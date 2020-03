La confrontation des fans d’Eric Dier a montré à quel point le football s’attaque mal au racisme

Après que Tottenham a perdu contre Norwich aux tirs au but en FA Cup, Eric Dier est entré dans les tribunes pour affronter un fan.

La raison pour laquelle n’était pas claire au début. Il a chassé un individu dans les rangs jusqu’à ce qu’il l’ait finalement acculé et a exprimé sa colère. Il a dû être retenu et séparé du ventilateur par les passants et la sécurité.

On pourrait supposer que quelque chose d’extrême a dû arriver pour pousser Dier à de telles longueurs. Il n’est pas exactement connu pour avoir une attitude combative. Et il devait savoir qu’il serait puni par la Football Association pour ses actions.

La désinformation a proliféré peu de temps après le téléchargement des vidéos de l’incident sur les réseaux sociaux. Une rumeur s’est répandue selon laquelle Dier est allé après le fan à cause d’abus raciaux, a fait pression sur son coéquipier Gedson Fernandes après avoir raté le dernier coup de poing.

Cela s’avérerait faux, mais le racisme était la première chose à laquelle les gens pensaient pour défendre les actions de Dier est fascinant. Au football, la lutte contre le racisme est perçue comme valorisante. Dier, à travers ses actions quelque peu agressives, a été momentanément salué comme un homme moralement honnête – quelqu’un dont la colère contre le fanatisme a remplacé sa tristesse après une défaite déchirante. L’histoire passe d’un échec à un triomphe. Que l’incident se soit produit après une défaite ne fait que renforcer la valorisation. La rumeur a changé l’histoire du jeu, de l’échec des Spurs à la décence de Dier.

Même ceux qui ne pouvaient pas carrément tolérer l’affrontement d’un joueur avec un client payant devaient être compréhensifs. Le racisme sévit depuis longtemps dans le football, et les dirigeants ont peu fait pour le rendre inacceptable. Un joueur qui prend les choses en main semble être un grand acte de compassion. Si Dier s’était adressé au fan pour combattre le racisme, il serait un héros. Et dans le processus, il forcerait la FA à faire face à son incapacité à éliminer le fanatisme du jeu.

Le fait que le racisme ait été militarisé comme explication des actions de Dier montre à quel point il a été facilement banalisé. La rumeur était crédible car les abus raciaux sont devenus un phénomène normal dans le football. Si normal, cette affirmation sans fondement court-circuite la pensée critique autour de l’incident. C’est devenu un autre cas d’abus racial dans le football parmi beaucoup d’autres.

Il a également transformé Fernandes en accessoire dans l’histoire héroïque de Dier. Celui qui a lancé la rumeur a compris que le racisme répandrait la vidéo plus loin que si Dier était en colère pour toute autre raison. Le racisme est une conversation mondiale aux conséquences réelles. Un événement comme Dier racontant un fan au nom d’un coéquipier attirerait l’attention des médias bien en dehors du football.

Mais au final, Dier n’est pas entré dans les tribunes au nom de Fernandes. Comme José Mourinho l’a expliqué par la suite, Dier est allé dans les tribunes pour défendre son petit frère.

Dier sera puni pour ses actions. Non seulement il a affronté un fan, mais il s’est également mis en danger. C’est une personne qui a des émotions et voir son frère abusé est une raison suffisante pour réagir avec colère. Mais Dier, c’est aussi l’investissement de Tottenham. Dans l’arène, il est essentiellement un produit. Son équipe a dépensé beaucoup d’argent pour lui et ses capacités, et les fans et leurs attentes dépendent de sa santé. Il doit rester en sécurité. Il risque trop en poursuivant un idiot.

Les joueurs, en acceptant un contrat professionnel, acceptent également la notion que certains abus sont OK s’ils sont nés de frustrations sur leur façon de jouer. Le racisme et d’autres formes de sectarisme dépassent ce domaine en raison de leur contexte historique violent et de leurs liens avec l’identité. Les dirigeants ont, depuis longtemps, du mal à distinguer le fanatisme de la frustration des fans. Mais les gens qui ont répandu l’idée que Dier était bouleversé par le racisme ont vraiment compris la différence.

En fin de compte, la situation de Dier était assez docile. Il n’a pas attaqué le fan, ce qui aurait probablement entraîné une punition plus sévère. Il n’est pas allé non plus défendre la dignité de Fernandes, ce qui aurait peut-être forcé les FA à tenir compte de la faiblesse de leurs règles de lutte contre le racisme.

Mais la cause présumée de l’incident était importante. En revanche, il a illustré à quel point le racisme dans le football est devenu grave. Les fans de football (et certainement les joueurs) comprennent le problème aussi bien que n’importe qui, au point qu’ils ont commencé à le manipuler. La FA et les autres institutions de football, en revanche, ne semblent toujours pas conscientes de l’étendue du racisme. Ou pire: ils peuvent être trop faibles ou apathiques pour espérer y remédier.