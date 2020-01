La conférence de presse de l’UFC 246 est-elle la preuve que Khabib Nurmagomedov a «humilié» Conor McGregor? ‘Notorious’ semble changé avant le combat de ‘Cowboy’

Il semble que Khabib Nurmagomedov ait fait ce qu’il avait prévu de faire avec Conor McGregor.

Lors de la conférence de presse de l’UFC 246 à Las Vegas, l’attitude de l’Irlandais semble avoir changé.

C’est là qu’il s’est retrouvé sous la peau de nombreux adversaires – Khabib inclus – et en 2018, avant leur combat, le Russe a juré de lui donner une leçon.

McGregor et Cerrone se serrent la main avant leur combat, que l’Irlandais a juré qu’il n’y aurait pas de mauvais sang

“[I want to] le rendre humble, lui apprendre un peu, et non seulement écraser mais changer de visage. Je veux changer son visage. Bien sûr, avec son visage, je peux aussi changer d’avis. »

Avance rapide de près de 15 mois et McGregor a son premier combat depuis qu’il a perdu contre Khabib via une soumission de quatrième ronde et il a l’air d’un nouvel homme.

Notorious est monté sur scène – à temps – pour sa conférence de presse avec Donald Cerrone hier et a montré à “Cowboy” beaucoup de respect qu’il estime mériter compte tenu de la carrière qu’il a eue.

McGregor a déclaré que “du sang sera versé, mais pas du mauvais sang” lors de leur combat principal samedi soir.

Cependant, le Dubliner a rejeté l’idée qu’il a tant changé, même si les actions parlent plus fort que les mots.

«Je suis qui je suis», a-t-il déclaré. “J’ai toujours été. Je ne pense pas avoir trop changé. Accordé différents adversaires, différentes circonstances. “

McGregor a été contraint de tirer par Khabib lors de leur combat pour le titre léger

Mais, il a admis qu’il a grandi, à tout le moins.

“Vous savez, je suis certainement plus adulte et plus expérimenté, et j’ai traversé certaines choses qui m’ont aidé à me façonner en tant qu’homme, vous savez, comme nous tous dans ce voyage de la vie”, a-t-il déclaré.

“Mais si vous demandez à ma famille et à mes gens qui me connaissent, je ne suis pas différent.”

Quand il parlait de Cerrone, il n’était pas à moitié aussi irrespectueux que par le passé. Alors qu’il avait encore la confiance de prédire un KO, il s’est arrêté de l’insulter et a même complimenté sa tenue.

«Je peux lire Donald, tu sais», a-t-il expliqué.

“Je l’aime beaucoup. C’est un bon gars. Mais je peux lire Donald comme un livre pour enfants, pour être honnête, vous savez. C’est un bon combattant.

«Il a de bons tours dans sa manche, mais je connais les tours qu’il a. Je sais ce qu’il prévoit, ce qu’il espère réaliser. Mais nous sommes bien préparés. “

