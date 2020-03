La course aux pieds nus de Hamlin, Dale Earnhardt Jr. court à une main

Alors que Dale Earnhardt Jr. et Denny Hamlin se disputaient la tête du dernier tour de la course virtuelle de NASCAR dimanche, vous avez presque oublié qu’il s’agissait d’un jeu vidéo diffusé sur FS1.

Sur la piste virtuelle Homestead-Miami Speedway, Earnhardt – qui a pris sa retraite de la NASCAR Cup Series à la fin de la saison 2017 – était devant pour entrer dans le dernier tour et courir à l’intérieur. Mais Hamlin à l’extérieur a devancé Earnhardt sur le tronçon arrière, les deux ont pris contact à la sortie du virage 4 et Earnhardt a glissé vers l’intérieur de la piste alors qu’Hamlin a pris le drapeau à damier.

Dans un monde sans sport à cause de la pandémie mondiale de coronavirus, cela ressemblait à une vraie course. Sauf que Hamlin conduisait pieds nus, et Earnhardt n’avait qu’une main sur le volant.

“J’aime sentir les pédales”, a déclaré Hamlin lors d’une conférence téléphonique avec les journalistes après la fin de la course. “Avec des chaussures, je ne peux pas le faire, donc je vais toujours pieds nus.”

Et Dale Jr. a dit qu’il pensait que la conduite à deux mains était plus lente en course sim.

Sept courses NASCAR ont été reportées à ce stade en raison de l’épidémie de COVID-19, de sorte que l’organe directeur et iRacing se sont associés pour la série invitation eNASCAR iRacing Pro. La première course d’exposition a eu lieu dimanche sur la piste virtuelle Homestead, où NASCAR aurait couru dans la vraie vie ce week-end.

Avec des configurations à domicile allant des plus basiques avec un ordinateur sur un bureau aux plates-formes super intenses avec des sièges mobiles et des cages de roulement, 35 pilotes NASCAR ont participé à la course de 100 tours. Jimmie Johnson, Kyle Busch, Joey Logano, Clint Bowyer, Kyle Larson et Alex Bowman faisaient partie des grands noms de la course.

Alors que plusieurs pilotes sont nouveaux dans la participation aux événements iRacing – Johnson a fait des blagues sur ses difficultés techniques alors qu’il luttait pour comprendre exactement comment cela fonctionne – Earnhardt et Hamlin ne le sont pas. Comme l’a souligné la diffusion de FS1, il s’agissait de la 31e victoire de Hamlin sur iRacing à son 164e départ.

“Il est vraiment très bon”, a déclaré Earnhardt à la FS1 immédiatement après la course. «Je l’ai couru ici pendant deux décennies. Je pensais qu’il serait difficile à battre. »

Il y a beaucoup de gars qui participent à iRacing plus régulièrement maintenant ou au cours des dernières années, mais comme l’a dit Hamlin: “Il va certainement être difficile de trouver quelqu’un dans le domaine dont l’expérience remonte à plus longtemps que moi et Dale Jr.”

Plus tôt cette semaine, Hamlin a promis 5 000 $ s’il gagnait aux familles de la région de Miami touchées par la pandémie de coronavirus. Il a été égalé par Kevin Harvick et FOX Sports.

Et en ce qui concerne ce contact au dernier tour, Hamlin – qui a estimé que son simulateur intense se situait dans la fourchette de prix de 40 000 $ – a déclaré qu’il aurait “définitivement” couru si fort dans Earnhardt dans la vie réelle. Junior, pour sa part, a déclaré qu’il avait probablement donné au conducteur n ° 11 de Toyota plus de latitude que d’habitude.

“J’essayais d’obtenir une bonne arrivée, j’essayais de gagner la course, et j’essayais de ne détruire personne”, a déclaré Earnhardt à FS1. “Donc je pense que je lui ai probablement donné un peu plus de place que je ne le voulais vraiment, mais je devais m’empêcher de l’écraser ou de faire tomber quelqu’un d’autre.”

L’événement virtuel de dimanche n’était que le premier de la série eNASCAR iRacing Pro Invitational. Lorsque NASCAR a annoncé mardi ce remplacement temporaire, il l’a décrit comme une «série de plusieurs semaines», mais n’a pas précisé les dates et heures des futures courses.

Cependant, comme la course de dimanche était sur la piste où NASCAR aurait de toute façon couru, il est raisonnable de deviner que la prochaine aura lieu sur le Texas Motor Speedway virtuel, où le sport devait être le week-end prochain.

Si NASCAR a gagné même une poignée de fans qui ont capté une partie de l’émission de dimanche, Hamlin a déclaré qu’il considérerait cela comme un succès.

Mais il a également parlé de l’avantage qu’iRacing a sur les autres versions de jeux vidéo de sport. Quelle que soit la configuration avancée (ou non) d’un coureur, ses compétences réelles se traduisent plus directement dans la compétition avec les volants et les pédales.

“Les joueurs de la NBA ne peuvent pas jouer à la NBA 2K et la diffuser à la télévision et la faire ressembler à la réalité”, a-t-il déclaré. “Vous ne pouvez pas aller jouer à Madden et le faire ressembler à la vraie chose. Il y a tellement d’animation.

“Mais la plate-forme d’iRacing, c’est quelque chose qui peut vraiment gagner beaucoup de traction simplement parce qu’elle est aussi réelle que possible. Je suis donc ravi que ce ne soit que la première étape et, espérons-le, quelque chose qui se construit pour les années et les années à venir. “

