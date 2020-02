La crise d’attaque de Tottenham s’approfondit alors que Dele Alli est accusé de FA pour faute suite à une publication sur les coronavirus sur les réseaux sociaux

L’attaquant de Tottenham, Dele Alli, a été accusé d’inconduite par la FA pour un article sur l’épidémie mortelle de coronavirus, alors que la crise d’attaque de Jose Mourinho devrait encore empirer.

Dans une vidéo sur Snapchat, Alli s’est filmé portant un masque facial dans une salle d’embarquement de l’aéroport accompagné du message «Corona whatttt», puis a tourné la caméra pour se concentrer sur un homme asiatique au hasard.

. ou concédants de licence

Alli regarde une suspension suite à son poste

Il a ensuite posté une photo d’une bouteille de désinfectant pour les mains avec le capitaine: “Ce virus gunna doit être plus rapide que cela pour m’attraper”.

La Chine, où la flambée a commencé, a signalé 78 064 cas et 2 715 décès dus au coronavirus, qui a commencé à balayer l’Europe.

S’il est reconnu coupable d’inconduite, l’attaquant des Spurs pourrait faire face à une interdiction, et Tottenham est déjà sans plusieurs attaquants clés.

Il suivrait un précédent établi par Bernardo Silva de Manchester City, qui a été interdit pour un match et condamné à une amende de 50000 £ en novembre dernier, pour son coéquipier assimilant tweet Benjamin Mendy au personnage sur un paquet de Conguitos – une marque de chocolat disponible en Espagne et au Portugal.

. – .

Alli a plaisanté sur l’épidémie de coronavirus et a semblé se moquer d’un homme asiatique

Harry Kane et Heung-min Son sont absents dans un avenir prévisible en raison de blessures alors que les Spurs font face à une bataille difficile pour se qualifier pour la Ligue des champions de la saison prochaine.

Plus tard, Alli a supprimé son message et s’est excusé dans une vidéo sur la plate-forme de médias sociaux chinoise Weibo dimanche, admettant que ce n’était pas drôle et disant: “Je me suis laissé aller, et le club.”

S’exprimant dans l’émission White et Shawyer de talkSPORT, Simon Jordan a accusé l’attaquant de Tottenham de stupidité à propos de son poste.

L’ancien président de Crystal Palace a déclaré: “Dele Alli pense à un sujet qui provoque une grande consternation et a essentiellement fermé un pays et le dire comme une plaisanterie n’est que pure et pure complaisance, ignorance et stupidité.”

.