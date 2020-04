La conférence: Disparaître la Ligue de promotion aura un grand impact social et économique: Potro Gutiérrez

La disparition de la Liga de Ascenso aura un grand impact social et économique: Potro Gutiérrez

▲ Le technicien mexicain a indiqué que face à la crise sanitaire des coronavirus, ce dont le pays a le moins besoin, c’est d’aggraver l’incertitude financière dans les régions où il y a des équipes de promotion. Photo @PotrosUAEMFC

Karla Torrijos

Journal La Jornada

Mercredi 15 avril 2020, p. a10

La disparition de la League of Ascent, ainsi que l’élimination de la descente pour les équipes de première division, signifierait un très gros revers pour le football mexicain. En plus d’affecter l’aspect sportif, cette détermination aurait un fort impact social et économique dans les régions où il y a des clubs de cette catégorie, a assuré l’entraîneur Raúl Potro Gutiérrez.

L’entraîneur champion du monde avec l’équipe nationale U-17 au Mexique 2011, a indiqué que si les fédérations et les propriétaires des équipes de promotion décidaient enfin d’appliquer cette mesure, qu’il considérait comme une décision extrêmement erronée, il en serait privé. au football tricolore l’essence de la compétition et l’esprit sportif.

Ne tombez pas dans la médiocrité

Il a expliqué que le combat qui existe entre les équipes, c’est-à-dire ce combat pour une place dans le circuit maximum ou pour ne pas descendre, est important pour que les clubs ne tombent pas dans le logement, dans la médiocrité, mais avec cela, ils sauront à coup sûr , il n’y aura pas d’investissement ni de désir de faire mieux, en ce sens, je pense que le sport va trop perdre.

En ce qui concerne les répercussions sociales et économiques que l’élimination de la Liga de Ascenso entraînerait, El Potro a souligné qu’en ce moment, où sévit une crise, tant au Mexique que dans le reste du monde, en raison de la pandémie de coronavirus, ce qui est le moins nécessaire, c’est d’aggraver la situation et l’incertitude financière dans les régions où se trouvent les équipes de cette catégorie.

“Non seulement les joueurs et les équipes de la promotion se retrouveront sans emplois ni ressources, mais aussi ceux qui dépendent directement et indirectement du football dans ces endroits, tels que ceux qui vendent autour des stades ou fournissent des services dans la région.”

D’un point de vue culturel, le football aidera toujours une société que les gens désœuvrés veulent le moins, beaucoup peuvent s’en plaindre, mais c’est un sport qui maintient la population active, les enfants et les jeunes sont motivés par D’une manière positive et peut être très bénéfique pour les régions, a déclaré l’ancien entraîneur d’équipes comme Atlante et les anciens Colts UAEM, tous deux de la Ligue de promotion.

Bien que la Ligue MX et la Fédération mexicaine de football (FMF) n’aient pas encore officiellement annoncé la disparition de la Ligue de promotion, Gutiérrez a souligné que le remplacement de ladite division par une ligue de développement, comme on le suppose, les deux organisations ont l’intention de le faire, nuirait à sa qualité. aux acteurs nationaux.

«Les éléments qui joueraient dans cette prétendue ligue seraient en compétition avec des gens du même âge (moins de 23 ans) et si ces gars ont besoin de quelque chose, c’est pour s’amuser avec des footballeurs expérimentés, qui les aident à devenir des prospects de la première division.

Saut de qualité

«Si ce que vous cherchez est d’améliorer le niveau de ces footballeurs, vous avez besoin d’une compétition différente, pas entre des jeunes purs, car cela ne garantit pas qu’ils feront un saut de qualité vers le circuit maximum.

Une ligue de développement peut servir à faire sortir de nouveaux joueurs, mais à quel niveau? En revanche, l’apprentissage que les jeunes ont avec ceux d’expérience est très utile et affecte évidemment la qualité du football national, cette coexistence rend les équipes très compétitives. Bref, pour faire disparaître une division de promotion il faut analyser bien des détails, au-delà de l’économie, mais j’espère que cette détermination ne se réalisera pas, a-t-il mentionné.

