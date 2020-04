La Conférence: Ramón Ramírez ne sera pas une figure décorative: Toño García

Marlene Santos Alejo

Journal La Jornada

Mercredi 29 avril 2020, p. a11

Il n’a pas été facile d’ajouter Ramón Ramírez au projet de la nouvelle Ligue mexicaine de football, étrangère à la Fédération mexicaine de football. L’ancien joueur de Chivas et d’América a mis plus de six mois à accepter le poste de directeur sportif du Club Ensenada, mais il est maintenant occupé à chercher un entraîneur, explique Antonio García, propriétaire de l’équipe.

Le milieu de terrain gaucher qui a brillé à Guadalajara et a pris sa retraite il y a 13 ans à Chivas USA «est une pièce d’or, quelqu’un qui aime vraiment tout le monde, comme en témoigne sa carrière en équipe nationale et le fait d’avoir porté les chemises de les deux équipes les plus populaires au Mexique, le Flock et l’Amérique.

J’étais déterminé à amener quelqu’un d’emblématique; il a une grande star et un grand charisme, où il va attire beaucoup de monde. Nous avons commencé à parler à partir d’octobre, il a appris notre présentation, les plans et il m’a donné le oui jusqu’à ce qu’il trouve qu’il y a une planification sérieuse, ajoute García, qui souligne que Ramón ne sera pas une figure décorative.

Il aimait l’idée de superviser le travail avec des enfants à partir de 8 ans, de donner l’opportunité au jeune et en général de faire une structure sportive solide. Il a tout analysé et fait un pas en avant, il aime que nous soyons des gens d’initiative. De plus, il apporte un projet qui fonctionne depuis longtemps et considère qu’il peut se cristalliser ici, explique García.

Ramírez est déjà à la recherche d’un stratège avec lequel José Luis Sixtos et Rodolfo Montoya vont collaborer. Pour l’instant, étant donné la situation de la pandémie, nous travaillons avec des vidéoconférences, apportons des contributions et des propositions, alors que nous continuons à penser à partir de septembre; Cependant, si la crise sanitaire est compliquée, on peut passer par des dates, on n’est pas sous pression.

García Rojas a prévenu que cette année, il n’occupera pas les cinq places d’étrangers auxquelles chaque club de la LBM a droit et qu’il embauchera des Mexicains “parmi ceux qui se retrouvent sans emploi, maintenant qu’ils ont dissous l’Ascent Mx.

.