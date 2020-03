La course à pied, le vélo et toute activité sportive en plein air sont interdits

Nous sommes confrontés au premier jour après la décision du gouvernement de décréter l’état d’urgence et beaucoup de gens se demandent dans quelle mesure il est La liberté de mouvement est limitée en raison du coronavirus lors de la pratique de sports de plein air.

Dimanche matin, nous avons tous reçu des vidéos sur le mobile des forces de sécurité demandant aux gens de rentrer chez eux. Il a même été condamné à une amende dans le but de sensibiliser à l’importance de cette mesure pour arrêter la propagation du coronavirus.

Beaucoup de ces personnes auxquelles la police a ordonné de rentrer chez elles pratiquer tout type de sport. Certains couraient, d’autres faisaient du vélo, certains étaient sur la plage pour pratiquer le surf ou certains sports nautiques, également dans des skateparks ou d’autres espaces dédiés à ce type d’activités sportives.

Tous sont interdits et quiconque fait l’un d’eux est passible d’une amende par les autorités. Pas à cinq heures du matin, ni à midi ni à dix heures du soir. Ces activités ne seront autorisées à aucun moment de la journée Ils sont recommandés pour la santé, mais à ce stade, il est important de se protéger des infections et d’éviter ainsi la propagation disproportionnée qui a été subie ces derniers jours en Espagne.

Pour les coureurs habituels et occasionnels et les pratiquants d’autres types de sports de plein air il y a des solutions. Et c’est que, d’une manière plus artisanale, vous pouvez vous entraîner physiquement à l’intérieur de la maison. Les carafes d’eau ou de tétrabricks de lait sont quelques-uns des remèdes maison pour l’exercice physique si vous n’avez pas d’haltères, de TRX ou de tout appareil qui vous permet de faire de l’exercice.

Il vous suffit de parcourir un peu les plateformes comme YouTube pour trouver vidéos didactiques pour faire de l’exercice à l’intérieur avec des objets du quotidien que nous avons tous chez nous.