaspillé des décennies à protéger la médiocrité avec des réglementations étouffantes: alors qu’en Europe les deux pires descendent et les deux meilleurs montent, ici un système de quotients délicat a été inventé; puis ils ont dit que la descente serait suspendue pendant deux ans et maintenant ils en ajoutent six autres. Ils ont promis d’éliminer la multipropriété et de réduire le nombre d’étrangers; jamais respecté.

Plus: Le Mx Ascent demande de l’aide et ils l’euthanasient; les joueurs veulent une opportunité dans la ligue de leur pays et ils les envoient avec des boîtes intactes au Panama. Ah, mais oui, une e-League est inventée pour que votre casino préféré et votre principal annonceur continuent de collecter des fonds dans le monde des paris. Sauront-ils aux États-Unis que Jorge Hank Rhon, le véritable propriétaire de Caliente, sera le grand bénéficiaire de l’incursion de Xolos et Gallos dans la MLS?

Avec ce regard, ils veulent rejoindre la ligue américaine qui, en revanche, s’est développée à un rythme soutenu. En 24 ans, il est passé de 10 à 26 équipes, chaque franchise valant plus de 300 millions de dollars, période pendant laquelle elles ont construit près de 15 stades. Et, plus important encore, ils ont signé le monde avec FIFAgate, dans lequel Televisa a été poursuivi pour avoir versé des pots-de-vin millionnaires via une filiale afin d’avoir les droits de transmission des Coupes du monde 2018, 2022 et 2026.

Dans cette entreprise, celui qui se connecte avec le public, la star, est le footballeur, pas le propriétaire. Chivas USA a été le premier à échouer, en 2014 il a quitté la MLS après 10 années bien remplies. À ses débuts, il a eu un impact en prenant Claudio Suárez, Ramón Ramírez et Francisco Palencia, mais ses jambes ne leur ont pas donné grand-chose, ils étaient proches de la retraite. Jorge Vergara n’a jamais pu fournir de si grandes absences, le box-office est tombé et il a dû livrer la franchise.

Si peut-être le rêve guajiro d’une ligue nord-américaine se concrétise, il faut qu’ils s’ajoutent aux équipes féminines, c’est là, dans la friction constante avec les champions du monde, que sera le meilleur gain sportif. Pour l’instant, les mesures légales annoncées par l’UdeG et le contrat collectif que les footballeurs prévoient d’exiger viennent, si l’outrage dure.

marlenexantosx@gmail.com

.