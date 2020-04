La conférence: la disparition du Mx Ascent ne fait que favoriser la médiocrité: Vasco Aguirre

De l’écriture

Journal La Jornada

Mercredi 22 avril 2020, p. a10

Alors que Javier Vasco Aguirre a souligné que la disparition de la Liga de Ascenso génère une mauvaise image à l’échelle internationale du football mexicain et a accusé la mesure d’obéir aux intérêts de ceux qui ont mis le billet, le syndicat des footballeurs argentins a indiqué que la FIFA et la Concacaf devraient prendre des lettres en la matière.

L’ancien entraîneur de Tri lors des Coupes du monde Corée-Japon 2002 et en Afrique du Sud 2010, qui avait précédemment critiqué la position de retirer temporairement la relégation, a déclaré que la seule motivation pour jouer dans la division de promotion était de monter.

Ce n’est pas pour de l’argent, c’est pour être un champion à monter. Imaginez Alebrijes et son demi-titre, ou ceux qui épuisaient leur carrière dans la division, ou les entraîneurs, parce que nous ne sommes pas tous en forme (dans le circuit maximum), alors le First A était un bon début, a ajouté Aguirre.

Vous avez besoin d’un stimulus

Dans une interview accordée à Imagen TV, le Basque déplore: «C’est un coup dur, au-delà des personnes qui vont au chômage, c’est une Ligue très fermée et elle peut favoriser la médiocrité, car rien ne se passe et ça n’en vaut pas la peine; Vous avez besoin d’un stimulus et il ne sera pas facile de l’assimiler. Je crois que ce n’est pas une bonne décision, cela ne doit pas l’être.

Je pense que ce sont des intérêts, ce sont eux qui mettent un ticket et l’entreprise est à eux, mais ça n’en vaut pas la peine. La tristesse que cela me donne, c’est l’Atlante, j’y ai joué et ça va gâcher par des tiers. Nous devons être conscients que l’aspiration des fédérations mexicaines est d’adhérer à la ligue américaine, a-t-il souligné:

Nous ne sommes pas le MLS, ils ont un autre moyen. Et lorsqu’on lui a demandé si cela affecterait l’équipe nationale, il a répondu: Cela ne devrait pas, nous ne pouvons pas le prendre comme excuse, mais cela nous éloigne du prestige.

D’un autre côté, l’ancienne fédération Rafael Lebrija, après avoir déploré le comportement des dirigeants, a prédit que dans la ligue de développement qu’ils veulent former pour approvisionner le Mx Ascent, la majeure partie des joueurs s’enfuirait aux États-Unis, ils vont nous enlever ces talents, les garçons voudront gagner en dollars, a-t-il déclaré pour Espn.

L’Argentine a été l’un des pays qui place le plus de joueurs dans le football mexicain et hier, le syndicat de football dirigé par Sergio Marchi a déclaré que la plus grande responsabilité pour l’élimination du circuit d’argent incombait aux dirigeants du football tricolore.

Et la direction au niveau de la zone (Concacaf) ne peut pas permettre cette situation, évidemment le président de la FIFA ne peut pas approuver un tel outrage contre les footballeurs. Il s’agit d’une violation, d’une soumission aux droits individuels et collectifs des joueurs, des travailleurs. Je trouve ça vraiment horrible.

Marchi prévoyait d’envoyer une lettre à la FIFA pour observer ce qui se passe dans le football mexicain et faire attention à ce cas, qu’il a qualifié de très grave.

Plainte officielle

Il sera également adressé au président de la FIFpro, l’Union mondiale des footballeurs, pour intercéder et générer une plainte formelle au sein de la FIFA.

Dans ce contexte de rejet généralisé de la mesure, il s’avère que les principales parties concernées ne sont pas claires sur la photo.

Rodolfo Rosas, président de Venados de Yucatán, de la Ligue d’argent, a indiqué qu’il n’était pas au courant de la situation. L’incertitude n’est pas saine, les choses doivent être claires. Nous avons juste besoin de clarté pour que notre football se développe. L’idéal pour moi est la promotion sportive, mais si les règles changent, dites-moi quelle est la voie, a-t-il demandé.

.