La course à la personnalisation dans le streaming sportif

Alors que de plus en plus d’entreprises commencent à déployer des services over-the-top pour les consommateurs, de nombreux utilisateurs coupent le fil et passent aux services de streaming. Ces services offrent divers avantages et le plus avantageux d’entre eux est la personnalisation qui est restée. Les services de streaming donnent actuellement aux fournisseurs de télévision par câble une course pour leur argent et cela ne s’arrêtera pas de sitôt.

Netflix, le service de streaming de films, a introduit ses opérations de streaming en 2007 et a créé sa première émission interne, “House of Cards” en 2013. Depuis lors, Netflix a gagné en popularité avec plusieurs productions à succès.

La course à la personnalisation

La prévalence d’Internet a en fait jeté les bases de la plupart de ces services de streaming pour prospérer et de nombreuses entreprises déploient constamment des services spécifiques à des niches spécifiques. Alors que celui de la musique et des vidéos a semblé plus réussi et diversifié, les services de streaming sportif sont encore peu en retard dans la course à la personnalisation.

C’est une époque où les modèles de distribution de contenu sont souvent modifiés pour répondre aux demandes des consommateurs. Ces exigences de flexibilité et de personnalisation doivent être satisfaites par de nouveaux modèles de monétisation et des changements technologiques.

Quand la technologie rencontre le sport

Dans les recherches de Nielsen, 80% des programmes les plus diffusés à la télévision étaient liés au sport et cela ne devrait pas surprendre étant donné la passion et la motivation des gens à avoir pour le sport. Alors que de nombreux amateurs de sport exploitent déjà des services de streaming pour profiter de leurs jeux préférés, les fournisseurs de télévision par câble comptent principalement sur les fans pour suivre l’action via leur abonnement payant.

Les opportunités abondent pour les fournisseurs de services, car les services de streaming dans le sport nécessiteraient la confluence de la technologie, du streaming et du sport lui-même pour s’adapter au paysage changeant qui regorge d’audience TV. Cela peut sembler être la raison pour laquelle les services de streaming pour les sports ne sont pas aussi prononcés que ceux pour les films en raison de la couverture insuffisante.

Pour étayer cette affirmation, une recherche réalisée par Verizon Media a déclaré que 63% des fans affirmaient qu’ils envisageraient de s’abonner à un service de streaming sportif payant à condition qu’il leur offre la possibilité de regarder à peu près n’importe quel jeu, interview ou événement se rapportant à leur équipe ou ligue sportive préférée.

S’il y a une chose à apprendre des services de streaming réussis, c’est que la personnalisation et la fonctionnalité multi-écran sont essentielles. Aussi simple que cela puisse paraître, les nouvelles entreprises qui tentent de fournir des services de streaming sportif sont confrontées à plusieurs défis, notamment financiers. Cela est dû aux énormes sommes dépensées pour acheter des droits pour montrer des jeux. Tout le monde dans l’espace de streaming sportif s’efforce actuellement d’être le «Netflix des sports».

Répondre aux demandes des consommateurs

Chaque entreprise est confrontée à des défis et ceux qui sont plutôt particuliers aux services de streaming sportif sont la qualité d’image, la latence et la mise en mémoire tampon. L’interface utilisateur transparente (UI) et l’expérience utilisateur (UX) sont deux fonctionnalités clés qui ne doivent pas être laissées de côté dans la conception des applications. Les conceptions UI / UX dans les applications aident les utilisateurs à vivre une expérience positive et finissent par les fidéliser au service.

Ce changement de paradigme vers les plates-formes numériques a conduit les programmeurs à commencer à étudier les commentaires des utilisateurs afin qu’ils puissent adapter les applications pour répondre aux demandes des consommateurs et maintenir leur temps d’engagement à un niveau élevé.

Autant que les jeux de sport peuvent être appréciés dans le monde entier, certains services de streaming sportif ont décidé de restreindre le contenu à certains endroits – principalement en raison de problèmes d’autorisation et de droits sur les jeux de sports aériens dans certains pays.

Pour les utilisateurs de ces pays où certains services sont restreints, le téléchargement d’un VPN et l’obtention d’une adresse IP d’un pays où ce service est autorisé résout simplement ce défi. Cependant, l’utilisateur sera probablement encore tenu de payer un certain abonnement afin d’avoir accès aux services rendus par la société de streaming.

De nombreux services de streaming en direct fournissent des applications disponibles sur plusieurs plates-formes, ce qui est bon pour plus de téléspectateurs. Cependant, répondre à la demande de personnalisation, comme un abonnement à une seule ligue ou équipe sportive, amènera finalement les utilisateurs de n’importe quelle application de streaming à un niveau stupéfiant.

