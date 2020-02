La course d’entraîneur de l’année de la NBA a un favori clair, basé sur plusieurs règles non écrites

Qu’est-ce qui fait un entraîneur de l’année de la NBA?

Le vainqueur est presque toujours le chef de banc de l’une des meilleures équipes de la ligue. L’année dernière, Mike Budenholzer a remporté le prix en tant que leader des 60 dollars. Dwane Casey l’avait mérité l’année précédente, menant l’équipe avec le deuxième meilleur record de la NBA. Mike D’Antoni a remporté le prix en 2016-17 alors que les Rockets ont terminé avec le troisième record de la ligue – les deux équipes devant lui étaient entraînées par l’entraîneur de l’année en titre Steve Kerr et le triple vainqueur Gregg Popovich. Les électeurs semblaient valoriser une fois le vainqueur précédent D’Antoni à Houston plus qu’ils ne voulaient récompenser Kerr après que son équipe ait perdu la finale et signé Kevin Durant, et plus qu’ils ne voulaient continuer à donner à Popovich plus de trophées.

Au cours des 20 dernières années, seulement deux entraîneurs ont remporté le titre d’entraîneur de l’année avec moins de 50 victoires: Doc Rivers à Orlando en 1999-2000 et Sam Mitchell avec les Raptors en 2006-07.

Rivers’s Magic est allé 41-41, un record pire que l’année précédente pour Orlando, mais avec une liste qui attendait extrêmement bas. Beaucoup de Darrell Armstrong et Bo Outlaw. Cette victoire se démarque beaucoup comme la seule victoire de l’entraîneur de l’année depuis des décennies (peut-être jamais) où l’équipe de l’entraîneur n’a pas participé aux éliminatoires.

Les Raptors de Mitchell sont allés de 47 à 35, remportant 20 victoires supplémentaires de l’année précédente et se qualifiant pour les séries éliminatoires pour la première fois depuis des années. Mitchell avait été l’entraîneur l’année précédente, mais il a obtenu beaucoup de crédit pour ce revirement. (Ce n’est pas différent de la victoire de D’Antoni en 2017, bien que l’équipe de D’Antoni était de l’élite et les Raptors de Mitchell non.)

En regardant l’histoire récente du prix et les candidats sur la table, il est assez facile de limiter cela à qui a vraiment une chance de construire un récit gagnant au cours des sept dernières semaines de la saison.

Budenholzer entraîne à nouveau la meilleure équipe, mais il existe une règle non écrite selon laquelle les entraîneurs ne remportent pas le prix au cours des saisons consécutives. Ce n’est jamais arrivé. Il va sans dire que si les électeurs n’ont pas enfreint cette règle pour Popovich, Phil Jackson ou (ces dernières années) Kerr, ils ne la briseront pas pour Budenholzer, qui n’a pas remporté de titre. (D’Antoni a perdu contre Casey en 2018 avec une équipe de 67 victoires – une augmentation de 12 victoires) est un bon indicateur récent ici.)

Les entraîneurs ont tendance à s’énerver lorsque leurs équipes semblent surchargées de talent. Kerr n’a plus gagné depuis 2016. Erik Spoelstra n’a jamais gagné sous le règne des Heatles. (Il est absolument le meilleur entraîneur actif sans trophée COY.) Phil Jackson a remporté son dernier prix en 1995-96, la saison de 72 victoires – il n’a obtenu le feu vert en aucune saison avec les Lakers, malgré ses cinq championnats en Los Angeles.

Cela aurait tendance à exclure Rivers compte tenu de la charge de tout le monde a convenu que les Clippers entraient dans la saison en tant que favori du titre. Cela pourrait également nuire à Frank Vogel, bien qu’il y ait d’autres points convaincants en faveur de Vogel.

La rareté d’un entraîneur d’une équipe intermédiaire obtenant le feu vert – seulement Mitchell et Rivers en 20 ans – semblerait assommer Taylor Jenkins à Memphis. (Les entraîneurs en chef recrues sont généralement exclus de la table également.) L’histoire écrasante des entraîneurs d’équipes de 50 victoires obtenant le signe de tête exclurait Rick Carlisle (dont le cas est endommagé par l’excellence suprême de Luka Doncic), Nate McMillan (dont le cas a a souffert alors que l’Indiana est devenue inégale au cours du mois dernier) et probablement Billy Donovan (qui partage le crédit de la montée surprenante du Thunder avec Chris Paul, un entraîneur proverbial sur le parquet).

Brett Brown n’a aucun cas, et Spoelstra s’est affaibli depuis que Miami est tombé du niveau supérieur des équipes de l’Est. Nous avons indiqué que Rivers est sorti, et je suis sceptique, les électeurs considéreront à nouveau D’Antoni (bien qu’il soit un favori des médias et que les médias votent pour le prix), à moins que Houston ne pleure absolument sous leur nouvelle minuscule balle. paradigme. Nous discutons des longues chances de Budenholzer en tant que COY régnant.

Alors, qui reste? Nick Nurse, Mike Malone, Brad Stevens et Vogel.

Vogel est l’entraîneur d’un entraîneur et a un récit vraiment sympa, étant rejeté d’une mauvaise franchise et en quelque sorte embauché pour entraîner LeBron James et Anthony Davis, puis se connecter avec eux et gagner. Malone est entraîneur d’un entraîneur et n’est clairement pas un coup de chance – c’est une véritable série de succès pour lui à Denver après avoir été injustement expulsé à Sacramento. Son récit n’est pas aussi riche que celui de Vogel, mais c’est toujours une histoire chaleureuse. Stevens a été un chouchou des médias dans le passé et n’a pas déjà remporté de COY. La reprise de Boston après Kyrie Irving fournit un bon récit.

Mais je pense que le favori à ce stade devrait être l’infirmière.

Il a mené les Raptors au championnat la saison dernière en tant qu’entraîneur-chef recrue de la NBA. C’est un chéri des médias. (Comme dans, il n’est pas un imbécile dans les médias et s’engage en fait sur des sujets de stratégie.) Personne ne s’attendait à ce que les Raptors soient aussi bons après avoir perdu Kawhi Leonard. La façon dont l’équipe a traversé une série de blessures graves aux joueurs majeurs était révélatrice dans le bon sens. Le développement de joueurs bruts en stars, l’inclusion de recrues non annoncées par nécessité et par envie, l’incroyable culture d’équipe – Nurse obtient un certain crédit pour tout cela. Et il semble être un humain ordinaire, bien qu’il ait son propre logo qu’il porte.

À moins de changements majeurs dans le classement dans la dernière ligne droite ou d’une rupture du précédent contre les gagnants consécutifs, Nurse est l’entraîneur de l’année. Prenez votre hache et jouez-nous quelque chose, Coach.