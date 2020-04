La crise de Covid-19 pose de nouveaux défis et objectifs: Diosdado

▲ La nageuse artistique, olympienne qualifiée en duo avec Joana Jiménez, essaie de rester en forme et attend de terminer sa carrière à Tokyo.Photo @FemexNatacion

Avril de la rivière

Journal La Jornada

Dimanche 12 avril 2020, p. a11

La nageuse artistique Nuria Diosdado, qualifiée olympique en duo avec Joana Jiménez, partage l’expérience de ne pas avoir pu mettre fin à sa carrière sportive après avoir terminé Tokyo 2020, comme prévu. Et il le prend de la meilleure façon, maintenant il va pouvoir terminer le master qu’il lui faudrait passer à la fin des joutes estivales et, surtout, atteindre les Jeux reportés à 2021 avec plus de niveau, il espère seulement ne pas subir de blessure, car à 29 ans La performance physique n’est pas la même que lors de ses compétitions à Londres 2012 et Rio 2016.

Il espère également que toute l’équipe obtiendra le ticket olympique dans cette modalité lorsque le monde du sport surmontera le coronavirus et reviendra à la normale.

Depuis le début de l’éventualité et la fermeture des installations sportives, il y a un mois, Nuria s’est rendue à Guadalajara pour s’installer dans la maison de ses parents – les deux pédiatres – où elle a toutes les mesures sanitaires et plus d’espace pour faire de l’exercice qu’elle n’en avait dans son département à Mexico, et il a même accès à la piste de natation d’un voisin, où, bien qu’il n’ait pas la profondeur pour faire des tours, il peut sentir et ne pas manquer l’eau. Pourtant, elle se douche plusieurs fois par jour pour se sentir mouillée.

L’athlète de Jalisco reste en contact électronique avec le reste de l’équipe, dirigée par Adriana Loftus, et deux fois par semaine, ils passent en revue les routines, tout comme dans les séances d’entraînement à sec en groupe, en tenant leurs pinces respiratoires et nasales.

J’essaie de continuer autant que possible avec l’activité physique, sans trop me stresser. La première semaine, j’ai senti que je devais faire les mêmes six ou huit heures et ne perdre aucune condition, mais maintenant j’ai compris que je ne serai pas en mesure de rester le même, essayez simplement de perdre le moins, dit l’ondulé lors d’un entretien téléphonique.

Nous avons un nouveau programme de formation de flexibilité. Avec le nutritionniste, nous changeons l’ensemble du plan; Ce ne peut pas être la même chose à cause de l’usure physique qui est déjà beaucoup moins à la maison. Et rester positif, faire de nouvelles choses, des plans que je ne voyais pas possibles cette année par les JO et maintenant à cause du report me donne l’opportunité d’avoir un autre panorama.

Nuria, qui a un diplôme en administration des affaires de l’Université Anahuac, espère poursuivre une maîtrise au College of Public Image, mais l’objectif reste Tokyo, a-t-elle déclaré.

Ce doit être un moment pour nous tous de nous réinventer, même si ce n’est pas une quarantaine forcée comme dans d’autres pays, l’équipe essaie de rester à la maison; Si nous en avons l’occasion, nous devons le faire, a-t-il recommandé.

J’ai l’intention d’en finir avec de nouvelles choses; Je suis une femme de défis et il est très important de se fixer des objectifs, en ce moment il existe de nombreuses plateformes d’apprentissage, a noté l’athlète.

