La Coupe du monde de plongée à Tokyo reportée en raison d’une pandémie

Notimex et Xinhua

Journal La Jornada

Vendredi 20 mars 2020, p. a11

Lausanne. La Fédération internationale de natation (FINA) a annoncé qu’en raison de la pandémie de Covid-19, la décision avait été prise de reporter une série de joutes, dont la Coupe du monde de plongée à Tokyo, au Japon.

Dans un communiqué, il a indiqué que les 209 fédérations nationales, le groupe de travail Covid-19, avaient consulté le Comité international olympique et les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo 2020, afin de prendre la décision de modifier le plan de compétition prévu au cours de ces mois.

Par conséquent, le classement et les réunions d’essais ont été reportés jusqu’à nouvel ordre, comme la Coupe du monde de plongée, qui était prévue dans la capitale japonaise du 21 au 26 avril et a distribué les dernières places à l’événement estival. .

De même, le Tournoi de qualification olympique de natation artistique FINA, prévu à Tokyo, est suspendu du 30 avril au 3 mai 2020.

Ils prévoient de reprendre en juin

Ces compétitions sont reportées à juin 2020 en place et dates à confirmer. Tous les efforts sont faits pour préserver la santé des athlètes, des entraîneurs et des officiels. La FINA s’efforce de préserver la procédure de qualification, en l’adaptant aux moments difficiles que nous traversons, lit-on dans la lettre.

La FINA a également annoncé qu’elle suspendrait la London World Diving Series du 27 au 29 mars; le Grand Prix de Plongée de Kuala Lumpur initialement prévu du 5 au 7 juin. Le Grand Prix de Plongée de Singapour, qui devait se dérouler du 29 au 31 mars, est annulé.

Mardi, la Fédération mexicaine de natation a annoncé la sélection qui irait à Tokyo, après le premier contrôle sélectif interne effectué au Centre national des talents sportifs et de la haute performance (Cnar), le week-end dernier.

La Coupe du monde japonaise serait suivie par Melany Hernández et Aranza Vázquez (trois mètres individuel); en 3 mètres synchronisés Paola Espinosa et Melany Hernández; Gabriela Agúndez et Montserrat Gutiérrez (plateforme individuelle) et Alejandra Orozco et Gabriela Agúndez, en synchronisé 10 m.

Chez les hommes, il y avait: Jahir Ocampo et Rodrigo Diego (3 m individuel); Yahel Castillo et Juan Celaya (synchronisés 3 m); Iván García et Randal Willars (plateforme individuelle) et Diego Balleza et Randal Willars (synchronisé 10 m).

Compte tenu des changements en FINA, le deuxième contrôle prévu par la Fédération mexicaine de natation en mai pour définir l’équipe olympique à Tokyo sera également exécuté, donc cela aura lieu le mois suivant après la Coupe du monde.

.