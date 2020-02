La couverture de la Ligue Europa en direct cet après-midi alors que les Rangers cherchent à faire leur travail

Les Rangers chercheront à faire le travail contre Braga ce soir et à progresser en Ligue Europa.

L’équipe de Steven Gerrard a effectué un retour époustouflant lors de son match aller des huitièmes de finale à Ibrox la semaine dernière.

. – .

Les Rangers de Steven Gerrard affrontent Braga en Ligue Europa cet après-midi

soumis

L’appel de Man City contre l’interdiction européenne confirmé par le TAS

dérangé

Les fans de Man United se plaignent de “traitement déplorable” dans une lettre ouverte au maire de Bruges

HAUTE LOUANGE

Saka gagne des comparaisons avec les légendes d’Arsenal et Man United de Van Persie

GOAL HERO

“Ibrox baby, amazing” – Hagi réagit à l’incroyable retour des Rangers en Europa League

FAIM

«Les loups sont les favoris pour remporter la Ligue Europa contre Man United et Arsenal»

avoir un babel

L’As de l’Ajax se moque hilarante du joueur de Getafe blessé lors de la défaite en Ligue Europa

mal de balle

Solskjaer déplore le ballon “difficile” alors que Man United gratte le nul avec le Club de Bruges

résultats

Un coup du chapeau de Jota scelle la victoire des Wolves, Lacazette remporte le prix d’Arsenal et Man United

ronde de 32

Commentaire Olympiakos vs Arsenal: couverture par TalkSPORT de la rencontre en Ligue Europa

Info

Olympiakos vs Arsenal en direct: comment regarder le match de Ligue Europa, les formations confirmées

Les Écossais se dirigent maintenant vers le Portugal pour le match retour avec une place dans les 16 derniers à gagner.

Les Rangers ont fait match nul 2-2 à St Johnstone dimanche et le titre de la Premiership écossaise regarde maintenant au-delà d’eux.

Gerrard and co seront impatients de poursuivre leur voyage en Europe et de voir Braga ce soir.

Braga vs Rangers: date et heure du coup d’envoi

Le match retour des huitièmes de finale aura lieu le mercredi 26 février et débutera à 17 heures, heure du Royaume-Uni.

Le match aura lieu à l’Estadio Municipal de Braga.

Il est joué mercredi pour des raisons de sécurité, car Porto, à proximité, joue également à domicile cette semaine.

Ally McCoist et Alan Brazil se disputent avec l’appelant qui dit que «le Celtic et les Rangers ne gagneraient pas la promotion du championnat»

Braga vs Rangers: Comment écouter

La couverture complète du Portugal sera en direct sur talkSPORT 2, avec notre couverture commençant à 17 heures.

Ian Danter et Adrian Clarke vous apporteront toute la préparation et l’action en direct.

Pour vous connecter, cliquez ici pour la diffusion en direct ou cliquez sur le lecteur radio ci-dessous.

Vous pouvez également écouter via l’application talkSPORT, sur la radio numérique DAB ou sur le MW 1053 ou 1089.

Pour plus d’informations sur la façon d’écouter EN DIRECT sur talkSPORT, cliquez ici.

Braga vs Rangers: Nouvelles de l’équipe

Les Rangers seront privés de Jermain Defoe et Filip Helander pour le choc, tandis que Borna Barisic devrait également manquer.

Alfredo Morelos est suspendu.

Pendant ce temps, le gardien de Braga Eduardo n’est pas disponible, ce qui signifie que Matheus devrait commencer.

Vitor Tormena et Wallace sont également exclus.

.